Сегодня, 4 декабря, отмечается один из самых нежных и теплых праздников – Международный день объятий.
Читайте такжеНовогоднее настроение 2021 своими руками: идеи самостоятельно изготовленных праздничных украшенийВ целом День объятий отмечается дважды в год – 4 декабря и 21 января. Если декабрьский праздник считается международным, то в январский – национальным.
День объятий является относительно молодым праздником, хотя точная история его происхождения неизвестна. Считается, что свое начало он берет с 1970-х годов из студенческой среды западноевропейской молодежи. В этот день в дружеские объятия можно заключать даже незнакомцев, ведь научно доказано, что они положительным образом сказываются на здоровье человека и его психоэмоциональном состоянии. Во время дружеских объятий люди, так сказать, обмениваются душевным теплом.
УНИАН собрал яркие открытки и лучшие поздравления по случаю праздника в стихах и прозе.
С Днем объятий - стихи и поздравления в прозе
***
С днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю.
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать
Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей.
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!
***
Поздравляю с Днем объятий!
Кто там рядом есть с тобой?
Поскорее обнимайтесь,
Раз уж повод есть такой!
Пусть денек веселым будет,
Юмор всем показан ведь,
И удача не забудет
Пусть к тебе дорогу впредь!
***
В прекрасный праздник — день объятий
Желаю искренних симпатий
Как можно больше испытать,
Добрее, мягче, лучше стать.
Друг с другом чаще обниматься,
В любви и в радости купаться,
Не ссориться и не ворчать,
От жизни счастье получать.
***
Тебя я обнимаю,
Дарю свое тепло,
От всей души желаю,
Во всем чтоб повезло.
И чтоб за чаю чашкой
Печаль ушла скорей,
И много обнимашек
Согрели в этот день.
***
***
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
***
В день объятий вам желаю
Быть счастливыми всегда.
С этим днем вас поздравляю,
Сил, объятий и добра.
Чтоб здоровье было крепким —
Обнимайтесь каждый час.
Настроение будет светлым,
Обнимите всех вы в раз.
Пусть везение вас любит.
А удача будет рядом.
И любимый вас обнимет,
И одарит нежным взглядом.
Поздравляю с днём объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.
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День объятий — праздник славный и желаю поскорее найти того, кого хочется искренне и всем сердцем обнять, поделиться своими чувствами! Пусть те, кто дороги вам, всегда будут рядом, счастливые и здоровые!
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Поздравляю с Днём объятий и от души желаю каждый день обнимать и обниматься, дарить близким радость и чувствовать себя счастливым человеком. Пусть обнимают дети и друзья, родные и любимые люди, коллеги и знакомые, домашние питомцы и даже сама Госпожа Удача.
Поздравления с Днем объятий в открытках и картинках
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