Сегодня отмечается Международный день спонтанного проявления доброты.

17 февраля ежегодно отмечается международный праздник - День проявления доброты. Цель праздника - приобщение людей к добрым поступкам, благотворительности, толерантности. Этот праздник был основан по инициативе мировых благотворительных организаций. Празднование дня должно соответствовать его названию - помогите нуждающимся, попросите прощения у тех, кого вы обидели, навестите близких и скажите им несколько приятных искренних слов.

Поздравления с Днем проявления доброты в стихах и картинках

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

В День проявления спонтанной доброты

Я тебе от сердца пожелаю,

Больше искренней любви и теплоты,

Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать

Доброту и радость своим близким,

И к тебе вернется благодать,

Бог за все вознаградит с избытком!

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?

Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.

Ты к сердцу любому проложишь мосты

Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернётся

И душу от зла сохранит сквозь года,

И будет тебя согревать лучше солнца!

Всемирный праздник доброты,

Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты

В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,

Не оставляя места злости,

Всю тяжесть горестей, обид

Вы с плеч своих скорее сбросьте.

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.

День всемирный доброты,

Вас сердечно поздравляю,

Милосердней и добрее

От души вам быть желаю.

Не держите зла и боли,

Отпустите груз обид,

Путь к добру, надежде, вере

Будет вам пускай открыт.

Не скупитесь на улыбки

И на теплые слова,

Помогайте, поощряйте,

Доброта всегда права.

С днем доброты вас, люди,

Свое призвание не забудьте!

Дарите доброту, не сожалея,

Сердца свои открыть сумейте!

Дарите радость и тепло,

Хочу, чтоб всем всегда везло,

Дарите друг другу улыбки,

Не сожалейте об ошибках!

Поздравляю с Международным днём проявления доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоём пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоём сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живёт добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!

Желаю, чтобы каждый человек в мире вооружился добрыми чувствами, искренними намерениями, человеколюбием, состраданием, милосердием и любовью и стал настоящим воином добра, который будет нести; мир, любовь и свет. Желаю, чтобы добро стало вечным победителем в нашем мире, чтобы оно было всепоглощающим, не имеющим границ, и пропитывало сердце каждого человека на земле. С Всемирным днем доброты!

Поздравляю с Днём проявления доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злости и уныния, чтобы в твоём сердце всегда возникало желание делать добрые дела, от чего и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!

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Автор: Екатерина Пулатова