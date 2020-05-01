Первое мая: лучшие поздравления и открытки к празднику 1 мая

Подборка ярких поздравлений, которые порадуют ваших родных и близких.

В первый день последнего месяца весны украинцы отмечают Международный день солидарности трудящихся.

УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с этим светлым и весенним праздником, чтоб вы могли порадовать родных и близким знаком внимания.

По здравления в стихах

Читайте также1 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать Светлый день в начале мая -

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, Не грусти

И, улыбкою сверкают,

С позитивом жизнь прожить!

***

С Первомаем поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!

***

Поздравляю с Первомаем!

И желаю от души,

Серых будней чтоб не знали,

Дни чтоб были хороши.

Чтоб работа сердце грел

И доход восторг чтоб нес,

Чтоб сбывались все желанья

Из волшебных, сладких грез.

***

Поздоровляю з 1 Травня

З святом розквіту весни.

Всього доброго бажаю,

Цвіту, щастя і краси.

***

З першим травня я вітаю

І такого я бажаю:

Щоб цвіла ти як весна,

Щоб щасливою була,

І щоб сяяла як зірка,

Незабутня наша квітка!

***

А весна проникає в будинки,

І паморочить, і голову кружляє.

Десь у минулому залишилася зима,

і вітерець тепленький повіває.

Поздравл ения в прозе

Читайте такжеМайские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходные В этот теплый майский день, поздравляю с тем, что у нас хватает сил и терпения, чтоб трудится, выкладываться, стараться и достигать своих целей! Желаю стабильности и благосостояния, а также карьерного роста!

***

Поздравляю с Первомаем. Пусть каждый день усердных трудов завершается успехом, пусть никогда не потеряет твое сердце стремления к своим мечтам и энтузиазма к работе. Желаю замечательных идей для счастливой жизни и несомненной пользы от любого дела.

***

С праздником Первомай поздравляю, бодрости и энергии в теле желаю! Побольше терпения, активных движений, регулярных путешествий и никаких поражений. Оставайся на позитиве, слушай любимую музыку, мечтай, твори, люби и желай, и трудиться не забывай.

***

В первый день мая я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтоб любое дело приходилось до конца, чтоб рядом всегда были добрые и верные друзья, чтоб руки никогда не вставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

***