С Днем молодежи - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

Сегодня в Украине празднуется День молодежи.

Сегодня, 28 июня, украинцы отмечают День молодежи-2020. Этот праздник юности, лета и позитива – отличный повод поздравить всех юношей и девушек, а также людей, кто молод душой.

Примечательно, что в это же воскресенье мы отмечаем еще один значимый праздник –День Конституции Украины, который установлен на государственном уровне 28 июня и является выходным.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем молодежи в стихах, картинках и открытках.

Поздравления с Днем молодежи: стихи и проза

Пусть живет молодежь Украины

Очень весело, ярко, счастливо,

Всегда будьте дружны и едины,

Пожелать вам хочу позитива!

Всем, кто юн и, конечно же, молод,

Я желаю от жизни брать все!

Пусть для счастья всегда будет повод,

Каждый миг пусть вам радость несет!

***

Отложи все важные причины,

Все дела, заботы отложи.

Молодежь гуляет Украины,

Нашей славной матушки земли.

С этим Днем тебя я поздравляю,

Будь всегда таким же молодым.

Много планов, сил тебе желаю,

Чтоб ты был всегда непобедим.

Счастья в жизни, радости и веры,

В то, что жизнь прекрасна и светла.

Будь всегда и всюду только первым,

И гуляй всю ночь ты, до утра!

***

В день молодежи я, друзья,

Прошу вас только об одном:

Не верьте всем подряд, нельзя!

Живите собственным умом.

Любите родину свою,

Степной простор, лесную тень,

Ведь не взаймы ее дают,

Не на один лишь только день!

***

Просто молоды мы очень,

От проблем не убегаем.

Захотим — так, между прочим,

Даже будни станут раем!

Ради праздника такого,

А июнь — рукой подать,

В Украине будут снова

От всех юных слова ждать.

Как-то справимся, поднимем.

... молодежь всегда сильна!

Рiдна мати, Україно,

У нас ты всего одна!

***

Что может быть лучше лет молодых,

Здоровья, веселья, успехов?

Желаем закатов вам всех золотых,

Друзей и любви без помехи.

Пусть эти годы на всю вашу жизнь

Станут залогом большого счастья,

Пусть чистота ваша, ваша честь

Смогут прогнать судьбы все ненастья.

С Днём молодёжи Украины! Желаю ярких и чудесных дней, весёлых и зажигательных ночей. Пусть по жизни сопутствует отличное настроение и верная удача, пусть твоя молодость полна будет энергии и счастья, пусть тобой движет сила целеустремлённости и любви.

Кто еще молод, тому море по колено, он пока ничего не боится и все еще верит в мечту. Пусть эта вера живет до тех пор, пока мечта сбудется — ведь известно, что мечты — это взгляд оптимиста в будущее.

С Днем молодежи: картинки и открытки

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