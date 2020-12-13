Милые и забавные поздравительные строки и пожелания с именинами Андрея.

Сегодня, 13 декабря свой День ангела отмечают мужчины по имени Андрей. А церковь в этот день чтит святого Андрея Первозванного.

Читайте такжеДень Андрея Первозванного: чем известен апостол, традиции и запреты праздникаСогласно Библии, святой Андрей был первым апостолом, последовавшим за Иисусом Христом. Впоследствии он привел к Спасителю своего родного брата - святого апостола Петра. После распятия и воскресения Иисуса святой Андрей проповедовал по миру Слово Божие.

Умер Андрей Первозванный при страшных обстоятельствах. Закоренелый язычник и правитель города Патры Эгеат велел причинить апостолу самые долгие страдания и распять его на кресте.

День апостола Андрея является одним из самых таинственных и интересных. Также сегодня поздравления с Днем ангела звучат в адрес всех Андреев. УНИАН собрал лучшие поздравительные стихи и прозаические строки с именинами Андрея, а также красивые открытки и картинки.

С Днем ангела Андрея - стихи и открытки

***

С днем ангела, Андрей!

Долгих лет и ясных дней!

Путешествий, заграниц,

Томных взглядов от девиц,

Чтобы был в делах ажур,

Много новеньких купюр,

Ярких планов и идей,

Верных, преданных друзей!

***

По земле крадутся слухи —

Нынче праздник у Андрюхи!

И желаю я сейчас

Денег значимый запас!

Чтоб безоблачные дали

Тебя к счастью увлекали,

И везенье, словно тень,

Мчалось рядом каждый день!

***

Желаю я тебе, Андрей,

Быть энергичней и бодрей,

Активней и оптимистичней,

Дела решать все на отлично,

Чтоб никогда ты не сдавался,

Был смелым, чаще улыбался.

Ещё, без всякого сомнения,

Любви желаю! С днем ангела!

***

В именинный день, Андрюша,

Поздравления прими.

Пусть небесный покровитель

Сил дает тебе, любви.

Пусть всегда с тобою рядом

Неустанно он идет,

От ошибок и промашек

Первозванный сбережет.

Попроси сегодня счастья

Нынче у Святого,

Он подарит мир и кротость,

Не шепнет лихого.

***

Хочу поздравить с Днем Андрея!

И пожелать спешу скорей

Здоровья крепкого, идею,

Чтоб никогда Ты не старел.

Чтоб мира, счастья полон дом,

Улыбок, денег миллион.

И чашу полную любви,

Тепла, добра и красоты.

***

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам — порой нежданного,

Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!

Поздравления с Днем Андрея в прозе и картинках

***

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

***

Андрей, поздравляю! Пусть все отлично будет у тебя всегда и везде! Никогда не болей, всегда будь удачливым, иди рука об руку со счастьем и благополучием. Жизнь — полосатая штука, но пусть светлое не сменяется темным, а становиться еще светлей!

***

Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы — исполнены. Благословения вам и процветания!

***

Поздравляю тебя, Андрей. Пусть твоя харизма делает этот мир ярче, пусть твой талант помогает тебе прокладывать путь к победе, пусть твоя улыбка дарит тепло близким, пусть твой нрав и целеустремлённость обеспечивают тебе успех и процветание. Здоровья тебе, Андрюша, удачи, упорства и уверенных сил.

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Автор: УНИАН