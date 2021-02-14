Сегодня, 14 февраля, отмечается День компьютерщика праздник работников сферы IT-технологий.
Читайте такжеДень святого Валентина: красивые и чувственные поздравления с праздником влюбленных в стихах, прозе и открыткахДата празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день произошло важное для IT-сферы историческое событие. В 1946 году в Америке был впервые презентован ENIAC I – первый реально работающий на практических задачах электронный компьютер.
Свой праздник в этот день, в частности, отмечают программисты, тестировщики, системные администраторы, компьютерные инженеры, специалисты по управлению базами данных.
УНИАН собрал самые разнообразные поздравления с Днем компьютерщика в стихах, прозе, а также в картинках и открытках.
Поздравления с Днем компьютерщика в стихах и прозе
***
Тех, кто с компьютером на ты,
Всех сисадминов, программистов
Мы поздравляем в этот день,
Пусть интернет их будет быстрым,
Пускай работают они
Лишь в мирных целях, нам на благо,
Пусть счастье будет в жизни их,
Пусть среди них не будет слабых!
***
Ты — великий покоритель
Всех компьютерных программ,
Злостных вирусов мучитель
И любитель кибердам!
Оторвись от монитора
На минутку, ситный друг,
Праздник твой наступит скоро —
Прекращай по клаве стук!
Я желаю жить реально
И вино хмельное пить,
Стать ужасно гениальным
И все-все себе купить!
***
Поздравляю с Днём компьютерщика. Желаю, чтобы в один клик сбывались все твои желания, желаю с компьютером любого "виндовса" быть на "ты". Пусть для счастья стоит надёжный антивирус, пусть в жизни будет качественное программное обеспечение удачи и любви.
***
Всех, кто знает подход к современной технике, кто легко и свободно владеет информационными технологиями, мы поздравляем с практически профессиональным праздником. Пусть будут вам не страшны перепады напряжения, и самые современные вирусы.
***
Вот и ты увидел праздник,
Наш компьютерный проказник,
Профессионал великий,
Программист наш светлоликий!
Веселись-ка до упада,
Ешь побольше шоколада,
Чтобы стать еще умнее,
Лучше, краше и сильнее!
***
Верю я, что, наверно, не зря
В День любви отмечаете праздник!
У компьютерщика дела —
Провода да заряды связывать!
И любовь — непростой механизм,
Как компьютер — сигнал посылает,
Что айтишника надо любить,
Он от этого лишь расцветает!
***
В компьютере ты просто ас:
Программы, файлы, вычисления...
Я пожелать хочу сейчас,
Ловить от жизни наслаждение!
Пускай зарплата возрастает,
Ведь программист отличный ты!
Карьера пусть лишь процветает
И все сбываются мечты!
***
Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником — днем компьютерщика! Ты настоящий офисный герой, который в считанные минуты заставляет работать даже самый капризный компьютер! От лица всех отделов нашей компании я говорю тебе спасибо за твой труд и терпение!
***
Ребята, пусть успехи настигают вас так же быстро, как ваши пальцы клавиши, да не сбросит соединение ваш модем, да не рухнет "винда" ваша, чтоб ни один вирус проклятый не залетал в вашу мирную обитель, да будет непоколебим ваш брандмауэр.
С Днем компьютерщика - картинки и открытки
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