Сегодня, 16 сентября, все Василисы отмечают свой праздник. В этот день церковь чтит церковную память священномученицы Василисы Никомидийской. Имя Василиса образовано от древнегреческого Басилисса – "царственная", "царица". Это имя приносит своей обладательнице такие качества, как аккуратность, нежность, уверенность в себе. Василиса отличается прекрасным чувством юмора и стиля.
С Днем ангела Василисы: поздравления и открытки
Василиса, в именины эти
Тепла пусть будет много, света.
Пускай друзья все соберутся,
Таланты все твои проснутся.
Желаю драйва, креатива,
И куража, и позитива,
Закончился чтоб праздник круто:
И фейерверком, и салютом!
***
Василиса, ты прекрасна!
И сегодня, не напрасно
Получаешь наслаждение
От хороших поздравлений
Праздник именин настал!
Ангела Господь послал.
Пусть тебе он помогает
И в беде не оставляет!
***
Дивное созданье,
Сказочный цветок,
Из тепла и ласки,
Я сплету венок.
Вставлю комплиментов,
И красивых слов —
Вася — Василиса,
Ты, моя любовь!
Ты умом прекрасна,
Красотой мудра,
С праздником, родная —
Счастья и добра!
***
Желаю, Василиса, удачи и счастья,
Пусть жизнь твоя будет как в сказке прекрасна,
Пусть глазки твои блещут чисто и ясно,
Пусть дни пробегают совсем не напрасно.
***
Милая Василиса! В день твоих именин желаем здоровья, любви и вдохновения. Успехов во всех делах. Пусть каждый день приносит тебе удовольствие и радость. С Днем Ангела!
***
Поздравляю тебя с днем Ангела Василисы и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
***
Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
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