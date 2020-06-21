День медика в Украине: лучшие поздравления в стихах и картинках

Сегодня украинские медработники отмечают свой профессиональный праздник.

Сегодня сотрудники сферы здравоохранения Украины отмечают свой профессиональный праздник. УНИАН собрал для вас лучшие варианты поздравлений с Днем медика в стихах, открытках и картинках.

День медика в Украине - дата праздника

День медика в Украине, а также Беларуси и России, отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году этот день выпал на воскресенье, 21 июня.

История Дня медика в Украине

Праздник был установлен в 1994 году. Тогдашний президент Леонид Кравчук подписал соответствующий указ от 3 июня "в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины".

Помимо Дня медика, существует также Международный день медицинских сестер (12 мая) и Международный день врача (первое воскресенье октября).

День медика сегодня

В настоящее время ввиду ситуации, сложившейся в Украине и мире из-за распространения коронавируса, профессия медиков приобрела особую важность и значение. Сегодня миллионы медработников спасают жизни, в том числе, и зараженных коронавирусной болезнью. Нередко они и сами становятся жертвами данного заболевания.

С Днем медика: лучшие поздравления

Побольше летнего тепла,

Эмоций, чувств весенних,

Поменьше стуж, зимней хандры,

Тоскливых дней осенних!

Здоровья, счастья и добра,

Веселых пациентов.

С Днем медика тебя, ура!

Успеха в сто процентов.

****

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

****

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров'я буде вічним,

А решту – наживем!

****

Профессий на свете много,

По-своему все важны,

Но тем, кто спасает больного.

Действительно нет цены.

Святые, волшебники, боги?

Такие же люди, как мы.

Да, подвиг под силу немногим,

Они - гордость нашей страны.

Твой День, медицинский работник,

Отмечен в календаре,

И жизнью без горя и боли

Обязаны лично тебе!

****

День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.

****

Покой не зная день и ночь,

Идя на звук людских страданий,

Стремитесь каждому помочь,

Ведь быть врачом — души призвание.

Здоровья вам на много лет,

И сил спасать людские жизни.

Порой, вы как в тоннеле свет,

Надежда в душу, сердце, мысли.

****

В День медика с душой желаю

Сказать спасибо я судьбе.

Коллег своих не выбирают,

Но не найти таких нигде.

Вам всем присущи человечность,

Находчивость и доброта.

Пусть в жизни будет безупречность,

Пусть исполняется мечта.

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