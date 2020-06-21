День медика в Украине: лучшие поздравления в стихах и картинках
Сегодня сотрудники сферы здравоохранения Украины отмечают свой профессиональный праздник. УНИАН собрал для вас лучшие варианты поздравлений с Днем медика в стихах, открытках и картинках.
День медика в Украине - дата праздника
День медика в Украине, а также Беларуси и России, отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году этот день выпал на воскресенье, 21 июня.
История Дня медика в Украине
Праздник был установлен в 1994 году. Тогдашний президент Леонид Кравчук подписал соответствующий указ от 3 июня "в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины".
Помимо Дня медика, существует также Международный день медицинских сестер (12 мая) и Международный день врача (первое воскресенье октября).
День медика сегодня
В настоящее время ввиду ситуации, сложившейся в Украине и мире из-за распространения коронавируса, профессия медиков приобрела особую важность и значение. Сегодня миллионы медработников спасают жизни, в том числе, и зараженных коронавирусной болезнью. Нередко они и сами становятся жертвами данного заболевания.
С Днем медика: лучшие поздравления
Побольше летнего тепла,
Эмоций, чувств весенних,
Поменьше стуж, зимней хандры,
Тоскливых дней осенних!
Здоровья, счастья и добра,
Веселых пациентов.
С Днем медика тебя, ура!
Успеха в сто процентов.
****
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати із святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
****
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров'я буде вічним,
А решту – наживем!
****
Профессий на свете много,
По-своему все важны,
Но тем, кто спасает больного.
Действительно нет цены.
Святые, волшебники, боги?
Такие же люди, как мы.
Да, подвиг под силу немногим,
Они - гордость нашей страны.
Твой День, медицинский работник,
Отмечен в календаре,
И жизнью без горя и боли
Обязаны лично тебе!
****
День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
****
Покой не зная день и ночь,
Идя на звук людских страданий,
Стремитесь каждому помочь,
Ведь быть врачом — души призвание.
Здоровья вам на много лет,
И сил спасать людские жизни.
Порой, вы как в тоннеле свет,
Надежда в душу, сердце, мысли.
****
В День медика с душой желаю
Сказать спасибо я судьбе.
Коллег своих не выбирают,
Но не найти таких нигде.
Вам всем присущи человечность,
Находчивость и доброта.
Пусть в жизни будет безупречность,
Пусть исполняется мечта.
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