Одним из самых примечательных и солнечных праздников этого месяца будет 8 марта.

Первый месяц весны 2021 года богат на разнообразные праздники на любой вкус, среди которых есть довольно необычные и малоизвестные.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныНаиболее примечательным праздником месяца, конечно же, является Международный женский день, который традиционно празднуется 8 марта. К тому же, этот милый весенний праздник подарит всем нам дополнительный день для отдыха, ведь является официальным выходным.

Также в марте 2021 года будет отмечаться Масленица и начнется Великий пост, который, как и обычно, продлится вплоть до Пасхи.

Во второй половине месяца украинцы будут праздновать День Службы безопасности Украины и День Национальной гвардии. А в конце марта в Украине перейдут на летнее время.

Основные праздники и памятные даты марта 2021

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"

- Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации" 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы

- Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы 6 марта - Вселенская родительская суббота

- Вселенская родительская суббота 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

- Всемирный день детского телевидения и радиовещания 8 марта - Международный женский день , начало Масленицы

- , начало Масленицы 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко

- Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко 12 марта - Международный день сна

- Международный день сна 13 марта - День землеустроителя Украины

- День землеустроителя Украины 14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста

- Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине

- День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине 19 марта - День клиента

- День клиента 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья

- День весеннего равноденствия, Международный день счастья 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

- Всемирный день водных ресурсов, День таксиста 23 марта - Всемирный день метеоролога

- Всемирный день метеоролога 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

- Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести

- День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести 26 марта - День Национальной гвардии Украины

- День Национальной гвардии Украины 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца)

- Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца) 28 марта - переход на летнее время

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Автор: Алина Вишневская