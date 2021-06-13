13 июня отмечают свои именины все обладатели прекрасного имени Борис. Сегодня церковь чтит память мученика Бориса Орнатского - петербургского военного, который был расстрелян в Первой мировой войне. Это имя имеет старославянское происхождение и означает "борец", "славный в борьбе", "крепкий".
Мужчина по имени Борис имеет твердый и упрямый характер. Он очень любит спорить, но редко ссорится с близкими. Борис уважительно относится к родителям и очень дорожит друзьями. Ему не нравится быть должником.
Поздравления с Днем ангела Бориса
Борис, праздник наступил!
В именины море сил
Я хочу тебе желать,
Праздник весело встречать,
Не грусти, а веселись,
Чтоб казалась сказкой жизнь,
Пусть всегда тебе везет,
Пусть тебя удача ждет!
***
В именины желаю я Боре,
Чтобы бед и печалей не знал,
Чтобы счастья огромное море
Сам Господь для тебя воссоздал,
Заслужил ты удачу и веру,
Ведь прекраснейший ты человек,
Пусть откроются в радости двери,
Чтобы стал ты веселым навек!
***
С Днем ангела, Борис, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
В твой день ангела, Борис,
Сбудется любой каприз,
Счастья я тебе желаю,
Чтобы жил ты, не страдая,
Пусть хорошее придет,
Пусть мечта осуществится,
Пусть тебе удача ждет,
Только искренне влюбиться!
***
Борец за славу, побеждаешь
В любой дискуссии всегда.
Друзей и близких вдохновляешь,
Спешу я должное отдать!
Борис, в день именин тебе лишь
Триумфа в жизни я желаю.
Достичь всего, во что ты веришь,
И стать счастливым. Поздравляю!
Борис, искренне тебя поздравляю! Желаю, чтобы все надежды и мечты сбывались. Чтобы счастьем и любовью наполнялись дни. Пусть все двери на твоем пути будут открыты. Здоровья, радости, вдохновения и всего только самого лучшего!
***
Поздравляю тебя, Борис. Я тебе пожелать хочу крепких сил и твёрдости характера, уверенности в себе и отваги души, мужества и доблести, достижения намеченных высот и покорения задуманных границ, перспективных горизонтов будущего и необыкновенного счастья в настоящем.
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