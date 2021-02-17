17 февраля ежегодно отмечается международный праздник - День проявления доброты. Цель праздника - приобщение людей к добрым поступкам, благотворительности, толерантности. Этот праздник был основан по инициативе мировых благотворительных организаций. Празднование дня должно соответствовать его названию - помогите нуждающимся, попросите прощения у тех, кого вы обидели, навестите близких и скажите им несколько приятных искренних слов.
Поздравления с Днем проявления доброты в стихах и картинках
Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.
Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
В День проявления спонтанной доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.
Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,
Бог за все вознаградит с избытком!
А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.
Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернётся
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!
Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты
В сердцах и душах пожелаю.
Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.
Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.
Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.
Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.
День всемирный доброты,
Вас сердечно поздравляю,
Милосердней и добрее
От души вам быть желаю.
Не держите зла и боли,
Отпустите груз обид,
Путь к добру, надежде, вере
Будет вам пускай открыт.
Не скупитесь на улыбки
И на теплые слова,
Помогайте, поощряйте,
Доброта всегда права.
С днем доброты вас, люди,
Свое призвание не забудьте!
Дарите доброту, не сожалея,
Сердца свои открыть сумейте!
Дарите радость и тепло,
Хочу, чтоб всем всегда везло,
Дарите друг другу улыбки,
Не сожалейте об ошибках!
Поздравляю с Международным днём проявления доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоём пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоём сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живёт добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!
Желаю, чтобы каждый человек в мире вооружился добрыми чувствами, искренними намерениями, человеколюбием, состраданием, милосердием и любовью и стал настоящим воином добра, который будет нести; мир, любовь и свет. Желаю, чтобы добро стало вечным победителем в нашем мире, чтобы оно было всепоглощающим, не имеющим границ, и пропитывало сердце каждого человека на земле. С Всемирным днем доброты!
Поздравляю с Днём проявления доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злости и уныния, чтобы в твоём сердце всегда возникало желание делать добрые дела, от чего и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!
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