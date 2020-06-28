С Днем молодежи - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Сегодня, 28 июня, украинцы отмечают День молодежи-2020. Этот праздник юности, лета и позитива – отличный повод поздравить всех юношей и девушек, а также людей, кто молод душой.
Примечательно, что в это же воскресенье мы отмечаем еще один значимый праздник –День Конституции Украины, который установлен на государственном уровне 28 июня и является выходным.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем молодежи в стихах, картинках и открытках.
Поздравления с Днем молодежи: стихи и проза
Пусть живет молодежь Украины
Очень весело, ярко, счастливо,
Всегда будьте дружны и едины,
Пожелать вам хочу позитива!
Всем, кто юн и, конечно же, молод,
Я желаю от жизни брать все!
Пусть для счастья всегда будет повод,
Каждый миг пусть вам радость несет!
***
Отложи все важные причины,
Все дела, заботы отложи.
Молодежь гуляет Украины,
Нашей славной матушки земли.
С этим Днем тебя я поздравляю,
Будь всегда таким же молодым.
Много планов, сил тебе желаю,
Чтоб ты был всегда непобедим.
Счастья в жизни, радости и веры,
В то, что жизнь прекрасна и светла.
Будь всегда и всюду только первым,
И гуляй всю ночь ты, до утра!
***
В день молодежи я, друзья,
Прошу вас только об одном:
Не верьте всем подряд, нельзя!
Живите собственным умом.
Любите родину свою,
Степной простор, лесную тень,
Ведь не взаймы ее дают,
Не на один лишь только день!
***
Просто молоды мы очень,
От проблем не убегаем.
Захотим — так, между прочим,
Даже будни станут раем!
Ради праздника такого,
А июнь — рукой подать,
В Украине будут снова
От всех юных слова ждать.
Как-то справимся, поднимем.
... молодежь всегда сильна!
Рiдна мати, Україно,
У нас ты всего одна!
***
Что может быть лучше лет молодых,
Здоровья, веселья, успехов?
Желаем закатов вам всех золотых,
Друзей и любви без помехи.
Пусть эти годы на всю вашу жизнь
Станут залогом большого счастья,
Пусть чистота ваша, ваша честь
Смогут прогнать судьбы все ненастья.
С Днём молодёжи Украины! Желаю ярких и чудесных дней, весёлых и зажигательных ночей. Пусть по жизни сопутствует отличное настроение и верная удача, пусть твоя молодость полна будет энергии и счастья, пусть тобой движет сила целеустремлённости и любви.
Кто еще молод, тому море по колено, он пока ничего не боится и все еще верит в мечту. Пусть эта вера живет до тех пор, пока мечта сбудется — ведь известно, что мечты — это взгляд оптимиста в будущее.
С Днем молодежи: картинки и открытки
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