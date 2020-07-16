С днем бухгалтера – красивые поздравительные стихи и яркие открытки

Доброжелательные стихотворные и прозаические строки, а также красочные картинки для поздравления бухгалтеров с праздником.

Сегодня, 16 июля, все бухгалтеры и аудиторы в Украине отмечают свой профессиональный праздник – День бухгалтера. Именно в этот день в 1999 году Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

В этот день принято поздравлять всех бухгалтеров и аудиторов государственных и частных предприятий страны. УНИАН собрал самые яркие открытки и теплые стихотворные слова для профессиональных счетоводов с их праздником.

С Днем бухгалтера: поздравительные стихи и открытки

***

С днем бухгалтера поздравляю,

Равновесия вам желаю,

Пусть в карманах будет густо,

В кошельках также не пусто,

В работе все окей,

За что уважение от людей!

***

Дебет, кредит, бланки, карты,

Начисление всем зарплаты,

Сложный жизненный расчет...

Всем бухгалтерам - почет!

Вас сегодня поздравляем,

Благ всегда, во всем желаем,

Позитивнейших моментов,

Добросовестных клиентов!

На работе — лишь успехов,

Чтоб расчеты без огрехов

Были сделаны всегда...

Счастья, вам, бухгалтера!

***

Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: "Виват!",

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

***

С Днем бухгалтера! Пусть в радость будет труд!

Пусть все сходится: и цифры, и отчеты,

Дома будет пусть порядок и уют,

Пусть уйдут твои печали и заботы!

Пусть тебе смеется солнце с высоты,

Счастье будет пусть безбрежным, безграничным,

Каждый день пусть дарит радость и цветы,

Настроенье будет пусть твое отличным!

***

Что же бухгалтеру желать?

Лишь с настроением вставать,

Шагать с улыбкой на работу,

Оставив дома все заботы.

Чтоб годовой отчет был в норме,

Составлен точно и по форме,

Чтоб без ошибок вы считали.

Вам крепких нервов пожелаем!

***

Дебет с кредитом сводить,

Все прогнозы обсудить,

Накладные перебрать

И зарплату обсчитать —

Всё вот это по зубам

Доблестным бухгалтерам.

Хочется вам пожелать

Нестыковок избежать,

Все проверки пережить

И всегда с деньгами быть.

В общем, с праздником, друзья.

Нам без вас никак нельзя.

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе и картинках

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.

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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!

***

С Днем бухгалтера! Пусть профессия радует благополучием, работа приносит удовлетворение, коллеги ценят за важность труда, все заслуги будут учтены, бонусы жизни начислены. Будьте счастливы, любимы, одарены судьбой, вознаграждены добротой.

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Нет на свете точнее профессии, чем бухгалтер! Поздравляю вас, моих дорогих и ненаглядных — красивых и мудрых, замечательных и любимых — наших славных бухгалтеров! Желаю вам красоты неземной, а любви романтической, детского смеха и слез радости, уважения и почитания, точности и скорости в работе, удачных будней и веселых праздников со своими любимыми и родными людьми!

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