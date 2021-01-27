Сегодня православная церковь почитает день памяти преподобной равноапостольной Нины, которую почитают в Грузии. Нина родилась в Римской империи в христианской семье, но вынуждена была сбежать с другими девушками в Армению из-за политики преследования христиан. Там её подруг казнили и лишь Нина выжила. После долгих странствий, бессонных ночей и тяжелых ночей она достигла Грузии. Здесь она обращалась к людям с призывами обратиться к Христу и вести праведную жизнь.
Открытки и стихи с Днем ангела Нины
С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра,
Светит пусть любви звезда!
Путь пошлет вам Бог здоровья,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Чтоб не видеть вам вообще!
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
Поздравляю с Днём Святой Нины и всем сердцем желаю мирной, доброй, счастливой жизни в лучах любви родных людей, в свете радости и надежды, в трепетных мечтах и нежных чувствах. Желаю здравствовать и озарять мир красотой, желаю верить в чудо и совершать достойные поступки.
Пусть Нина святая от бед защитит
И веру в сердцах навсегда сохранит,
Добавит тепла, доброты и смиренья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье.
По жизни всегда и во всем помогает,
В лихих ситуациях оберегает,
Как ангел небесный следит за тобою,
Чтоб шла только ровной и легкой тропою!
Добрейшая Нина, когда то жила
Ученье Иисуса к народу несла.
Заботу о бедных она проявляла,
Голодным ребятам хлеб подавала.
В день Нины Святой мы ее вспоминаем,
Торговцам удачу приносит она.
И если в дорогу кого собираешь,
Молитву промолви — защита твоя.
Поздравляю с Днём Святой Нины и от души желаю мира, здравия, добрых улыбок, радости, светлой надежды, гармони и счастья. Пусть никто и ничто не сломает стебель твоей искренности и щедрости, твоего милосердия и благородства. Будь всегда любима, желанна, уважаема, очаровательна и собой прекрасна!
Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе, милая Ниночка!
***
Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!
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