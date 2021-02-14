Свой праздник сегодня отмечают программисты, тестировщики, системные администраторы, компьютерные инженеры и специалисты по управлению базами данных.

Сегодня, 14 февраля, отмечается День компьютерщика праздник работников сферы IT-технологий.

Читайте такжеДень святого Валентина: красивые и чувственные поздравления с праздником влюбленных в стихах, прозе и открыткахДата празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день произошло важное для IT-сферы историческое событие. В 1946 году в Америке был впервые презентован ENIAC I – первый реально работающий на практических задачах электронный компьютер.

Свой праздник в этот день, в частности, отмечают программисты, тестировщики, системные администраторы, компьютерные инженеры, специалисты по управлению базами данных.

УНИАН собрал самые разнообразные поздравления с Днем компьютерщика в стихах, прозе, а также в картинках и открытках.

Поздравления с Днем компьютерщика в стихах и прозе

***

Тех, кто с компьютером на ты,

Всех сисадминов, программистов

Мы поздравляем в этот день,

Пусть интернет их будет быстрым,

Пускай работают они

Лишь в мирных целях, нам на благо,

Пусть счастье будет в жизни их,

Пусть среди них не будет слабых!

***

Ты — великий покоритель

Всех компьютерных программ,

Злостных вирусов мучитель

И любитель кибердам!

Оторвись от монитора

На минутку, ситный друг,

Праздник твой наступит скоро —

Прекращай по клаве стук!

Я желаю жить реально

И вино хмельное пить,

Стать ужасно гениальным

И все-все себе купить!

***

Поздравляю с Днём компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надёжный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.

***

Всех, кто знает подход к современной технике, кто легко и свободно владеет информационными технологиями, мы поздравляем с практически профессиональным праздником. Пусть будут вам не страшны перепады напряжения, и самые современные вирусы.

***

Вот и ты увидел праздник,

Наш компьютерный проказник,

Профессионал великий,

Программист наш светлоликий!

Веселись-ка до упада,

Ешь побольше шоколада,

Чтобы стать еще умнее,

Лучше, краше и сильнее!

***

Верю я, что, наверно, не зря

В День любви отмечаете праздник!

У компьютерщика дела —

Провода да заряды связывать!

И любовь — непростой механизм,

Как компьютер — сигнал посылает,

Что айтишника надо любить,

Он от этого лишь расцветает!

***

В компьютере ты просто ас:

Программы, файлы, вычисления...

Я пожелать хочу сейчас,

Ловить от жизни наслаждение!

Пускай зарплата возрастает,

Ведь программист отличный ты!

Карьера пусть лишь процветает

И все сбываются мечты!

***

Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником — днем компьютерщика! Ты настоящий офисный герой, который в считанные минуты заставляет работать даже самый капризный компьютер! От лица всех отделов нашей компании я говорю тебе спасибо за твой труд и терпение!

***

Ребята, пусть успехи настигают вас так же быстро, как ваши пальцы клавиши, да не сбросит соединение ваш модем, да не рухнет "винда" ваша, чтоб ни один вирус проклятый не залетал в вашу мирную обитель, да будет непоколебим ваш брандмауэр.

С Днем компьютерщика - картинки и открытки

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Автор: УНИАН