1 декабря все Романы, Романовны и Романовичи отмечают свои именины в честь римского мученика Романа. Этот святой был казнен за свою веру во времена гонений на христиан.
Значение имени Роман по разным трактовкам – "сильный", "крепкий", "римлянин". Это имя имеет благородное, но нежное звучание, что обуславливает характер Романа. Он одновременно строгий и мягкий, упрямый и уступчивый. Роман очень ценит личную свободу и не позволит никому её ограничивать.
Поздравления с Днем ангела Романа
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.
Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,
Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,
Чтоб именины отмечали только вместе,
И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.
***
Именины — это славный праздник,
К тебе ангел спускается с небес,
Несет тебе удачу, счастье, радость,
Оберегает от неудач и бед.
Пусть всё тобой задуманное сбывается,
Пускай успех всегда улыбается,
Пусть будет твердой почва под ногами всегда,
Пусть наградит тебя, Роман, судьба сполна.
***
Он супер-друг, он — Человек,
Добра он океан.
Тебе желаю я вовек
Собою быть, Роман!
Желаю, чтоб сбылись мечты,
Богатства, счастья, дружбы,
Чтоб было много у тебя
Здоровья и всего, что нужно!
***
Роман, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
***
Роман — мужчина хоть куда,
Ответственно я заявляю.
Твоя счастливая звезда
Сегодня ярче засияет!
В день именин твоих желаю
Успехов, мира и тепла.
Во всем судьба пусть помогает,
Великолепна и светла!
***
Роман, с днем ангела тебя! Желаю всегда радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!
***
Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
***
Очаровательнейшего парня по имени Роман хочу поздравить с его днем ангела! Желаю, Ромочка, тебе, чтобы любая работа давалась легко, чтобы успех был стремительным и стабильным, чтобы твое счастье было долговечным и крепким, чтобы душа была искренней, здоровье – крепким, друзья – надежными, а любовь – верной и взаимной .
***
Поздравляю тебя, Роман, с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!