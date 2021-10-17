Ежегодно в третье воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников пищевой промышленности. В 2021 году День пищевика отмечают 17 октября. Благодаря этим людям полки магазинов наполняются необходимыми продуктами и различными лакомствами.
День пищевика: история праздника
День работников пищевой промышленности – праздник с большой историей. Введен он был еще в 1966 году.
В Украине данный праздник ежегодно отмечается в соответствии с указом президента Украины от 8 августа 1995 года. Чествование труда пищевиков происходит в третье воскресенье октября. Таким образом, в этом году оно пришлось на 18 октября.
Поэтому, сегодня все поздравления звучат в адрес тех, кто кормит наше государство, создает качественные продукты и делает жизнь украинцев вкуснее.
УНИАН собрал самые разные поздравительные стихи и прозаические строки по случаю Дня пищевика, а также красивые и искренние картинки и открытки.
С Днем пищевика - стихи и открытки
***
Лучший мастер пищепрома,
Поздравленья принимай
И продуктом эталонным
Ты всех жителей снабжай!
Я желаю жизни сладкой,
Как воздушный шоколад,
Ясных дней, любви, достатка
И за труд больших наград!
***
Спасибо вам, пищевики,
За то, что кормите вы нас!
Пусть будут будни дни легки,
Здоровья вам и сил запас!
Любви и радостей земных,
Добра, удачи и достатка,
И рядышком людей родных
Желаю, чтоб жилось вам сладко!
***
Я пищевиков сегодня
Поздравляю от души.
Результаты всех усилий
Будут пусть лишь хороши.
Пусть карьера вверх стремится,
Будет классным пусть продукт,
Превращаются в шедевры
Мясо, овощ, спелый фрукт.
***
С днем пищевика примите
Поздравления от меня,
Без деликатесов вкусных
Не проходит пусть и дня.
Славную страну кормите,
Будет сытым пусть народ,
Пусть зарплаты всем хватает
Вам на вкусный бутерброд.
***
Промышленность пищевая -
Отрасль не простая!
Работники здесь хоть куда,
С праздников Вас, друзья!
Желаем в не легком деле,
Чтоб добились, чего хотели,
Зарплат Вам самых высоких,
Побед приятных и лёгких!
***
Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!
Вы уставайте, но не очень,
И пусть зарплата подрастет,
Пусть на дворе дожди и осень,
А на душе весна цветет!
Поздравления с Днем пищевика в прозе и картинках
***
С Днем работников пищевой промышленности тебя! Пусть ГОСТ станет твоей настольной книгой! Пускай высокое качество будет не только на производстве, но и во всех сферах жизни! Любви тебе и семейного уюта, волшебного настроения и цветущего здоровья!
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Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет в достатке и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!
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Поздравляю с Днём работников пищевой промышленности и хочу пожелать успешной работы по ГОСТу, хорошей репутации и доброй удачи. Пусть хватает сил на все дела и планы, пусть ничто и никогда не отравляет тебе жизнь. Желаю благополучия и отменного вкуса к жизни.
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Искренне поздравляю с Днём работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы всё было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю отменного настроения и доброго здоровья.
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