Сегодня отмечается день, посвященной самой точной из всех наук - метрологии. Метрология - это наука об измерениях, их средствах и методах. Сегодня профессиональный праздник метрологов, инженеров, производителей измерительного оборудования, сотрудники центров стандартизации.
Праздник установила Международная организация мер и весов в 1999 году. Датой праздника выбрано 20 мая в честь подписания "Метрической конвенции" 20 мая 1875 года в Париже. Этот договор впервые установил единую систему измерения в странах Европы. Традиционно в этот день поздравляют специалистов в области метрологии и награждают их грамотами.
Поздравления с Днем метролога 2021
Из профессий самых точных
Отличается одна —
Та, которая на деле
Оказалась всем нужна.
Проживем без ювелира,
Без сапера проживем.
Но метрологу родному
Мы замены не найдем.
Установит все размеры,
Все деления шкалы
Метрология — наука.
Мы ей все давно должны.
Можно даже в сказки верить,
Байкам слепо доверять,
Но лучше точно все измерить,
Досконально все узнать:
Это точная наука,
Без нее никак нельзя
Нам и детям нашим, внукам.
С днем метролога, друзья.
Ты метролог, это значит,
Что сегодня праздник твой!
Все рабочие задачи
Выполняй в день трудовой!
Так пускай же измерения
Все легко считаются!
Пусть за эти вычисления
Деньги прибавляются!
Чтоб семь раз что-то измерить,
Нужно где-то схлопотать.
Есть для этого метролог:
Мерить, строить, проверять!
Поздравляем, день серьезный,
Много есть у вас заслуг.
Пусть работают приборы
Точно, четко, без натуг!
Метролог — нужный человек.
Все меряет не первый век.
Померил, взвесил, округлил
И с эталоном все сравнил.
Ждет в работе только слава,
Поощрения и успех:
Вам сегодня честь, награды,
Вы всегда важны для всех!
Поздравляю с Днем метрологии! Желаю всегда и во всем быть точным, не ошибаться и ни на один сантиметр не отклоняться поставленной цели. Пусть счастье и любовь в твоей жизни будут равны бесконечности, а здоровье и благополучие не поддаются никаким измерениям. Пусть все высоты будут покорены!
***
Поздравляю со Всемирным днём метрологии и хочу пожелать, чтобы на весах жизни были только счастье и радость, чтобы весь твой путь измерялся километрами любви и вдохновения. Пусть будет много секунд, минут, часов и дней наслаждения, пусть ни грамма печали и грусти не таится в душе.
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