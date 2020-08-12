С Днем молодежи – красивые стихотворные поздравления и яркие открытки

Сегодня отмечается Международный день молодежи.

Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи.

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Основан Международный день молодежи был Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

Праздник этот очень важен для нашего государства, поскольку именно молодые люди являются основной движущей силой позитивных изменений и преобразований.

В общем День молодежи – праздник всех, кто чувствует себя молодым, невзирая на возраст. Оно особенное и уникальное, ведь такова сама молодость.

С Днем молодежи - поздравительные стихи и открытки

***

С днём молодёжи! Успеха и счастья!

Пусть ярким фонтаном энергия бьёт,

Мечты твои будут всегда исполняться,

Во всех начинаниях впредь повезёт!

И пусть любопытство твоё возрастает,

Захочется всё в этом мире узнать,

Удача надёжно крылом обнимает,

И все твои дни протекают на "пять"!

***

Ты живешь, пока ты молод,

И горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.

***

День молодежи наступает,

А это праздник ведь для тех,

В чьих душах молодость играет —

Не важно, сколько тебе лет.

Ведь часто в жизни так бывает,

Что старичок танцует рэп,

А паренек в углу вздыхает,

Как будто ему сотня лет.

Так что, ребята, не старейте

Вы, главное, внутри себя.

И грусть свою быстрей развейте,

И не смотрите на года!

***

С Днём молодёжи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте

Мечта волшебным огоньком,

Живёт любовь в любом сезоне,

И белый ангел за плечом!

***

Пусть молодость голову кружит

И сбываются мечты.

Чтоб всегда коллектив был дружен

И счастлив был ты.

Чтоб радостный был каждый день,

Удача не покидала.

Чтоб друзья были словно тень

И любовь окружала.

***

Всемирный молодежи день:

Веселый, легкий, беззаботный.

Пусть будет счастьем окрылен

И воспитанием благородным.

Пусть процветает молодежь

И старший возраст почитает.

Ведь что посеешь, то пожнешь —

Ребенок даже каждый знает!

Осуществятся пусть мечты

У молодежи нашей классной.

Любви, везения, красоты

И жизни правильной, прекрасной!

Поздравления с Днем молодежи в прозе и картинках

***

Поздравляю с днем молодежи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьёт ключом и никогда не нагоняет грусти. Счастья тебе и красочной молодости.

***

Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.

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