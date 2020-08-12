С Днем молодежи – красивые стихотворные поздравления и яркие открытки
Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи.
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Основан Международный день молодежи был Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.
Праздник этот очень важен для нашего государства, поскольку именно молодые люди являются основной движущей силой позитивных изменений и преобразований.
В общем День молодежи – праздник всех, кто чувствует себя молодым, невзирая на возраст. Оно особенное и уникальное, ведь такова сама молодость.
С Днем молодежи - поздравительные стихи и открытки
***
С днём молодёжи! Успеха и счастья!
Пусть ярким фонтаном энергия бьёт,
Мечты твои будут всегда исполняться,
Во всех начинаниях впредь повезёт!
И пусть любопытство твоё возрастает,
Захочется всё в этом мире узнать,
Удача надёжно крылом обнимает,
И все твои дни протекают на "пять"!
***
Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.
День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.
***
День молодежи наступает,
А это праздник ведь для тех,
В чьих душах молодость играет —
Не важно, сколько тебе лет.
Ведь часто в жизни так бывает,
Что старичок танцует рэп,
А паренек в углу вздыхает,
Как будто ему сотня лет.
Так что, ребята, не старейте
Вы, главное, внутри себя.
И грусть свою быстрей развейте,
И не смотрите на года!
***
С Днём молодёжи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живёт любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!
***
Пусть молодость голову кружит
И сбываются мечты.
Чтоб всегда коллектив был дружен
И счастлив был ты.
Чтоб радостный был каждый день,
Удача не покидала.
Чтоб друзья были словно тень
И любовь окружала.
***
Всемирный молодежи день:
Веселый, легкий, беззаботный.
Пусть будет счастьем окрылен
И воспитанием благородным.
Пусть процветает молодежь
И старший возраст почитает.
Ведь что посеешь, то пожнешь —
Ребенок даже каждый знает!
Осуществятся пусть мечты
У молодежи нашей классной.
Любви, везения, красоты
И жизни правильной, прекрасной!
Поздравления с Днем молодежи в прозе и картинках
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Поздравляю с днем молодежи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьёт ключом и никогда не нагоняет грусти. Счастья тебе и красочной молодости.
***
Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.
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