В этот день стоит поздравить всех людей, имеющих отношение к науке метрологии.

Сегодня отмечается день, посвященной самой точной из всех наук - метрологии. Метрология - это наука об измерениях, их средствах и методах. Сегодня профессиональный праздник метрологов, инженеров, производителей измерительного оборудования, сотрудники центров стандартизации.

Праздник установила Международная организация мер и весов в 1999 году. Датой праздника выбрано 20 мая в честь подписания "Метрической конвенции" 20 мая 1875 года в Париже. Этот договор впервые установил единую систему измерения в странах Европы. Традиционно в этот день поздравляют специалистов в области метрологии и награждают их грамотами.

Поздравления с Днем метролога 2021

Из профессий самых точных

Отличается одна —

Та, которая на деле

Оказалась всем нужна.

Проживем без ювелира,

Без сапера проживем.

Но метрологу родному

Мы замены не найдем.

Установит все размеры,

Все деления шкалы

Метрология — наука.

Мы ей все давно должны.

Можно даже в сказки верить,

Байкам слепо доверять,

Но лучше точно все измерить,

Досконально все узнать:

Это точная наука,

Без нее никак нельзя

Нам и детям нашим, внукам.

С днем метролога, друзья.

Ты метролог, это значит,

Что сегодня праздник твой!

Все рабочие задачи

Выполняй в день трудовой!

Так пускай же измерения

Все легко считаются!

Пусть за эти вычисления

Деньги прибавляются!

Чтоб семь раз что-то измерить,

Нужно где-то схлопотать.

Есть для этого метролог:

Мерить, строить, проверять!

Поздравляем, день серьезный,

Много есть у вас заслуг.

Пусть работают приборы

Точно, четко, без натуг!

Метролог — нужный человек.

Все меряет не первый век.

Померил, взвесил, округлил

И с эталоном все сравнил.

Ждет в работе только слава,

Поощрения и успех:

Вам сегодня честь, награды,

Вы всегда важны для всех!

Поздравляю с Днем метрологии! Желаю всегда и во всем быть точным, не ошибаться и ни на один сантиметр не отклоняться поставленной цели. Пусть счастье и любовь в твоей жизни будут равны бесконечности, а здоровье и благополучие не поддаются никаким измерениям. Пусть все высоты будут покорены!

***

Поздравляю со Всемирным днём метрологии и хочу пожелать, чтобы на весах жизни были только счастье и радость, чтобы весь твой путь измерялся километрами любви и вдохновения. Пусть будет много секунд, минут, часов и дней наслаждения, пусть ни грамма печали и грусти не таится в душе.

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Автор: Екатерина Пулатова