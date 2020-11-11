Милые поздравительные строки и красочные картинки в адрес обладательниц имени Анастасия с днем их именин.

Сегодня, 11 ноября, свой День ангела празднуют женщины, носящие прекрасное имя Анастасия. В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Анастасии Римляныни.

Что означает имя Анастасия

Читайте такжеЗначение имени Анастасия: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя Анастасия имеет древнегреческое происхождение и является женской формой мужского имени Анастасий. В переводе с древнегреческого оно означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".

Настя очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. К тому же обычно это очень волевая женщина, несокрушимая и твердая.

Рожденная осенью Анастасия – сдержанная на эмоции и не очень общительная.

День Анастасии – поздравительные стихи и открытки

***

Поздравляю тебя, Анастасия!

Будь всегда ты такою счастливой,

Чтобы все улыбались вокруг,

Чтоб был рядом всегда верный друг.

Чтоб не знала ни бед ты, ни горя,

Было больше приятных историй,

Все вопросы решались бы просто,

Я желаю карьерного роста.

А любви — и взаимной, и нежной,

Быть как ангел, жить в счастье безбрежном,

Быть всегда только на позитиве

И всегда оставаться красивой.

***

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.

Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

***

Прекрасна ты, Анастасия,

Как будто водная стихия,

Вокруг тебя бушуют страсти,

Успех с Фортуной в твоей власти.

Так будь всегда непревзойденной,

Любимой крепко и влюбленной,

Пусть счастье в твой ворвется дом,

И будет жить достаток в нем!

***

Поздравляю, Настенька, тебя!

Пусть в душе сияет вдохновенье,

Счастьем пусть блестит семья,

Окружает море радости, веселья.

Пусть добро в твоих глазах

Никогда не угасает.

Будет все, как в чудных снах,

Где любовь и нежность согревают.

***

Настенька, славная, милая,

Прими поздравленья мои.

Хочу, чтоб была ты счастливая,

Забыв все печали свои.

Лети вперед к мечтам своим,

Любовь и счастье повстречай,

Дари общение родным

И никогда ты не скучай!

***

Солнца лучик по имени Настя,

Будь всегда озорной, словно в детстве,

Я желаю огромного счастья

И удачи с везением вместе.

Никогда не грусти понапрасну,

Только радостью мысли наполни,

Огоньки пусть в глазах не угаснут,

И Фортуна желанья исполнит!

С Днем ангела Анастасии: поздравления в прозе и картинках

***

Анастасия, пусть тебе улыбаются звезды, пусть солнце согревает теплом, а ветер приносит только перемены к лучшему. Живи и радуйся, будь всегда счастливой и жизнерадостной!

***

Желаю тебе, Анастасия, солнечных, безоблачных дней, наполненных теплотой, любовью и нежностью. Пусть все будет легко и просто, сбываются все надежды и ладятся любые дела — ведь ты этого заслужила. Здоровья тебе и женского счастья, незабываемых встреч, душевных бесед и внутренней гармонии. С днем рождения!

***

Анастасия, твое имя звучит гордо, по-царски! Желаю, чтобы ты всегда чувствовала себя королевой, и жизнь твоя была похожа на прекрасную сказку. Пускай каждый день случаются настоящие чудеса, настроение будет солнечным, а близкие всегда будут рядом, готовые в любую минуту поддержать и обнять!

***

Настюша, с праздником! Цвети и радуй своей улыбкой! Пусть каждый миг и каждое мгновение чудесной жизни будут яркими и счастливыми! Добра тебе и тепла! Пусть живется легко и радостно! Будь жизнерадостна и энергична!

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская