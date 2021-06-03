С днем ангела Елены / фото pixabay.com

3 июня отмечается важный православный праздник - День святых Елены и Константина. Равноапостольный Константин - это один из правителей Римской империи, известный как праведный и ревностный христианин. Царица Елена, мать Константина, воспитывала своего сына в вере, сделала много благих дел для Церкви и привезла из Иерусалима крест, на котором распяли Иисуса. 

В этот день отмечаются именины Елены и Константина. Елена - это очень яркая, общительная и доброжелательная девушка. Она стильно одевается и очень любит принимать гостей. Девушку с именем Елена непросто задеть и она легко забывает обиды. Однако оскорблять себя и своих близких она не позволит.

Поздравления с Днем святой Елены

Сегодня славим Константина,

И мать — прекрасную Елену.

Их вера, сила, доброта

Уже столетия — нетленны.

Пускай святые вам помогут,

Когда другой надежды нет.

Пусть сохранять вас от печали,

От боли, горестей и бед.

/ фото klike.net

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

День святых Елены и Константина 2021/ фото fresh-cards.ru

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое всё смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

С именинами Елены открытки / фото klike.net

Лена, Леночка, Ленок,

От души желаю,

Чтоб звенел твой голосок,

Счастье предвещая,

Чтоб всегда твои глаза

Весело смотрели,

Голубые небеса

Солнышком согрели!

С Днем ангела Елены картинки / фото klike.net

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

С днем Елены поздравления / фото fresh-cards.ru

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

День святой Елены 2021 / фото fresh-cards.ru

Пусть будет в жизни океан достатка,

Любовь и счастья целая охапка,

Подруги верные, везение и смелость,

Чтоб добивалась ты всего, что захотелось!

Пусть будут все дела твои в ажуре,

Успех огромный у дверей дежурит,

Чтоб ты, Елена, жизнью наслаждалась

И дню всегда с рассветом улыбалась!

С Днем ангела Елены поздравления / фото klike.net

Поздравляю тебя, Елена! Твое имя означает «избранная», поэтому я желаю тебе всегда быть избранной для счастья, для любви, для удачи. Милая Леночка, пусть в твоей жизни будет много увлечений, улыбок, идей, побед и хороших людей. Оставайся всегда изумительной, неповторимой и прекрасной!

С именинами Елены / фото klike.net

Поздравляю тебя, Леночка! Желаю гармонии и достатка, большой любви и радости. Желаю мира и добра, приятных сюрпризов в жизни и удивительных событий. Лена, будь всегда такой милой, очаровательной и утончённой. И пусть на твоих часах всегда будет счастливое время!

***

Поздравляю, Елена. Желаю всегда быть не просто прекрасной и премудрой, а невероятно талантливой, гениальной и восхитительной. Леночка, пусть тебя постоянно окружает забота близких, любовь и радость, пусть во всём тебе везёт и везде сопутствует успех!

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Автор: Екатерина Пулатова