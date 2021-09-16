Сегодня всех обладательниц этого величественного имени поздравляют с Днем ангела Василисы.

Сегодня, 16 сентября, все Василисы отмечают свой праздник. В этот день церковь чтит церковную память священномученицы Василисы Никомидийской. Имя Василиса образовано от древнегреческого Басилисса – "царственная", "царица". Это имя приносит своей обладательнице такие качества, как аккуратность, нежность, уверенность в себе. Василиса отличается прекрасным чувством юмора и стиля.

С Днем ангела Василисы: поздравления и открытки

Василиса, в именины эти

Тепла пусть будет много, света.

Пускай друзья все соберутся,

Таланты все твои проснутся.

Желаю драйва, креатива,

И куража, и позитива,

Закончился чтоб праздник круто:

И фейерверком, и салютом!

***

Василиса, ты прекрасна!

И сегодня, не напрасно

Получаешь наслаждение

От хороших поздравлений

Праздник именин настал!

Ангела Господь послал.

Пусть тебе он помогает

И в беде не оставляет!

***

Дивное созданье,

Сказочный цветок,

Из тепла и ласки,

Я сплету венок.

Вставлю комплиментов,

И красивых слов —

Вася — Василиса,

Ты, моя любовь!

Ты умом прекрасна,

Красотой мудра,

С праздником, родная —

Счастья и добра!

***

Желаю, Василиса, удачи и счастья,

Пусть жизнь твоя будет как в сказке прекрасна,

Пусть глазки твои блещут чисто и ясно,

Пусть дни пробегают совсем не напрасно.

***

Милая Василиса! В день твоих именин желаем здоровья, любви и вдохновения. Успехов во всех делах. Пусть каждый день приносит тебе удовольствие и радость. С Днем Ангела!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела Василисы и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

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Автор: Екатерина Пулатова