Милые и искренние пожелания для Игоря по случаю его праздника.

Каждый год 18 июня свой День ангела отмечают мужчины по имени Игорь. В этот день православная церковь чтит благоверного князя Черниговского и Киевского Игоря.

У имени Игорь есть несколько вариантов происхождения и значения. По самой распространенной версии, оно происходит от древнескандинавского мужского имени Ингвар. В переводе оно может трактоваться как "воин бога Инга", "воинственный", "защитник".

Существует также гипотеза, что имя Игорь происходит от старославянского "игрь", что означает "игра, забава, веселье".

Считается, что мужчины с этим именем активны, трудолюбивы и оптимистичны. В то же время им также присущи гордость и самолюбие.

Поздравления с Днем Игоря в стихах и прозе

***

Тебе, Игорёк, пожелать я хочу

На день именин, на второй День рожденья,

Чтоб были задачи всегда по плечу,

Для подвигов жизнь чтоб дала вдохновенье.

Чтоб "белых" полос было больше всегда,

Дарили чтоб дни только радость и счастье.

Прибавили чтоб оптимизма года,

Прошли стороной и беда, и ненастье.

* * *

Игорь, смелым оставайся,

И веселым будь всегда,

И, конечно, не сдавайся,

В этой жизни никогда.

Постоянного веселья

Я желаю всей душой,

И в хорошем настроенье —

Счастье будет пусть с тобой!

***

С днем ангела твоим чудесным, Игорек,

Пусть он тебя всегда в пути оберегает,

Суровый пусть не поднесет тебе урок,

Пусть будет ласковым с тобой и защищает.

Пусть над тобою он разгонит злые тучи,

И хлынет в окна яркий, чистый свет,

Чтоб с каждым днем ты жил лишь только лучше,

Пусть Бог дает тебе удачу и совет.

***

С Днем ангела, Игорь! В твоем имени бурлит энергия, пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду сопровождает тебя.

***

Игорь, твое имя значит "воинственный". Ты действительно превосходный воин, твои победы в жизни значимы и честны. Но, мой друг, ты обладаешь еще и добротой и отзывчивостью, пониманием и нежностью, что делает тебя настоящим мужчиной. Так пусть же все эти качества и дальше гармонично в тебе сочетаются, а твоя жизнь станет красивым романом. С именинами!

***

С Днем ангела, Игорь, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

***

Поздравляю, Игорек!

Пусть добро вернется эхом,

И из множества дорог

Тебе выпадет — к успеху!

Пусть Фортуна день за днём

Твой маршрут сопровождает,

Чтоб везло тебе во всем,

И ты жил, не унывая!

***

Игорь, ты — сила и воинство,

Важное это достоинство

В жизни немалое значит.

Не расставайся с удачей,

Будь для любимых щитом,

Оберегающим дом.

***

Игорь, с праздником тебя! Ты достоин счастья и достатка. От души тебе желаю процветания и чудес. Пусть во всех делах будет видимый прогресс! С Днем ангела!

***

Дорогой Игорь, я тебя сердечно поздравляю и желаю светлой удачи в твоих делах, блестящих успехов и добрых начинаний, благородных поступков, искренности души и верной любви, бравых побед, хорошего настроения и крепкого здоровья.

С Днем ангела Игоря - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская