С Днем Ирины: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

День ангела Ирины отмечается 29 апреля.

Женское имя Ирина является одним из наиболее популярных, поэтому по церковному календарю её именины отмечаются часто. Основные даты приходятся на следующие дни: 29 апреля, 18 и 26-го мая, 10 и 17 августа, а также 1 октября.

Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать смешные варианты с остроумными фразами и юмористическими стихами, которые не только передадут радостные послания, но и развеселят виновницу торжества, поднимут ей настроение и зарядят позитивом на долгое время.

С днем ангела Ирины: поздравления в стихах

Всем известно, что Иринка

С виду прямо как картинка:

Весела, добра, красива

И умна, трудолюбива.

Вот и пусть у этой леди

Счастья будет — не измерить!

В чемоданах денег куча

И машина, чтоб всех круче.

Пусть всегда во всем везет,

В жизни выпадет джек-пот.

И в семье, и на работе

Будет Ирочка в почете.

Я желаю, чтоб всегда

Улыбалась ей судьба!

***

Ирина означает «мир», «покой».

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожишь семьею неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!

***

Ты лучшая на свете —

Смирись, Ирина, с этим.

Прости, что не с букетом,

Лишь с пламенным приветом.

Желаю быть счастливой,

По-прежнему красивой.

Желаний исполнения,

Удачи и везения!

Любви тебе желаю

Такой, чтоб обжигала.

Грустить совсем не надо,

Друзья пусть будут рядом.

***

Дорогая Ирочка!

В этот день прекрасный

Пожелаю я удачи,

Смеха, много счастья!

Для тебя чтоб солнышко

Каждый день светило,

Чтоб была веселою,

Милой и красивой.

Теплых чувств, взаимности,

Верности, любви!

Ангелок хранит пускай,

Сбудутся мечты!

Поздравления с Днем ангела Ирины в картинках и открытках