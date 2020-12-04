Сегодня по случаю праздника по-дружески обнимать можно даже совершенно незнакомого человека.

Сегодня, 4 декабря, отмечается один из самых нежных и теплых праздников – Международный день объятий.

Читайте такжеНовогоднее настроение 2021 своими руками: идеи самостоятельно изготовленных праздничных украшенийВ целом День объятий отмечается дважды в год – 4 декабря и 21 января. Если декабрьский праздник считается международным, то в январский – национальным.

День объятий является относительно молодым праздником, хотя точная история его происхождения неизвестна. Считается, что свое начало он берет с 1970-х годов из студенческой среды западноевропейской молодежи. В этот день в дружеские объятия можно заключать даже незнакомцев, ведь научно доказано, что они положительным образом сказываются на здоровье человека и его психоэмоциональном состоянии. Во время дружеских объятий люди, так сказать, обмениваются душевным теплом.

УНИАН собрал яркие открытки и лучшие поздравления по случаю праздника в стихах и прозе.

С Днем объятий - стихи и поздравления в прозе

***

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

***

Поздравляю с Днем объятий!

Кто там рядом есть с тобой?

Поскорее обнимайтесь,

Раз уж повод есть такой!

Пусть денек веселым будет,

Юмор всем показан ведь,

И удача не забудет

Пусть к тебе дорогу впредь!

***

В прекрасный праздник — день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.

Друг с другом чаще обниматься,

В любви и в радости купаться,

Не ссориться и не ворчать,

От жизни счастье получать.

***

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

***

***

Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!

***

В день объятий вам желаю

Быть счастливыми всегда.

С этим днем вас поздравляю,

Сил, объятий и добра.

Чтоб здоровье было крепким —

Обнимайтесь каждый час.

Настроение будет светлым,

Обнимите всех вы в раз.

Пусть везение вас любит.

А удача будет рядом.

И любимый вас обнимет,

И одарит нежным взглядом.

Поздравляю с днём объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.

***

День объятий — праздник славный и желаю поскорее найти того, кого хочется искренне и всем сердцем обнять, поделиться своими чувствами! Пусть те, кто дороги вам, всегда будут рядом, счастливые и здоровые!

***

Поздравляю с Днём объятий и от души желаю каждый день обнимать и обниматься, дарить близким радость и чувствовать себя счастливым человеком. Пусть обнимают дети и друзья, родные и любимые люди, коллеги и знакомые, домашние питомцы и даже сама Госпожа Удача.

Поздравления с Днем объятий в открытках и картинках

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Автор: УНИАН