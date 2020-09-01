Сегодня, 1 сентября, мир отмечает День рождения осени, а в Украине также празднуется День знаний.
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В этот день ученики, студенты, учителя и преподаватели традиционно направятся в образовательные учреждения, ведь начинается новый учебный год. Обычными для 1 сентября являются торжественные линейки, посвященные старту учебного процесса.
УНИАН собрал лучшие поздравления по случаю первого дня осени в стихах, прозе, картинках и открытках.
Поздравления с 1 сентября в стихах, прозе и открытках
***
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
Дней желаю ярких и веселых,
Знаний интересных, нужных, новых —
Ведь даются нам они не зря!
Поздравляю с 1 сентября!
***
Первый праздник сентября
Празднуем мы все не зря!
Это знаний День наступил,
Школьников он всех собрал:
На линейку и звонок,
А потом и на урок.
Знания нам всем нужны,
Очень ведь они важны.
Пожелаю вам удачи,
Все легко решать задачи,
Все науки одолеть
И во многом преуспеть.
***
Сентябрь щедро солнцем согрет.
В школу повсюду сходятся дети.
Цветы красочные у них в руках,
Огоньки счастья яснеют в глазах.
У каждого радостная улыбка сияет.
Звонком первым их школа поздравляет.
***
Вот и лето пролетело,
Опять сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, друзья,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
С 1 сентября. Пусть этот год считает только дни успеха и побед, пусть неиссякаемым будет источник твоего вдохновения и целеустремленности. Удачи во всех начинаниях, смелости для всех идей, блестящих результатов в учебе и, конечно, высоких творческих полетов.
***
Желаю сил, упорства, настойчивости и целеустремленности, желаю познавательных уроков, шумных перемен, увлекательных путешествий по разным странам и интересных знакомств с великими людьми истории, желаю интересных экспериментов и веселых конкурсов, а также отличного настроения и максимум успехов в этом учебном году. С 1 сентября!
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