С Днем медсестры-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

12 мая - Международный день медицинской сестры.

Ежегодно в мае все медицинские сестры в мире празднуют свой профессиональный праздник. О том, когда и почему его отмечают, а также как лучше всего поздравить медсестер в этот день - читайте и смотрите ниже.

Международный день медсестры - дата праздника

Профессиональный праздник медсестер в Украине и во всем мире праздную каждый год 12 мая. В 2020 году этот день является рабочим, поскольку выпал на вторник.

День медицинской сестры - история праздника

Впервые праздновать его начали в 1953 году, а на официальном уровне это началось с 1965 года. Праздник отмечают в честь дня рождения знаменитой англичанки Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны она впервые в мире организовала службу сестер милосердия.

Праздник отмечается после объединения сестер милосердия в Международный совет медицинских сестер, в который входит 141 страна.

Поздравления с Днем медсестры - стихи и открытки

Медицинская сестричка,

Ты парящая, как птичка

И легка, и весела,

Обязательна, добра.

Жизнь больным ты облегчаешь,

Всех заботой окружаешь.

Мы тебя все обожаем

И в твой праздник пожелаем:

Будь здоровой и счастливой,

И всегда такой красивой,

Никогда не унывай.

Ты любима нами, знай.

****

За вашу работу, заботу и ласку —

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

****

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медстестри, вітання прийміть!

****

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

І ніколи не покидають надії!

****

Кто поставит всем уколы.

Даст таблеточки с утра.

Для больных почти родная,

Медицинская сестра.

Улыбнется и пошутит.

Если надо — приструнит.

Взглядом ласково посмотрит.

Вот уже и не болит.

Вам сегодня поздравленья.

Счастья, радости, добра,

Мира, доброты, терпенья.

Медицинская сестра!

****

Всех медсестер прекрасных поздравляю,

Спасибо дорогие наши вам за труд.

Конечно же, здоровья я вам всем желаю,

Пусть беды и проблемы все от вас бегут.

Пусть удается цель любая и желанье,

Пусть настроенье будет солнечным всегда.

Пусть в семьях будет и любовь, и пониманье,

А боль пусть даже не коснется никогда.