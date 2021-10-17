Сегодня благодарные и поздравительные строки звучат в адрес людей, которые делают жизнь украинцев вкуснее.

Ежегодно в третье воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников пищевой промышленности. В 2021 году День пищевика отмечают 17 октября. Благодаря этим людям полки магазинов наполняются необходимыми продуктами и различными лакомствами.

День пищевика: история праздника

День работников пищевой промышленности – праздник с большой историей. Введен он был еще в 1966 году.

В Украине данный праздник ежегодно отмечается в соответствии с указом президента Украины от 8 августа 1995 года. Чествование труда пищевиков происходит в третье воскресенье октября. Таким образом, в этом году оно пришлось на 18 октября.

Поэтому, сегодня все поздравления звучат в адрес тех, кто кормит наше государство, создает качественные продукты и делает жизнь украинцев вкуснее.

УНИАН собрал самые разные поздравительные стихи и прозаические строки по случаю Дня пищевика, а также красивые и искренние картинки и открытки.

С Днем пищевика - стихи и открытки

***

Лучший мастер пищепрома,

Поздравленья принимай

И продуктом эталонным

Ты всех жителей снабжай!

Я желаю жизни сладкой,

Как воздушный шоколад,

Ясных дней, любви, достатка

И за труд больших наград!

***

Спасибо вам, пищевики,

За то, что кормите вы нас!

Пусть будут будни дни легки,

Здоровья вам и сил запас!

Любви и радостей земных,

Добра, удачи и достатка,

И рядышком людей родных

Желаю, чтоб жилось вам сладко!

***

Я пищевиков сегодня

Поздравляю от души.

Результаты всех усилий

Будут пусть лишь хороши.

Пусть карьера вверх стремится,

Будет классным пусть продукт,

Превращаются в шедевры

Мясо, овощ, спелый фрукт.

***

С днем пищевика примите

Поздравления от меня,

Без деликатесов вкусных

Не проходит пусть и дня.

Славную страну кормите,

Будет сытым пусть народ,

Пусть зарплаты всем хватает

Вам на вкусный бутерброд.

***

Промышленность пищевая -

Отрасль не простая!

Работники здесь хоть куда,

С праздников Вас, друзья!

Желаем в не легком деле,

Чтоб добились, чего хотели,

Зарплат Вам самых высоких,

Побед приятных и лёгких!

***

Ура трудягам пищепрома!

За то, что кормите народ,

Пускай достаток будет дома,

И в жизни крупно повезет!

Вы уставайте, но не очень,

И пусть зарплата подрастет,

Пусть на дворе дожди и осень,

А на душе весна цветет!

Поздравления с Днем пищевика в прозе и картинках

***

С Днем работников пищевой промышленности тебя! Пусть ГОСТ станет твоей настольной книгой! Пускай высокое качество будет не только на производстве, но и во всех сферах жизни! Любви тебе и семейного уюта, волшебного настроения и цветущего здоровья!

***

Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет в достатке и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!

***

Поздравляю с Днём работников пищевой промышленности и хочу пожелать успешной работы по ГОСТу, хорошей репутации и доброй удачи. Пусть хватает сил на все дела и планы, пусть ничто и никогда не отравляет тебе жизнь. Желаю благополучия и отменного вкуса к жизни.

***

Искренне поздравляю с Днём работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы всё было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю отменного настроения и доброго здоровья.

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Автор: Екатерина Пулатова