В этот день церковь почитает память святой царицы Елены.

3 июня отмечается важный православный праздник - День святых Елены и Константина. Равноапостольный Константин - это один из правителей Римской империи, известный как праведный и ревностный христианин. Царица Елена, мать Константина, воспитывала своего сына в вере, сделала много благих дел для Церкви и привезла из Иерусалима крест, на котором распяли Иисуса.

В этот день отмечаются именины Елены и Константина. Елена - это очень яркая, общительная и доброжелательная девушка. Она стильно одевается и очень любит принимать гостей. Девушку с именем Елена непросто задеть и она легко забывает обиды. Однако оскорблять себя и своих близких она не позволит.

Поздравления с Днем святой Елены

Сегодня славим Константина,

И мать — прекрасную Елену.

Их вера, сила, доброта

Уже столетия — нетленны.

Пускай святые вам помогут,

Когда другой надежды нет.

Пусть сохранять вас от печали,

От боли, горестей и бед.

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое всё смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

Лена, Леночка, Ленок,

От души желаю,

Чтоб звенел твой голосок,

Счастье предвещая,

Чтоб всегда твои глаза

Весело смотрели,

Голубые небеса

Солнышком согрели!

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

Пусть будет в жизни океан достатка,

Любовь и счастья целая охапка,

Подруги верные, везение и смелость,

Чтоб добивалась ты всего, что захотелось!

Пусть будут все дела твои в ажуре,

Успех огромный у дверей дежурит,

Чтоб ты, Елена, жизнью наслаждалась

И дню всегда с рассветом улыбалась!

Поздравляю тебя, Елена! Твое имя означает «избранная», поэтому я желаю тебе всегда быть избранной для счастья, для любви, для удачи. Милая Леночка, пусть в твоей жизни будет много увлечений, улыбок, идей, побед и хороших людей. Оставайся всегда изумительной, неповторимой и прекрасной!

Поздравляю тебя, Леночка! Желаю гармонии и достатка, большой любви и радости. Желаю мира и добра, приятных сюрпризов в жизни и удивительных событий. Лена, будь всегда такой милой, очаровательной и утончённой. И пусть на твоих часах всегда будет счастливое время!

***

Поздравляю, Елена. Желаю всегда быть не просто прекрасной и премудрой, а невероятно талантливой, гениальной и восхитительной. Леночка, пусть тебя постоянно окружает забота близких, любовь и радость, пусть во всём тебе везёт и везде сопутствует успех!

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова