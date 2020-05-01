Первое мая: лучшие поздравления и открытки к празднику 1 мая
В первый день последнего месяца весны украинцы отмечают Международный день солидарности трудящихся.
УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с этим светлым и весенним праздником, чтоб вы могли порадовать родных и близким знаком внимания.
Поздравления в стихах
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Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, Не грусти
И, улыбкою сверкают,
С позитивом жизнь прожить!
***
С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!
***
Поздравляю с Первомаем!
И желаю от души,
Серых будней чтоб не знали,
Дни чтоб были хороши.
Чтоб работа сердце грел
И доход восторг чтоб нес,
Чтоб сбывались все желанья
Из волшебных, сладких грез.
***
Поздоровляю з 1 Травня
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.
***
З першим травня я вітаю
І такого я бажаю:
Щоб цвіла ти як весна,
Щоб щасливою була,
І щоб сяяла як зірка,
Незабутня наша квітка!
***
А весна проникає в будинки,
І паморочить, і голову кружляє.
Десь у минулому залишилася зима,
і вітерець тепленький повіває.
Поздравления в прозе
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Поздравляю с Первомаем. Пусть каждый день усердных трудов завершается успехом, пусть никогда не потеряет твое сердце стремления к своим мечтам и энтузиазма к работе. Желаю замечательных идей для счастливой жизни и несомненной пользы от любого дела.
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С праздником Первомай поздравляю, бодрости и энергии в теле желаю! Побольше терпения, активных движений, регулярных путешествий и никаких поражений. Оставайся на позитиве, слушай любимую музыку, мечтай, твори, люби и желай, и трудиться не забывай.
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В первый день мая я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтоб любое дело приходилось до конца, чтоб рядом всегда были добрые и верные друзья, чтоб руки никогда не вставали, а голову светлые мысли всегда посещали.
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Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.