В этот день стоит поздравить всех обладателей этого гордого имени.

13 июня отмечают свои именины все обладатели прекрасного имени Борис. Сегодня церковь чтит память мученика Бориса Орнатского - петербургского военного, который был расстрелян в Первой мировой войне. Это имя имеет старославянское происхождение и означает "борец", "славный в борьбе", "крепкий".

Мужчина по имени Борис имеет твердый и упрямый характер. Он очень любит спорить, но редко ссорится с близкими. Борис уважительно относится к родителям и очень дорожит друзьями. Ему не нравится быть должником.

Поздравления с Днем ангела Бориса

Борис, праздник наступил!

В именины море сил

Я хочу тебе желать,

Праздник весело встречать,

Не грусти, а веселись,

Чтоб казалась сказкой жизнь,

Пусть всегда тебе везет,

Пусть тебя удача ждет!

***

В именины желаю я Боре,

Чтобы бед и печалей не знал,

Чтобы счастья огромное море

Сам Господь для тебя воссоздал,

Заслужил ты удачу и веру,

Ведь прекраснейший ты человек,

Пусть откроются в радости двери,

Чтобы стал ты веселым навек!

***

С Днем ангела, Борис, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

В твой день ангела, Борис,

Сбудется любой каприз,

Счастья я тебе желаю,

Чтобы жил ты, не страдая,

Пусть хорошее придет,

Пусть мечта осуществится,

Пусть тебе удача ждет,

Только искренне влюбиться!

***

Борец за славу, побеждаешь

В любой дискуссии всегда.

Друзей и близких вдохновляешь,

Спешу я должное отдать!

Борис, в день именин тебе лишь

Триумфа в жизни я желаю.

Достичь всего, во что ты веришь,

И стать счастливым. Поздравляю!

Борис, искренне тебя поздравляю! Желаю, чтобы все надежды и мечты сбывались. Чтобы счастьем и любовью наполнялись дни. Пусть все двери на твоем пути будут открыты. Здоровья, радости, вдохновения и всего только самого лучшего!

***

Поздравляю тебя, Борис. Я тебе пожелать хочу крепких сил и твёрдости характера, уверенности в себе и отваги души, мужества и доблести, достижения намеченных высот и покорения задуманных границ, перспективных горизонтов будущего и необыкновенного счастья в настоящем.

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Автор: Екатерина Пулатова