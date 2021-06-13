В этот день стоит поздравить всех обладательниц этого имени.

13 июня празднуются именины Кристины. В церковном календаре сегодня почитается память мученицы Христины Никомидийской. Имя Кристина образовано от латинского имени Christianus и означает "христианка", "посвященная Христу". Девушка с таким именем имеет заботливый характер. Она умеет искренне сопереживать другим и хорошо утешает в сложной ситуации. Кристина несколько наивна и легко прощает обиды.

Поздравления с Днем ангела Кристины

Сегодня именины

У дорогой Кристины!

Мы счастья ей желаем

Среди любимых лиц

И солнечной погоды

В любое время года.

Пусть радуют восходы

И трели певчих птиц!

Кристина, с праздником тебя!

Желаю счастья и здоровья.

Удачи, радости, добра

Желаю я тебе сегодня.

Пускай во всем ты победишь,

Пускай в делах ты преуспеешь,

А воплотить свои мечты

Ты обязательно сумеешь.

Тебе желаю в именины,

Чтоб ангел твой тебя хранил.

Чтоб каждый день и миг, Кристина,

Тебе удачу, смех дарил.

Была судьба чтоб благосклонной,

А на душе весна цвела.

Такой же ты красивой, модной,

Как и сейчас, всю жизнь была.

Сегодня праздник, именины,

Особый день в любой судьбе!

Кристина, милая Кристина,

Я пожелать хочу тебе:

Ты, оставаясь заводною,

Иди к свершеньям вновь и вновь,

И доброю своей душою,

Дари и дружбу, и любовь.

Нынче ты отмечаешь именины,

Наша ненаглядная Кристина,

Пускай года богатством твоим будут,

Пусть неудачу навсегда тебя забудут.

Пусть добрый ангел тебя благословит,

На правильный направит путь,

Пусть он от бед тебя хранит,

Жизнь будет сказочной у тебя пусть.

С днем ангелом, с именинами, наша родная Кристина! Желаем злата и серебра, полон дом любви и добра. А настроение чтобы было, как у звездной поп-дивы. Чтобы ангел-хранитель твой оберегал и хранил твой покой. Поздравляем с днем ангела сердечно и любви желаем, конечно. Будь обворожительной и веселой каждый день и каждый час.

С днем ангела-хранителя, дорогая и милая Кристина! Желаем всегда быть веселой, жизнерадостной, счастливой, прекрасной душой и телом. Сегодня твои именины и в это день желаем самого светлого настроения. Что ангел-хранитель всегда был с тобой и не покидал ни на секунду. Чтобы удача улыбалась и чтобы всегда была счастлива душа!

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Очаровательная Кристина сегодня празднует именины! С днем ангела спешим поздравить и пожелания оставить. Быть милой, нежной, доброй, славной. Чтобы несчастья не касались, чтоб обошли стороною беды.

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Автор: Екатерина Пулатова