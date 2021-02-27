Первый месяц весны 2021 года богат на разнообразные праздники на любой вкус, среди которых есть довольно необычные и малоизвестные.
Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныНаиболее примечательным праздником месяца, конечно же, является Международный женский день, который традиционно празднуется 8 марта. К тому же, этот милый весенний праздник подарит всем нам дополнительный день для отдыха, ведь является официальным выходным.
Также в марте 2021 года будет отмечаться Масленица и начнется Великий пост, который, как и обычно, продлится вплоть до Пасхи.
Во второй половине месяца украинцы будут праздновать День Службы безопасности Украины и День Национальной гвардии. А в конце марта в Украине перейдут на летнее время.
Основные праздники и памятные даты марта 2021
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"
- 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
- 6 марта - Вселенская родительская суббота
- 7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
- 8 марта - Международный женский день, начало Масленицы
- 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко
- 12 марта - Международный день сна
- 13 марта - День землеустроителя Украины
- 14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
- 17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
- 19 марта - День клиента
- 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
- 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта - Всемирный день метеоролога
- 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
- 25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины
- 27 марта - Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха начинает праздноваться от захода солнца)
- 28 марта - переход на летнее время
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