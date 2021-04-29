Сегодня, 29 апреля, христиане восточного обряда отмечают Великий или Чистый четверг. Традиционно каждый год он наступает за три дня до Пасхи.
Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникВ этот день вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа с учениками и установление им таинства евхаристии или святого причастия. Слово евхаристия в переводе с греческого означает "благодарность, благодарение". Это главное таинство церкви, когда верующие причащаются тела и крови Христовых, вкушая их под видом хлеба и вина.
Тогда же Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения, а также предсказал предательство одного из своих учеников – Иуды.
УНИАН собрал лучшие и искренние поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе, а также различных картинках и открытках.
Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе
***
Сегодня Великий и Чистый четверг,
Пусть помыслы светлыми будут вовек.
Улыбки свои всем вокруг раздавай,
Добро и любовь на других изливай.
Пусть в сердце не будет вражды и обид,
Господь пусть тебя во все дни сохранит.
Цени каждый миг, береги каждый час,
Наш мир так прекрасен! И Бог любит нас!
***
Поздравляем с Чистым четвергом!
Чистота приходит в каждый дом,
И душа ликует очищеньем —
Впереди Святое Воскресенье!
***
Поздравлю с Чистым четвергом!
Так чисто будет пусть кругом.
Традиций вы не нарушайте —
Дома и души очищайте,
Дарите всем тепло и ласку.
Грядет уже Святая Пасха.
***
Поздравляю с Чистым Четвергом! Пусть всегда и везде тебя окружает чистота: в сердце, в мыслях, в доме! Желаю счастливой и продолжительной жизни, хорошего здоровья, позитивных эмоций, взаимной любви и, разумеется, счастья.
***
Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.
***
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очистится душа,
Смоет все грехи вода.
Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет,
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.
***
Пускай вам ангелы поют,
Пророча радости минут,
И пусть возьмёт рассудок вверх
Над чувством в Чистый день - четверг!
***
С чистым, светлым, четвергом!
Пусть придет любовь в ваш дом.
Грязь и ссоры пусть уйдут,
Дома пусть живет уют.
Пусть добро в душе живет,
В жизни пусть вам повезёт.
Удачи вам и вдохновения,
Мечтам всем вашим исполнения!
***
Красивый праздник Чистый четверг наступает снова. Поздравь с ним своих знакомых. Вы можете жить без веры в прекрасное? И что это такое – прекрасное – в вашем представлении. Очищая душу, мы очищаем мир. Красота мира в наших силах. С праздником!
***
В Чистый Четверг я искренне желаю тебе избавиться не только от ненужных вещей в доме, но и очистить свою душу от всякого зла, уныния, впустить в сердце любовь и радость. Также желаю тебе здоровья, терпения, умения стойко и смиренно принимать все трудности, что встретятся на твоем пути. Будь счастлив!
С Чистым четвергом - картинки и открытки
Вас также может заинтересовать:
- Майские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцы
- День матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздника
- Поделки на Пасху 2021: идеи собственноручно изготовленных праздничных украшений
- Страстная пятница 2021: дата праздника, главные запреты и приметы
- Праздники в мае: какие события и знаменательные даты будем отмечать в третий месяц весны
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram