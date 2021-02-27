Праздники в марте 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Первый месяц весны 2021 года богат на разнообразные праздники на любой вкус, среди которых есть довольно необычные и малоизвестные.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныНаиболее примечательным праздником месяца, конечно же, является Международный женский день, который традиционно празднуется 8 марта. К тому же, этот милый весенний праздник подарит всем нам дополнительный день для отдыха, ведь является официальным выходным.

Также в марте 2021 года будет отмечаться Масленица и начнется Великий пост, который, как и обычно, продлится вплоть до Пасхи.

Во второй половине месяца украинцы будут праздновать День Службы безопасности Украины и День Национальной гвардии. А в конце марта в Украине перейдут на летнее время.

Основные праздники и памятные даты марта 2021

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"
  • 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
  • 6 марта - Вселенская родительская суббота
  • 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
  • 8 марта - Международный женский день, начало Масленицы
  • 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко
  • 12 марта - Международный день сна
  • 13 марта - День землеустроителя Украины
  • 14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье
Праздничные даты в марте 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
  • 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
  • 19 марта - День клиента
  • 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
  • 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
  • 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта - Всемирный день метеоролога
  • 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести
  • 26 марта - День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца)
  • 28 марта - переход на летнее время
Календарь праздничных дней на март 2021 / фото kalendari.co.ua

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская