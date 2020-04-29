С Днем Ирины: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Женское имя Ирина является одним из наиболее популярных, поэтому по церковному календарю её именины отмечаются часто. Основные даты приходятся на следующие дни: 29 апреля, 18 и 26-го мая, 10 и 17 августа, а также 1 октября.
Для того, чтобы весело и оригинально поздравить именинницу, для неё можно подобрать смешные варианты с остроумными фразами и юмористическими стихами, которые не только передадут радостные послания, но и развеселят виновницу торжества, поднимут ей настроение и зарядят позитивом на долгое время.
С днем ангела Ирины: поздравления в стихах
Всем известно, что Иринка
С виду прямо как картинка:
Весела, добра, красива
И умна, трудолюбива.
Вот и пусть у этой леди
Счастья будет — не измерить!
В чемоданах денег куча
И машина, чтоб всех круче.
Пусть всегда во всем везет,
В жизни выпадет джек-пот.
И в семье, и на работе
Будет Ирочка в почете.
Я желаю, чтоб всегда
Улыбалась ей судьба!
***
Ирина означает «мир», «покой».
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
Весь свет твоя украсит доброта,
Ведь дорожишь семьею неспроста.
Баланса, и гармонии тебе,
И только лишь хорошего в судьбе!
***
Ты лучшая на свете —
Смирись, Ирина, с этим.
Прости, что не с букетом,
Лишь с пламенным приветом.
Желаю быть счастливой,
По-прежнему красивой.
Желаний исполнения,
Удачи и везения!
Любви тебе желаю
Такой, чтоб обжигала.
Грустить совсем не надо,
Друзья пусть будут рядом.
***
Дорогая Ирочка!
В этот день прекрасный
Пожелаю я удачи,
Смеха, много счастья!
Для тебя чтоб солнышко
Каждый день светило,
Чтоб была веселою,
Милой и красивой.
Теплых чувств, взаимности,
Верности, любви!
Ангелок хранит пускай,
Сбудутся мечты!