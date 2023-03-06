Еврейский праздник Пурим отмечается с весельем и сладостями.

Пурим - это веселый иудейский праздник, в который принято веселиться, наряжаться и есть сладкие треугольные пирожки. Отмечают Пурим в 14-ый день еврейского месяца адара. В иудейском календаре даты зависят от лунного календаря и не совпадают с мирскими.

В 2023 году Пурим отмечают 7 марта. При этом даты в еврейском календаре сменяются вечером после заход солнца, поэтому Пурим начинают отмечать с вечера 6 марта. УНИАН расскажет, что это за праздник и какие у него есть обычаи.

История праздника Пурим 2023

Пурим посвящен чудесному спасению евреев от казни в Персидском царстве 2400 лет назад. Эта история описана в ветхозаветной книге Эстер.

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По преданию, персидский царь Ахашверош разрешил своему советнику Аману совершить казнь евреев. Аман обиделся на евреев за то, что один из евреев по имени Мордахей отказался преклонить перед ним колено. Аман бросил жребий о том, когда казнить евреев, и он выпал на 14-ый день адара. При этом царь Ахашверош не знал, что его любимая жена Эстер была еврейкой.

Узнав о плане Амана, царица Эстер и Мордахей собрали всех евреев, и призвали их усердно молиться и учить детей Торе. А сама Эстер на празднике в её честь попросила мужа отменить приказ о казни её народа. Ахашверош разгневался на советника за то, что он задумал казнить всех евреев, а значит и его жену. Так Божья кара 14 адара постигла не евреев, а Амана и его сыновей.

Как отмечается Пурим и что нельзя делать

На Пурим иудеи торжественно читают книгу Эстер. Главным угощением в этот праздник являются треугольные пирожки с маком, которые называют "уши Амана". Также на Пурим принято наряжаться, устраивать костюмированные представления и маскарады.

Пурим - единственный в году "пьяный" праздник в еврейском календаре. Употребление крепких спиртных напитков в этот день не только не запрещается, но и является популярной традицией. Иудеи говорят, что в этот день стоит пить до тех пор, пока празднующий не сможет отличить фразу "проклят Аман" от "благословенен Мордехай".

Поздравления и картинки с Пуримом

Наступает праздник Пурим, с чем я тебя и поздравляю! Пусть этот красочный карнавал веселья никогда не заканчивается и всегда дарит тебе фееричную радость! Пусть твоя жизнь будет красива! Счастливого праздника!

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Наступает праздник Пурим, с чем я тебя и поздравляю! Пусть этот красочный карнавал веселья никогда не заканчивается и всегда дарит тебе фееричную радость! Пусть твоя жизнь будет также красива! Счастливого праздника!

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Мира в доме, счастья в каждом уголочке, улыбок на каждом лице, рядом родного и близкого человека. Пусть здоровье не подводит, а в трудные моменты всегда рядом будет надежный и верный спутник.

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Поздравляю с Пуримом! Пусть Бог всегда благословляет и направляет на правильный путь! Желаю жить счастливой и яркой жизнью, верить в лучшее и получать наслаждение от каждого прожитого дня.

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В день славного Пурима искренне поздравляю и хочу пожелать всегда находить спасение для своей души, постоянно верить в чудо и удачу, поступать так, как велит тебе твоё доброе сердце, довольствоваться крепкой дружбой и истиной любовью в жизни. Пусть вкусное вино и гоменташи подарят сладкий вкус к жизни и веру в доброту людей

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Веселого, счастливого Пурима! Желаю жизни, полной радости, успеха и здоровья, любви, достатка и всех благ. Пусть этот добрый праздник подарит свет надежды и улыбки. Пусть рядом будут надежные друзья и любящие близкие. Пусть жизнь идет ровной, гладкой и счастливой дорогой.

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