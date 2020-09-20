Большой православный праздник, посвященный рождению Пресвятой Девы Марии, ежегодно отмечается в сентябре.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – большой христианский праздник. В православии он относится к числу двунадесятых, то есть является одним из двенадцати важнейших после Пасхи праздников.

Когда празднуем Рождество Богородицы в 2020 году

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеРождество Пресвятой Богородицы имеет установившуюся дату, то есть каждый год его празднуют в один и тот же день, а именно – 21 сентября. Интересно, что он открывает ряд религиозных праздников года, ведь церковное новолетие наступает не 1 января, а в сентябре.

Этот праздник также еще называют Второй Пречистой, Осенинами (по народному календарю в этот день наступает осень) и Оспожинками (ведь крестьяне обычно отмечают праздник урожая).

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Рождение и земная жизнь Матери Божией не описывается ни в одном из четырех Евангелий. Узнать о нем можно из апокрифического Евангелия Иакова II века. Согласно ему, Рождество Богородицы, то есть рождение, произошло в небольшом галилейском городе Назарете в семье благочестивых уже пожилых супругов Иоакима и Анны.

Как рассказывается, Иоаким и Анна молили Господа о даровании им столь желанного ребенка. Однажды им явился ангел и возвестил, что их молитвы услышаны и вскоре на свет появится ребенок, а об их потомстве будут говорить во всем мире.

Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу. И как только девочке исполнилось 3 года, ее ввели в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

Как принято праздновать Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Христиане идут в храмы, где совершаются торжественные богослужения. В молитвах они обращаются к Богородице и просят у нее защиты и благословения.

Вторая Пречистая также традиционно считается и женским праздником. Женщины, у которых нет детей, накрывают праздничный стол и приглашают бедных – "чтобы молилась Богородице за их детей". Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей в этот день имеют особую силу.

Также с этого дня уже можно было засылать сватов к девушкам. "Пришла Пречистая – принесла сватов нечистая", - говорится в пословице.

Чего нельзя делать 21 сентября

Особых церковных запретов на этот день нет, но по традиции принято все же соблюдать определенные ограничения.

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В праздник Рождества Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Помыслы в этот день должны быть чисты.

Запрещено также отказывать в просьбе о помощи.

В этот день запрещено злоупотреблять алкоголем и устраивать пышные празднования.

На вторую Пречистую также не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом - работу по дому, в саду и на огороде стоит отложить на потом.

Приметы и пословицы на вторую Пречистую

Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то осень будет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет пасмурным в этот день – то осенние холода придут с дождями.

Если девушка умоется до восхода солнца – ее обязательно просватают в этом году.

День выдался ясным – такой будет погода до конца октября.

Утром на Рождество Пресвятой Богородицы туман – к дождям.

Если туман развеется неожиданно быстро – погода будет переменчивой.

Утром идет дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима выдастся холодной.

Если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве – не стоит ждать много снега зимой.

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Автор: Алина Вишневская