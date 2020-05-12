С Днем медсестры-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках
Ежегодно в мае все медицинские сестры в мире празднуют свой профессиональный праздник. О том, когда и почему его отмечают, а также как лучше всего поздравить медсестер в этот день - читайте и смотрите ниже.
Международный день медсестры - дата праздника
Профессиональный праздник медсестер в Украине и во всем мире праздную каждый год 12 мая. В 2020 году этот день является рабочим, поскольку выпал на вторник.
День медицинской сестры - история праздника
Впервые праздновать его начали в 1953 году, а на официальном уровне это началось с 1965 года. Праздник отмечают в честь дня рождения знаменитой англичанки Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны она впервые в мире организовала службу сестер милосердия.
Праздник отмечается после объединения сестер милосердия в Международный совет медицинских сестер, в который входит 141 страна.
Поздравления с Днем медсестры - стихи и открытки
Медицинская сестричка,
Ты парящая, как птичка
И легка, и весела,
Обязательна, добра.
Жизнь больным ты облегчаешь,
Всех заботой окружаешь.
Мы тебя все обожаем
И в твой праздник пожелаем:
Будь здоровой и счастливой,
И всегда такой красивой,
Никогда не унывай.
Ты любима нами, знай.
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За вашу работу, заботу и ласку —
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
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Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!
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Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
І ніколи не покидають надії!
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Кто поставит всем уколы.
Даст таблеточки с утра.
Для больных почти родная,
Медицинская сестра.
Улыбнется и пошутит.
Если надо — приструнит.
Взглядом ласково посмотрит.
Вот уже и не болит.
Вам сегодня поздравленья.
Счастья, радости, добра,
Мира, доброты, терпенья.
Медицинская сестра!
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Всех медсестер прекрасных поздравляю,
Спасибо дорогие наши вам за труд.
Конечно же, здоровья я вам всем желаю,
Пусть беды и проблемы все от вас бегут.
Пусть удается цель любая и желанье,
Пусть настроенье будет солнечным всегда.
Пусть в семьях будет и любовь, и пониманье,
А боль пусть даже не коснется никогда.