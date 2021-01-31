Сегодня все обладатели этого имени празднуют свой День ангела.

Сегодня православная церковь чтит память богослова и египетского архиепископа Кирилла Александрийского, а также преподобного Кирилла Радонежского. Названные этим именем мальчики и мужчины празднуют свой День ангела.

Кирилл - это гордый и любопытный мужчина, который любит быть в центре внимания. Он стремится быть лидером любого коллектива. Может иметь завышенную самооценку и относиться к другим с предубеждением. Кирилла уважают за его честность, стойкость и преданность друзьям. Очень любит своих родителей и детей. Не терпит мошенников и хвастунов.

Поздравления с именинами Кирилла

С именинами, Кирилл!

Пусть ты будешь полон сил,

Чтоб здоровья был вагон

И уюта полный дом,

Чтобы осенью, зимой,

Летом красным и весной,

Днем или под светом звезд

Ты счастливым был до слез.

Кирилл, поздравляю,

Желаю тебе

Счастливых и ровных

Дорог по судьбе.

Шел, чтоб уверенно

Ты за мечтой,

Удача летела,

Чтоб вслед за тобой.

Желаю, чтоб в жизнь

Мечту воплотил,

Самым счастливым,

Чтоб был ты, Кирилл.

Я желаю, чтоб красиво

И счастливо всегда жил,

Чтоб везло тебе по жизни,

Славный парень, наш Кирилл.

Никогда не падай духом,

В силы верь и не сдавайся,

Честным, добрым, благородным

Непременно оставайся.

От всей души тебе, Кирилл,

Желаю счастья и удачи,

Чтоб все, о чем судьбу просил,

Легко сбылось, никак иначе!

Здоровья крепкого, стального,

Любви и денежек запас,

А также позитива много

Тебе желаю в этот час!

Сегодня праздник у Кирилла.

Какой же он сегодня милый,

А вытянулся, как подрос —

Красавец, не хватает слов!

Расти же мужественным, сильным,

И справедливым, и открытым,

Достойным, честным человеком.

И уважать тебя за это

Готова вся твоя родня,

А также верные друзья!

Я тебя поздравляю, Кирилл,

И желаю огромных успехов,

Оптимизма, задора и сил,

Долгих лет и задорного смеха.

Чтоб в душе поселился покой,

И забота родных согревала,

И любовь безграничной волной

Днем и ночью тебя накрывала!

Кирилл, поздравляю! Пусть хранят твое спокойствие атланты, пусть твое мужество будет достойно рыцарей. Будь смел и уверен в себе, пусть сомнения не омрачают твою жизнь. Добивайся тех высот, которые ставишь перед собой, беспрекословно.

Поздравляю, Кирилл, и от души желаю всегда быть крепким, сильным, смелым, целеустремлённым, энергичным, весёлым, везучим и успешным. Крути колесо фортуны и выигрывай. Иди дорогой удачи к своей мечте. Решайся и действуй. Искренне верь в себя. Люби и получай любовь в ответ. Лети навстречу солнцу счастья и радости.

***

Добрый, милый и отважный, бравый мужчина по имени Кирилл, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю, чтобы жизнь принимала только входящие звонки счастья, радости и удачи, чтобы любое дело было тебе по плечу, чтобы сердце горячо любило и было искренне любимым, чтобы душа всегда стремилась к заветной мечте.

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Автор: Екатерина Пулатова