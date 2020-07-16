С днем бухгалтера – красивые поздравительные стихи и яркие открытки
Сегодня, 16 июля, все бухгалтеры и аудиторы в Украине отмечают свой профессиональный праздник – День бухгалтера. Именно в этот день в 1999 году Верховная Рада приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
В этот день принято поздравлять всех бухгалтеров и аудиторов государственных и частных предприятий страны. УНИАН собрал самые яркие открытки и теплые стихотворные слова для профессиональных счетоводов с их праздником.
С Днем бухгалтера: поздравительные стихи и открытки
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С днем бухгалтера поздравляю,
Равновесия вам желаю,
Пусть в карманах будет густо,
В кошельках также не пусто,
В работе все окей,
За что уважение от людей!
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Дебет, кредит, бланки, карты,
Начисление всем зарплаты,
Сложный жизненный расчет...
Всем бухгалтерам - почет!
Вас сегодня поздравляем,
Благ всегда, во всем желаем,
Позитивнейших моментов,
Добросовестных клиентов!
На работе — лишь успехов,
Чтоб расчеты без огрехов
Были сделаны всегда...
Счастья, вам, бухгалтера!
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Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: "Виват!",
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.
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С Днем бухгалтера! Пусть в радость будет труд!
Пусть все сходится: и цифры, и отчеты,
Дома будет пусть порядок и уют,
Пусть уйдут твои печали и заботы!
Пусть тебе смеется солнце с высоты,
Счастье будет пусть безбрежным, безграничным,
Каждый день пусть дарит радость и цветы,
Настроенье будет пусть твое отличным!
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Что же бухгалтеру желать?
Лишь с настроением вставать,
Шагать с улыбкой на работу,
Оставив дома все заботы.
Чтоб годовой отчет был в норме,
Составлен точно и по форме,
Чтоб без ошибок вы считали.
Вам крепких нервов пожелаем!
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Дебет с кредитом сводить,
Все прогнозы обсудить,
Накладные перебрать
И зарплату обсчитать —
Всё вот это по зубам
Доблестным бухгалтерам.
Хочется вам пожелать
Нестыковок избежать,
Все проверки пережить
И всегда с деньгами быть.
В общем, с праздником, друзья.
Нам без вас никак нельзя.
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе и картинках
Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.
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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!
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С Днем бухгалтера! Пусть профессия радует благополучием, работа приносит удовлетворение, коллеги ценят за важность труда, все заслуги будут учтены, бонусы жизни начислены. Будьте счастливы, любимы, одарены судьбой, вознаграждены добротой.
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Нет на свете точнее профессии, чем бухгалтер! Поздравляю вас, моих дорогих и ненаглядных — красивых и мудрых, замечательных и любимых — наших славных бухгалтеров! Желаю вам красоты неземной, а любви романтической, детского смеха и слез радости, уважения и почитания, точности и скорости в работе, удачных будней и веселых праздников со своими любимыми и родными людьми!
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