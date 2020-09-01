Лучшие пожелания с первым осенним днем и началом нового учебного года.

Сегодня, 1 сентября, мир отмечает День рождения осени, а в Украине также празднуется День знаний.

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В этот день ученики, студенты, учителя и преподаватели традиционно направятся в образовательные учреждения, ведь начинается новый учебный год. Обычными для 1 сентября являются торжественные линейки, посвященные старту учебного процесса.

УНИАН собрал лучшие поздравления по случаю первого дня осени в стихах, прозе, картинках и открытках.

Поздравления с 1 сентября в стихах, прозе и открытках

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

Дней желаю ярких и веселых,

Знаний интересных, нужных, новых —

Ведь даются нам они не зря!

Поздравляю с 1 сентября!

***

Первый праздник сентября

Празднуем мы все не зря!

Это знаний День наступил,

Школьников он всех собрал:

На линейку и звонок,

А потом и на урок.

Знания нам всем нужны,

Очень ведь они важны.

Пожелаю вам удачи,

Все легко решать задачи,

Все науки одолеть

И во многом преуспеть.

***

Сентябрь щедро солнцем согрет.

В школу повсюду сходятся дети.

Цветы красочные у них в руках,

Огоньки счастья яснеют в глазах.

У каждого радостная улыбка сияет.

Звонком первым их школа поздравляет.

***

Вот и лето пролетело,

Опять сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, друзья,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

С 1 сентября. Пусть этот год считает только дни успеха и побед, пусть неиссякаемым будет источник твоего вдохновения и целеустремленности. Удачи во всех начинаниях, смелости для всех идей, блестящих результатов в учебе и, конечно, высоких творческих полетов.

***

Желаю сил, упорства, настойчивости и целеустремленности, желаю познавательных уроков, шумных перемен, увлекательных путешествий по разным странам и интересных знакомств с великими людьми истории, желаю интересных экспериментов и веселых конкурсов, а также отличного настроения и максимум успехов в этом учебном году. С 1 сентября!

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Автор: Алина Вишневская