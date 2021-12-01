1 декабря отмечаются День ангела Романа – важный повод поздравить друзей и родных с таким именем.

1 декабря все Романы, Романовны и Романовичи отмечают свои именины в честь римского мученика Романа. Этот святой был казнен за свою веру во времена гонений на христиан.

Значение имени Роман по разным трактовкам – "сильный", "крепкий", "римлянин". Это имя имеет благородное, но нежное звучание, что обуславливает характер Романа. Он одновременно строгий и мягкий, упрямый и уступчивый. Роман очень ценит личную свободу и не позволит никому её ограничивать.

Поздравления с Днем ангела Романа

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,

Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,

Чтоб именины отмечали только вместе,

И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

***

Именины — это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несет тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть всё тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твердой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Роман, судьба сполна.

***

Он супер-друг, он — Человек,

Добра он океан.

Тебе желаю я вовек

Собою быть, Роман!

Желаю, чтоб сбылись мечты,

Богатства, счастья, дружбы,

Чтоб было много у тебя

Здоровья и всего, что нужно!

***

Роман, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

***

Роман — мужчина хоть куда,

Ответственно я заявляю.

Твоя счастливая звезда

Сегодня ярче засияет!

В день именин твоих желаю

Успехов, мира и тепла.

Во всем судьба пусть помогает,

Великолепна и светла!

***

Роман, с днем ангела тебя! Желаю всегда радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!

***

Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Очаровательнейшего парня по имени Роман хочу поздравить с его днем ангела! Желаю, Ромочка, тебе, чтобы любая работа давалась легко, чтобы успех был стремительным и стабильным, чтобы твое счастье было долговечным и крепким, чтобы душа была искренней, здоровье – крепким, друзья – надежными, а любовь – верной и взаимной .

***

Поздравляю тебя, Роман, с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

Картинки и открытки с Днем ангела Романа

Автор: Екатерина Пулатова