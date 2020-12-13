Сегодня, 13 декабря свой День ангела отмечают мужчины по имени Андрей. А церковь в этот день чтит святого Андрея Первозванного.
Читайте такжеДень Андрея Первозванного: чем известен апостол, традиции и запреты праздникаСогласно Библии, святой Андрей был первым апостолом, последовавшим за Иисусом Христом. Впоследствии он привел к Спасителю своего родного брата - святого апостола Петра. После распятия и воскресения Иисуса святой Андрей проповедовал по миру Слово Божие.
Умер Андрей Первозванный при страшных обстоятельствах. Закоренелый язычник и правитель города Патры Эгеат велел причинить апостолу самые долгие страдания и распять его на кресте.
День апостола Андрея является одним из самых таинственных и интересных. Также сегодня поздравления с Днем ангела звучат в адрес всех Андреев. УНИАН собрал лучшие поздравительные стихи и прозаические строки с именинами Андрея, а также красивые открытки и картинки.
С Днем ангела Андрея - стихи и открытки
***
С днем ангела, Андрей!
Долгих лет и ясных дней!
Путешествий, заграниц,
Томных взглядов от девиц,
Чтобы был в делах ажур,
Много новеньких купюр,
Ярких планов и идей,
Верных, преданных друзей!
***
По земле крадутся слухи —
Нынче праздник у Андрюхи!
И желаю я сейчас
Денег значимый запас!
Чтоб безоблачные дали
Тебя к счастью увлекали,
И везенье, словно тень,
Мчалось рядом каждый день!
***
Желаю я тебе, Андрей,
Быть энергичней и бодрей,
Активней и оптимистичней,
Дела решать все на отлично,
Чтоб никогда ты не сдавался,
Был смелым, чаще улыбался.
Ещё, без всякого сомнения,
Любви желаю! С днем ангела!
***
В именинный день, Андрюша,
Поздравления прими.
Пусть небесный покровитель
Сил дает тебе, любви.
Пусть всегда с тобою рядом
Неустанно он идет,
От ошибок и промашек
Первозванный сбережет.
Попроси сегодня счастья
Нынче у Святого,
Он подарит мир и кротость,
Не шепнет лихого.
***
Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идею,
Чтоб никогда Ты не старел.
Чтоб мира, счастья полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.
***
С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,
Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!
Поздравления с Днем Андрея в прозе и картинках
***
Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
***
Андрей, поздравляю! Пусть все отлично будет у тебя всегда и везде! Никогда не болей, всегда будь удачливым, иди рука об руку со счастьем и благополучием. Жизнь — полосатая штука, но пусть светлое не сменяется темным, а становиться еще светлей!
***
Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы — исполнены. Благословения вам и процветания!
***
Поздравляю тебя, Андрей. Пусть твоя харизма делает этот мир ярче, пусть твой талант помогает тебе прокладывать путь к победе, пусть твоя улыбка дарит тепло близким, пусть твой нрав и целеустремлённость обеспечивают тебе успех и процветание. Здоровья тебе, Андрюша, удачи, упорства и уверенных сил.
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