С сегодняшнего дня в церквях возобновляется осуществление панихид, которых не было в течение недели перед и после Пасхи.

Сегодня, 11 мая, у христиан восточного обряда – Радоница, или Родительский день. Это особый день общецерковного поминовения усопших.

Радоница: что это такое

Сегодняшний день называется Радоница от слова "радость", которой христиане делятся с родными, души которых уже в вечности, и приветствуют их словами "Христос Воскрес!".

Читайте такжеКогда Зеленые праздники 2021: дата Троицы у православных и католиков, история и традицииВ день Радоницы чествование Пасхи еще не завершено, и в этот отдельный выделенный церковью для поминовения усопших день не стоит погружаться в скорбные переживания по поводу смерти близких. Напротив, церковь призывает радоваться их переходу в жизнь вечную.

С сегодняшнего дня в церквях возобновляется осуществление панихид (поминальных служб), которых не было в дни Страстной и Светлой седмиц, то есть в течение недели перед и после Пасхи.

Радоницу также еще называют Проводы или Гробки, в зависимости от регионов.

Что принято делать в Радоницу

Поминальный день стоит начать в храме, где служат панихиды в память об усопших. Поэтому утром верующие идут на службу в церковь, чтобы помолиться за умерших родных и близких людей, а также поставить за них свечу.

После церкви можно посетить кладбище, чтобы закончить начатую в церкви молитву. Туда же идут и священники, чтобы окропить могилки святой водой и помолиться.

На кладбище верующие обычно приносят куличи, писанки и крашенки. Однако устраивать трапезу на кладбище церковь не советует. Лучше эту еду отдать нуждающимся, а уже дома с близкими устроить скромный обед.

Церковь не запрещает упорядочивать могилы в этот день, но все же стоит наведаться на кладбище раньше и навести порядок на могилах родных.

Что нельзя делать на Радоницу

В поминальный день категорически запрещено спорить, ссориться и сквернословить. Зато лучше вспомнить усопших добрым словом и провести время в молитве.

Читайте такжеЦерковные праздники в мае: православный календарь на месяцНе стоит на Радоницу оплакивать усопших, поскольку о них нужно вспоминать с теплом и только добрыми словами, без грусти.

Как уже отмечалось, во время посещения умерших на кладбище не следует есть принесенные блюда и пить алкоголь. Также церковь не приветствует традицию оставлять на их могилах еду. К тому же после людей на гробах и возле них остается куча еды и мусора.

Кроме того, в храмах на Радоницу не совершается обряд венчания. Связано это с тем, что поминальный день приходится на вторник – то есть перед постным днем – и церковь данный обряд не проводит.

Приметы на Радоницу

Заморозки в ночь на Радоницу – урожай не будет богатым.

Если утром небо багровое – к ветру и дождю.

Встретить грачей в этот поминальный день – лето будет теплым и солнечным.

Новолуние на Радоницу – к хорошему урожаю. Если убывающая Луна – будет неурожай.

Если на Радоницу идет дождь – к добрым вестям.

Умыться в этот день дождевой водой – обрести красоту и здоровье на долгие годы.

Кто первым на Радоницу придет на кладбище, тот получит покровительство и благодарность от умерших.

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Автор: Алина Вишневская