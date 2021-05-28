В этот день принимают поздравления все девушки с темным цветом волос.

Сегодня, 28 мая, отмечают свой праздник все темноволосые девушки и женщины мира. День брюнеток - неофициальный праздник, но дам с темными волосами можно порадовать комплиментом в этот день. Сегодня стоит поздравить всех подруг, родственниц и коллег, которые являются обладательницами каштановых и черных волос.

История праздника День брюнеток

До 2006 года брюнетки не имели посвященного им праздника. День был основан как ответ на аналогичный праздник блондинок, который отмечается 31 мая. Доподлинно неизвестно, кому принадлежит идея праздника.

В этот день можно поздравить знакомых темноволосых девушек, сделать им приятный подарок. Также в этот праздник часто освещают оскорбительные стереотипы о брюнетках. Черный цвет волос является самым распространенным на планете. Многие женщины настолько полюбили себя в образе брюнеток, что не могут представить себя с другим цветом волос.

Поздравления с Днем брюнеток

В международный день брюнеток

Спешу поздравить от души

Прекрасных дам, смешных кокеток,

Что так милы и хороши!

Тех, что всегда нас восхищали

Горячим сердцем и душой,

И окружающих пленяли

Своею дивной красотой.

Чаруют девушки — брюнетки,

Они прекрасны, как конфетки.

Полны любви, тепла и ласки

Их жизнь пусть будет, словно в сказке.

Их совершенству нет предела,

Им по плечу любое дело.

Желаем чаще улыбаться

И никогда не огорчаться.

***

Брюнеткам посвящается

В их день весёлый стих;

Пусть в жизни исполняется

Любая мысль у них.

Здоровы будьте, девочки,

И радости вам всем;

Удача ходит пусть в друзьях

И никаких проблем.

***

У брюнеток праздник нынче,

Поздравляю знойных дам.

Пожелаю только счастья

И любви безумной вам.

Пусть под темной шевелюрой

Будет светлый скрыт лишь ум.

Радости вам, вдохновенья,

Позитивных только дум.

Спешу поздравить с праздником

Брюнеток всей Земли!

Пусть в этот день безоблачный

Споют вам соловьи.

Пусть солнце улыбается,

Звенят для вас ручьи,

С праздником, брюнетки —

Красавицы Земли!

***

Сегодня жгучие брюнетки отмечают свой день. Желаю, милые барышни, пусть в жизни Вашей лишь цвет волос будет с темным оттенком, а всё остальное сияет яркой, светлой улыбкой. Пусть Ваше обаяние завораживает и чарует. Будьте королевами сегодня и всегда!

***

Спешу поздравить темноволосую красавицу с Днем брюнеток! Тем, кто родился брюнеткой, несказанно повезло: красота брюнетки яркая, ум — острый, а сердце — горячее. Чтобы не ослепнуть, не уколоться и не обжечься — нужно знать подход. За вас, самые эффектные красавицы мира!

Открытки с Днем брюнеток

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Автор: Екатерина Пулатова