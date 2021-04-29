В этот день вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа с учениками и установление им таинства евхаристии.

Сегодня, 29 апреля, христиане восточного обряда отмечают Великий или Чистый четверг. Традиционно каждый год он наступает за три дня до Пасхи.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникВ этот день вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа с учениками и установление им таинства евхаристии или святого причастия. Слово евхаристия в переводе с греческого означает "благодарность, благодарение". Это главное таинство церкви, когда верующие причащаются тела и крови Христовых, вкушая их под видом хлеба и вина.

Тогда же Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения, а также предсказал предательство одного из своих учеников – Иуды.

УНИАН собрал лучшие и искренние поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе, а также различных картинках и открытках.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе

***

Сегодня Великий и Чистый четверг,

Пусть помыслы светлыми будут вовек.

Улыбки свои всем вокруг раздавай,

Добро и любовь на других изливай.

Пусть в сердце не будет вражды и обид,

Господь пусть тебя во все дни сохранит.

Цени каждый миг, береги каждый час,

Наш мир так прекрасен! И Бог любит нас!

***

Поздравляем с Чистым четвергом!

Чистота приходит в каждый дом,

И душа ликует очищеньем —

Впереди Святое Воскресенье!

***

Поздравлю с Чистым четвергом!

Так чисто будет пусть кругом.

Традиций вы не нарушайте —

Дома и души очищайте,

Дарите всем тепло и ласку.

Грядет уже Святая Пасха.

***

Поздравляю с Чистым Четвергом! Пусть всегда и везде тебя окружает чистота: в сердце, в мыслях, в доме! Желаю счастливой и продолжительной жизни, хорошего здоровья, позитивных эмоций, взаимной любви и, разумеется, счастья.

***

Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.

***

С добрым Чистым четвергом!

Радость пусть вольется в дом,

Вновь очистится душа,

Смоет все грехи вода.

Сил, здоровья пусть прибавит,

Мир, покой в душе настанет,

Чистым станет жизни путь,

Счастье и любовь придут.

***

Пускай вам ангелы поют,

Пророча радости минут,

И пусть возьмёт рассудок вверх

Над чувством в Чистый день - четверг!

***

С чистым, светлым, четвергом!

Пусть придет любовь в ваш дом.

Грязь и ссоры пусть уйдут,

Дома пусть живет уют.

Пусть добро в душе живет,

В жизни пусть вам повезёт.

Удачи вам и вдохновения,

Мечтам всем вашим исполнения!

***

Красивый праздник Чистый четверг наступает снова. Поздравь с ним своих знакомых. Вы можете жить без веры в прекрасное? И что это такое – прекрасное – в вашем представлении. Очищая душу, мы очищаем мир. Красота мира в наших силах. С праздником!

***

В Чистый Четверг я искренне желаю тебе избавиться не только от ненужных вещей в доме, но и очистить свою душу от всякого зла, уныния, впустить в сердце любовь и радость. Также желаю тебе здоровья, терпения, умения стойко и смиренно принимать все трудности, что встретятся на твоем пути. Будь счастлив!

С Чистым четвергом - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская