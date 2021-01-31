Сегодня православная церковь чтит память богослова и египетского архиепископа Кирилла Александрийского, а также преподобного Кирилла Радонежского. Названные этим именем мальчики и мужчины празднуют свой День ангела.
Кирилл - это гордый и любопытный мужчина, который любит быть в центре внимания. Он стремится быть лидером любого коллектива. Может иметь завышенную самооценку и относиться к другим с предубеждением. Кирилла уважают за его честность, стойкость и преданность друзьям. Очень любит своих родителей и детей. Не терпит мошенников и хвастунов.
Поздравления с именинами Кирилла
С именинами, Кирилл!
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.
Кирилл, поздравляю,
Желаю тебе
Счастливых и ровных
Дорог по судьбе.
Шел, чтоб уверенно
Ты за мечтой,
Удача летела,
Чтоб вслед за тобой.
Желаю, чтоб в жизнь
Мечту воплотил,
Самым счастливым,
Чтоб был ты, Кирилл.
Я желаю, чтоб красиво
И счастливо всегда жил,
Чтоб везло тебе по жизни,
Славный парень, наш Кирилл.
Никогда не падай духом,
В силы верь и не сдавайся,
Честным, добрым, благородным
Непременно оставайся.
От всей души тебе, Кирилл,
Желаю счастья и удачи,
Чтоб все, о чем судьбу просил,
Легко сбылось, никак иначе!
Здоровья крепкого, стального,
Любви и денежек запас,
А также позитива много
Тебе желаю в этот час!
Сегодня праздник у Кирилла.
Какой же он сегодня милый,
А вытянулся, как подрос —
Красавец, не хватает слов!
Расти же мужественным, сильным,
И справедливым, и открытым,
Достойным, честным человеком.
И уважать тебя за это
Готова вся твоя родня,
А также верные друзья!
Я тебя поздравляю, Кирилл,
И желаю огромных успехов,
Оптимизма, задора и сил,
Долгих лет и задорного смеха.
Чтоб в душе поселился покой,
И забота родных согревала,
И любовь безграничной волной
Днем и ночью тебя накрывала!
Кирилл, поздравляю! Пусть хранят твое спокойствие атланты, пусть твое мужество будет достойно рыцарей. Будь смел и уверен в себе, пусть сомнения не омрачают твою жизнь. Добивайся тех высот, которые ставишь перед собой, беспрекословно.
Поздравляю, Кирилл, и от души желаю всегда быть крепким, сильным, смелым, целеустремлённым, энергичным, весёлым, везучим и успешным. Крути колесо фортуны и выигрывай. Иди дорогой удачи к своей мечте. Решайся и действуй. Искренне верь в себя. Люби и получай любовь в ответ. Лети навстречу солнцу счастья и радости.
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Добрый, милый и отважный, бравый мужчина по имени Кирилл, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю, чтобы жизнь принимала только входящие звонки счастья, радости и удачи, чтобы любое дело было тебе по плечу, чтобы сердце горячо любило и было искренне любимым, чтобы душа всегда стремилась к заветной мечте.
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