7 июля церковь вспоминает рождение Иоанна Предтечи - пророка, который был ближайший предшественником Иисуса и покрестил его в реке Иордан. Имя Иоанн со временем трансформировалось в Иван, обладатели которого сегодня отмечают свои именины. Если у вас есть знакомые Иваны - поздравьте их картинкой или стихом из нашего сайта, и им точно будет приятно.
Значение и характер имени Иван
Имя Иоанн имеет древнеиудейское происхождение и означает "помилованный Богом", "Божья благодать", "подарок Божий".
По характеру Иван благоразумный и добропорядочный. Всегда поступает по совести и справедливости. Он сначала думает, а только потом действует. Очень неторопливый и даже медлительный. Любит чистоту и порядок. Очень серьезно относится к работе, из-за чего пользуется уважением у начальства. В душе Иван очень ранимый и больно переживает подколы и упреки. Ему приятно получать подарки и комплименты.
Поздравления с Днем ангела Ивана в стихах и прозе
Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.
Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покорятся все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне!
***
Иван — ведь сказочное имя,
Желаем потому тебе,
Чтоб чаще чудеса случались
В твоей улыбчивой судьбе.
Чтоб жил ты, как Иван-Царевич,
В шикарном золотом дворце,
Чтоб каждый день встречал удачу
И счастье на своем крыльце!
***
Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.
Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы!
***
Ваня, Ванечка, Ванюша,
В именины не грусти,
Мы тебе, Иван, желаем
Радость в жизни обрести,
Если будешь позитивным,
То добьешься ты всего,
Строй судьбу свою и счастье
И не бойся ничего!
***
Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В Именины сегодня я, Ваня,
И главное счастье храни!
***
Разносторонний очень он
И любознательный без меры.
Иван, кем хочет может стать,
Со всем он справится умело!
***
Для тебя я желаю, Иван,
Бесконечного счастья по жизни,
Денег, золота полный карман,
Силы духа, добра, оптимизма.
Не сдаваться, стремиться вперед,
Добиваться намеченных целей,
Пусть удача огромная ждет,
Чтоб глаза твои счастьем блестели!
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Дорогой Иван, с именинами! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет гладко и спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!
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Поздравляю с Днем Ангела Ивана! Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!
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Дорогой Иван! Поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и от всей души желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель оберегает тебя от бед!
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С днём Ангела, Ванечка! Желаю в жизни искр веселья и феерии счастья, приятных впечатлений и восторга, абсолютной удачи и благополучия, незабываемых и необычайно радостных моментов в каждом дне!
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Иван! Пусть в день твоего святого Ангел придаст сил и веры, пусть победы будут на каждом шагу, достигай поставленных целей без колебания. С днем ангела, Иван, прими поздравления!