Сегодня обладательницы этого красивого имени отмечают свои именины.

Сегодня православная церковь почитает день памяти преподобной равноапостольной Нины, которую почитают в Грузии. Нина родилась в Римской империи в христианской семье, но вынуждена была сбежать с другими девушками в Армению из-за политики преследования христиан. Там её подруг казнили и лишь Нина выжила. После долгих странствий, бессонных ночей и тяжелых ночей она достигла Грузии. Здесь она обращалась к людям с призывами обратиться к Христу и вести праведную жизнь.

Открытки и стихи с Днем ангела Нины

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра,

Светит пусть любви звезда!

Путь пошлет вам Бог здоровья,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Чтоб не видеть вам вообще!

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!

Поздравляю с Днём Святой Нины и всем сердцем желаю мирной, доброй, счастливой жизни в лучах любви родных людей, в свете радости и надежды, в трепетных мечтах и нежных чувствах. Желаю здравствовать и озарять мир красотой, желаю верить в чудо и совершать достойные поступки.

Пусть Нина святая от бед защитит

И веру в сердцах навсегда сохранит,

Добавит тепла, доброты и смиренья,

Чтоб было прекрасным всегда настроенье.

По жизни всегда и во всем помогает,

В лихих ситуациях оберегает,

Как ангел небесный следит за тобою,

Чтоб шла только ровной и легкой тропою!

Добрейшая Нина, когда то жила

Ученье Иисуса к народу несла.

Заботу о бедных она проявляла,

Голодным ребятам хлеб подавала.

В день Нины Святой мы ее вспоминаем,

Торговцам удачу приносит она.

И если в дорогу кого собираешь,

Молитву промолви — защита твоя.

Поздравляю с Днём Святой Нины и от души желаю мира, здравия, добрых улыбок, радости, светлой надежды, гармони и счастья. Пусть никто и ничто не сломает стебель твоей искренности и щедрости, твоего милосердия и благородства. Будь всегда любима, желанна, уважаема, очаровательна и собой прекрасна!

Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!

***

Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!

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Автор: Екатерина Пулатова