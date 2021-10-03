Сегодня отмечаются именины мужчин, которых назвали старинным именем Олег.

Сегодня христиане вспоминают князя Олега Брянского и чтут его память. В честь правителя, ставшего иноком, называют некоторых мужчин. 3 октября - именины Олегов и УНИАН предлагает отправить своим знакомым яркую открытку или оригинальное поздравление.

Ранее мы рассказывали, что означает имя Алексей.

Олег - значение имени и характер

Имя Олег имеет скандинавское происхождение и имеет значения "святой", "священный", "светлый". Это своенравный мужчина со сложным характером. В детстве Олег легко поддается чужому влиянию. Он стремится к уважению среди товарищей, его волнует мнение окружающих. В школе Олег, как правило, не очень прилежен. Он часто прогуливает занятия для развлечений с друзьями. Взрослея, Олег остепеняется, становится более серьезным и самостоятельным. Он точно знает чего хочет, у него есть четкие планы и цели на несколько лет. Он целеустремленный, умный и упрямый. Читайте такжеСпальня по фен-шуй: главные правила

Олег может признать свою неправоту, но переубедить его почти невозможно. Постоянно спорит с другими, любит доказывать свою точку зрения. По характеру он холерик - вспыльчивый, обидчивый, веселый и общительный. Очень романтичный в отношениях. Любит красиво ухаживать за женщинами, делает дорогие подарки. Олег окружен вниманием дам, но жениться он не спешит, пока не найдет истинную любовь. Он хороший отец и преданный муж. В конфликтной ситуации легко заводится, но также быстро остывает.

Каких Олегов вспоминают православные

В этот день православные отмечают именины Олега Брянского - брянского князя, который принял постриг в монахи и отказался от престола в пользу своего брата Михаила. Он отказался от правления ради веры в Бога и стал прислуживать в храме, за что и был причислен к лику святых.

Святому Олегу молятся в сложных жизненных ситуациях для обретения отваги и избавления от высокомерия, обретения спокойствия и избавления от сомнений.

Поздравления с днем Олега

С днем ангела, Олег - священный

Имен славянских колорит.

Пусть дни твои, с судьбой не споря,

Курс в жизни правильный возьмут,

Пусть не покинет тебя воля

Пройти достойно этот путь.

Поздравления с днем Олега / фото fresh-cards.ru Поздравления с днем Олега / фото fresh-cards.ru

Сегодня праздник у тебя, Олег!

Желаем получать приятные сюрпризы.

Подарки, поцелуи и цветы,

Пусть исполняются твои мечты!

Поздравляем, друг Олег,

Выпить за тебя — не грех,

Ведь сегодня праздник твой

Отмечаем, дорогой.

Будь по жизни на коне,

А с друзьями — на ровне.

Никогда не зазнавайся,

Не грусти, не огорчайся.

Пусть решаются проблемы,

Не возникнут пусть дилеммы.

Пусть же жизни путь-дорога

Будет гладкой, без тревоги.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Екатерина Пулатова