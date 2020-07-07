Рождество Иоанна Предтечи 2020 - история праздника, что нельзя делать

Святого Иоанна называют Крестителем, Предтечей и великим пророком. Это один из самых почитаемых святых в христианстве, который сыграл важную роль в евангельских событиях.

Иоанна Крестителя называют "Предтеча" из-за того, что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии - Иисуса Христа.

Кто такой Иоанн Предтеча:

Святого Иоанна называют Крестителем, Предтечей и великим пророком. Это один из самых почитаемых святых в христианстве, который сыграл важную роль в евангельских событиях. С именем Иоанна Предтечи в церковном календаре связано много дат. Одна из них – 7 июля: это праздник в честь Третьего обретения главы Иоанна Предтечи.

Согласно церковному учению, Иоанна Предтечу обезглавили. Его голову якобы выкрали благочестивые люди. И как сложилась история этой реликвии впоследствии, доподлинно не известна.

История праздника:

Православное вероучение рассказывает о трех обретениях главы Иоанна Крестителя. Они произошли в IV, V и в IX веках. В честь каждого установили отдельное празднование.

7 июля – праздник в честь третьего обретения. По преданию, какое-то время святыня находилась в Константинополе, однако позже (предположительно во время волнений V века) она была утрачена. Ее вновь нашли лишь в X веке.

Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать

В день Рождества Иоанна Предтечи работать нельзя. В том плане, что на первом месте должны быть дела духовные: нужно сходить в церковь, помолиться, задуматься о душе и своем совершенствовании духовном. Работа не должна отвлекать от подобных занятий. Главное – не грешить в этот день и думать о Боге.

Также в Рождество Иоанна Предтечи нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, однако рыба и немного красного вина в этот день дозволяются; веселиться: имеются в виду шумные, пьяные застолья и т. п.; ссориться и скандалить; злиться; отдавать что-либо из дома, причем в любой форме – продавать или просто одалживать – мол, после этого денег водиться в доме не будет; также нельзя подбирать с земли/пола деньги (ни монетки, ни купюры) – см. пункт выше; бить домашних животных: перестанут добро в дом приносить.

Особый запрет дня: на Рождество Иоанна Предтечи нельзя пользоваться ножом – особенно при нарезании круглых овощей и фруктов (капусты, яблок и т.п.). По народным поверьям, так можно взять на себя грехи убийц Иоанна Крестителя. По этой же причине многие также избегают есть в этот день продукты красного цвета.

Рождество Иоанна Предтечи: приметы

По погоде в этот день определяли, каким будет урожай:

дождь – к богатому урожаю;

звездное небо ночью – к урожаю грибов.

Пение сверчка в Рождество Иоанна Предтечи сулит хорошие известия. А вот увидеть змею – к неприятностям и разочарованию.

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