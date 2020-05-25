С Днем филолога - красивые поздравительные стихи и яркие открытки

Лучшие поздравления с Днем филолога для всех, кто имеет отношение к данному празднику.

Ежегодно 25 мая в Украине и ряде других стран празднуется День филолога. Логично, что отмечается он на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

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Филология – это совокупность гуманитарных наук: языкознания, литературоведения, фольклористики, текстологии, источниковедения, риторики, палеографии и т. п, которые изучают духовную культуру народа из текстов, зафиксированных в различных источниках устной и письменной речи.

Этот праздник касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов и корректоров. Однако День филолога – это не только праздник тех, для кого филология является призванием, профессией, родом деятельности, но и для всех, кто лелеет слово, любит чтение и ценит литературу.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем филолога для всех, кто имеет отношение к этому празднику.

С Днем филолога - поздравительные стихи и открытки

С Днем филолога тебя!

Пусть закружит хороводом

Море радости, добра

Под счастливым небосводом.

Пусть доходы возрастут,

Пусть исполнятся мечтанья,

Дом наполнят пусть уют,

Теплота, любовь и пониманье.

***

Как сложна для понимания

Тайна слов и сочетания,

Как уверен он и ловок

Правит здесь только филолог!

Поздравляю с Вашим днём,

Вам дар речи нипочём,

От зубок слова летают,

Фразы, мысли сочетают!

Пожелаю долгих дней,

Сладких снов среди ночей,

Моря летнего, прибоя,

Больше радости, покоя!

Филолог такая профессия,

Где нужно стараться умом.

С филологом интереснее,

И знает он всё обо всём!

Играет словами умело

От Греции до Китая.

Латинский читает смело,

Кириллицу уважает!

Спасибо за эти старания,

Спасибо за эти умы!

Легко объяснить мироздание

По книгам умеют они!

***

Язык родной нам очень важен,

Как будто воздух и вода,

Филологам мы дружно скажем —

Здоровья вам на все года!

За наш фольклор, культуру речи,

Как вы храните это всё,

Пусть будет счастье бесконечным,

И жизнь лишь доброе несёт!

***

Сколько слов на этом свете!

Их так сложно разобрать.

Но филолог нам ответит,

Он умеет пояснять.

Пожелаем, год за годом

Расширять свой лексикон,

И чтоб выросли доходы,

Каждый месяц — миллион!

***

Книги сняв со старых полок,

Пыль стряхнув слегка,

Открывает нам филолог

Тайны языка.

Есть заслуга в том большая:

Каждый день и час,

Он живёт, преумножая

Важных слов запас.

Он всю жизнь стремиться к цели,

Многое познал.

Он талантлив в самом деле,

Профессионал!

Путь его тяжёл и долог,

Он дерзать привык.

День сегодня твой, филолог!

Украшай язык!

Поздравления с Днем филолога в прозе и картинках

***

Поздравляю с Днём филолога и желаю бесконечного энтузиазма в познании истории и культуры языка, неутомимых сил и гениальных идей в поиске интересных фактов. Пусть наш язык всегда будет живым, пусть в твоей жизни всегда будет много добрых слов, весёлых рассказов и счастливых случаев.

***

С Днем Филолога всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить: "Налейте мне латте". Тех самых, что расскажут нам, какого рода "кофе"... и, конечно же, тех, кто напомнит о правильности ударения, когда говоришь: "Она мне позвонит".

***

Филолог, поздравляю с профессиональным праздником. Пусть тебе встречается поменьше ошибок, а близкие радуют благозвучием своей речи. Успехов и свершений!

***

Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!

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