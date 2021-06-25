Международный День моряка отмечают 25 июня.

Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или День мореплавателя. Этот международный праздник чествует важный и сложный труд всех работников моря. Без морского флота невозможно развитие мировой экономики.

День мореплавателя был утвержден в 2010 году на конференции в Милане. Ранее у представителей древней морской профессии не было своего праздника. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Днем моряка в стихах, картинках и открытках.

Поздравления с Днем моряка в стихах и прозе

Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда!

Пусть работой ты загружен,

Отдыхай, хоть иногда!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

***

Сегодня морякам всех стран

Приснится ночью океан.

Соленая вода опять

Их будет в губы целовать.

Сегодня, в праздник моряка,

Пусть каждый будет пьян слегка.

И каждый выпьет пусть стакан

За свой любимый океан.

Желаю счастья семь морей,

Желаю океан страстей,

Желаю кубриков уют

И берегов, где очень ждут.

***

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

***

Ты мореплаватель, герой,

Умеешь справиться с водой,

Сегодня праздник у тебя —

Шлёт поздравления семья!

Ты счастлив будь в морском просторе,

И пусть приносит радость море,

Мы шлем тебе большой привет,

Как жаль, что рядом тебя нет!

***

Сто чертей! Костыль вам в глотку,

Или в море полный штиль!

Пью за самых просоленных,

Маринованных почти!

Вам не страшен вал девятый,

И Цунами не впервой,

Поздравляю вас ребята,

Крепкой здравицей морской.

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.

***

Поздравляю с Международным днём моряка и желаю, чтобы море твоей жизни бушевало радостью и оптимизмом, чтобы высокие волны веры и надежды возносили тебя к облакам великих успехов, доброй славы. Здоровья тебе и крепкой морской закалки!

***

Поздравляю с Международным днём моряка. Желаю бравых сил и постоянной улыбки на лице, доброй удачи и попутного ветра любви. Будь отважным и весёлым моряком, успешным и смелым мужчиной, счастливым и многогранным человеком, невозмутимым и славным капитаном своей жизни.

Поздравления с Днем моряка: картинки и открытки

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Автор: Иван Бойко