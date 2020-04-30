День пограничника-2020: лучшие поздравления в стихах и картинках

30 апреля стражи украинской государственной границы отмечают профессиональный праздник.

Сегодня украинские пограничники празднуют профессиональный праздник. Новая дата празднования действует совсем недавно - с 2018 года. Почему она поменялась, когда праздновали раньше и как лучше поздравить стражей границы - читайте ниже.

День пограничника в Украине: дата праздника

Украинские стражи границы свой профессиональный праздник отмечают 30 апреля. Но совсем недавно - с 2018 года. До этого праздник отмечали 28 мая - в честь советской пограничной охраны. Два года назад тогдашний президент Петр Порошенко заявил о переносе даты празднования на 30 апреля - день основания Госпогранслужбы Украины.

Тогда же был подписан соответствующий указ.

Этот день посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с Российской Советской Республикой и Донской республикой.

Поздравления с Днем пограничника в стихах и картинках

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

****

На кордоні служити непросто -

Адже уважним треба бути,

Контрабанди жахливого росту

Щоб зовсім не допустити.

Прикордоннику я бажаю -

Нехай удача по життю чекає,

З цим святом вітаю,

Рухатися лише вперед звикайте.

****

Ти ловиш порушників кордону,

Ти захищаєш наш глибокий тил.

Літаєш над заставою гострозорим птахом,

Щоб ворог на землю нашу не ступив.

Так будь здоровим, воїн-прикордонник,

Удача хай супроводжує тебе!

Бажаю щастя в житті твоєму особистому,

І на службі бережи себе!

****

З днем прикордонника привітаю

І Тобі побажаю

Удачі, сил п'ять тонн -

Аби пишавсь Тобою кордон!

****

Знаю, ти не спиш,

На посту своєму стоїш.

Може злива ллє,

Служба все одно йде.

Хоч у спеку, хоч в холоди

Зосереджений і пильний ти завжди!

Ти - солдат, ти - прикордонник,

України справжній захисник.

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