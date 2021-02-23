Сегодня, 23 февраля, свой День ангела празднуют девушки и женщины по имени Валентина. В этот день православная церковь чтит память святой мученицы Валентины.
Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныЖенское имя Валентина пришло к нам из латинского языка. Оно происходит от римского родового имени Valentinus, а то, в свою очередь, от слова valens, что в переводе означает "сильный" или "здоровый". Учитывая это, имя Валентина истолковывается как "сильная" или "здоровая". По крайней мере - это самая популярная версия происхождения имени.
Считается, что эта девушка приветлива и добра, не стремится верховодить и прекрасно справляется с любой порученной работой.
УНИАН собрал красивые поздравления с именинами Валентины в стихах и прозе, а также в красочных картинках и открытках.
С Днем ангела Валентины - стихи и открытки
***
С Днем ангела, Валентина!
Жизни сказочной и длинной,
Чтоб тревоги прочь умчались,
Все желания исполнялись,
Каждый день доход растет,
А душа всегда поет.
***
Валентина, будь прекрасна,
Как звезда на небе ясном.
Пусть Фортуны Колесо
Принесет тебе всё-всё.
Позитива, чтоб побольше,
Да счастливой быть подольше,
Время с пользой проводить
И себя всегда любить!
***
Поздравляю Валентину,
Желаю быть счастливой,
От болезней не хворать,
Про друзей не забывать.
Пожелаю я удачи,
Чтоб жилось ей побогаче,
Веселиться и плясать,
Кайф от жизни получать.
***
Поздравляю тебя, Валентина!
Расцветай, с каждым днём хорошей,
Пусть с любовью прекрасной, взаимной
Отзывается каждый из дней.
Воплощаются цели скорее,
Нежно чувства на сердце кипят,
И удача пусть станет смелее,
А успехи тебя удивят!
***
Дорогая Валентина,
Пожелать хочу любви,
Чтобы вирус этот страстный
У тебя кипел в крови.
Чтоб была такой же милой
И прекрасной, как всегда,
Радости тебе, Валюшка,
Не печалься никогда.
***
Пусть счастье искрится в глазах,
Для радости будет причина
И море удачи несет на волнах.
Скорее улыбнись, Валентина!
Желаю свежего ветра в судьбе,
А также любви самой крепкой тебе!
С Днем ангела!
***
То не день, то солнечные зайчики.
То не миг, а Валентины взор.
Как ветер, рвать любила одуванчики,
Любила нежный запах гор.
Дарю тебе в стихах я поздравленье,
И полон ковш романтики.
И пусть тебе присниться родной двор,
И добрые седые одуванчики.
С Днем ангела, Валентина!
***
Энергична и умна,
Наша Валя, Валентина,
Сладкой будет жизнь ее,
Как поспевшая малина!
Мы желаем ей любви,
Крепкой дружбы, наслажденья,
Чувств счастливых и надежд,
Ей сегодня поздравленья.
Поздравления с Днем ангела Валентины в прозе и картинках
***
Валентина, поздравляю с Днем ангела! Желаю огромного вдохновения и жажды жизни. Больших возможностей, душевного тепла, мира и согласия. Пусть все начинания ведут к желанному итогу. Достатка, благополучия и много радости!
***
Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!
***
Дорогая Валентина, с Днем ангела! Пускай сегодня сбудутся все твои желания, пусть произойдет много чудес, пускай вокруг тебя будет пространство любви и радости! Желаю света и счастья, добра и любви!
***
Милая Валюша, я тебя от чистого сердца поздравляю и хочу пожелать чудесной погоды в твоей жизни и постоянной атмосферы радости. Валентина — значит сильная, и я тебе желаю всегда оставаться сильной, легко справляться с любой проблемой и без особого труда добиваться невероятных высот успеха и блаженства.
Вас также может заинтересовать:
- Церковные праздники в феврале: православный календарь на месяц
- Масленица 2021: дата, история праздника и как принято отмечать
- Родительская суббота 2021: что означает, дата и традиции поминального дня
- Именины в марте - кто и когда отмечает День ангела, как назвать рожденного в марте ребенка
- Государственный герб Украины: как возник трезубец и что скрывает этот официальный символ
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram