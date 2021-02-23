Искренние пожелания по случаю именин Валентины, а также яркие поздравительные открытки и картинки.

Сегодня, 23 февраля, свой День ангела празднуют девушки и женщины по имени Валентина. В этот день православная церковь чтит память святой мученицы Валентины.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныЖенское имя Валентина пришло к нам из латинского языка. Оно происходит от римского родового имени Valentinus, а то, в свою очередь, от слова valens, что в переводе означает "сильный" или "здоровый". Учитывая это, имя Валентина истолковывается как "сильная" или "здоровая". По крайней мере - это самая популярная версия происхождения имени.

Считается, что эта девушка приветлива и добра, не стремится верховодить и прекрасно справляется с любой порученной работой.

УНИАН собрал красивые поздравления с именинами Валентины в стихах и прозе, а также в красочных картинках и открытках.

С Днем ангела Валентины - стихи и открытки

***

С Днем ангела, Валентина!

Жизни сказочной и длинной,

Чтоб тревоги прочь умчались,

Все желания исполнялись,

Каждый день доход растет,

А душа всегда поет.

***

Валентина, будь прекрасна,

Как звезда на небе ясном.

Пусть Фортуны Колесо

Принесет тебе всё-всё.

Позитива, чтоб побольше,

Да счастливой быть подольше,

Время с пользой проводить

И себя всегда любить!

***

Поздравляю Валентину,

Желаю быть счастливой,

От болезней не хворать,

Про друзей не забывать.

Пожелаю я удачи,

Чтоб жилось ей побогаче,

Веселиться и плясать,

Кайф от жизни получать.

***

Поздравляю тебя, Валентина!

Расцветай, с каждым днём хорошей,

Пусть с любовью прекрасной, взаимной

Отзывается каждый из дней.

Воплощаются цели скорее,

Нежно чувства на сердце кипят,

И удача пусть станет смелее,

А успехи тебя удивят!

***

Дорогая Валентина,

Пожелать хочу любви,

Чтобы вирус этот страстный

У тебя кипел в крови.

Чтоб была такой же милой

И прекрасной, как всегда,

Радости тебе, Валюшка,

Не печалься никогда.

***

Пусть счастье искрится в глазах,

Для радости будет причина

И море удачи несет на волнах.

Скорее улыбнись, Валентина!

Желаю свежего ветра в судьбе,

А также любви самой крепкой тебе!

С Днем ангела!

***

То не день, то солнечные зайчики.

То не миг, а Валентины взор.

Как ветер, рвать любила одуванчики,

Любила нежный запах гор.

Дарю тебе в стихах я поздравленье,

И полон ковш романтики.

И пусть тебе присниться родной двор,

И добрые седые одуванчики.

С Днем ангела, Валентина!

***

Энергична и умна,

Наша Валя, Валентина,

Сладкой будет жизнь ее,

Как поспевшая малина!

Мы желаем ей любви,

Крепкой дружбы, наслажденья,

Чувств счастливых и надежд,

Ей сегодня поздравленья.

Поздравления с Днем ангела Валентины в прозе и картинках

***

Валентина, поздравляю с Днем ангела! Желаю огромного вдохновения и жажды жизни. Больших возможностей, душевного тепла, мира и согласия. Пусть все начинания ведут к желанному итогу. Достатка, благополучия и много радости!

***

Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!

***

Дорогая Валентина, с Днем ангела! Пускай сегодня сбудутся все твои желания, пусть произойдет много чудес, пускай вокруг тебя будет пространство любви и радости! Желаю света и счастья, добра и любви!

***

Милая Валюша, я тебя от чистого сердца поздравляю и хочу пожелать чудесной погоды в твоей жизни и постоянной атмосферы радости. Валентина — значит сильная, и я тебе желаю всегда оставаться сильной, легко справляться с любой проблемой и без особого труда добиваться невероятных высот успеха и блаженства.

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Автор: УНИАН