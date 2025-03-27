Какие праздники в апреле 2025: будем ли отдыхать на Пасху

Праздники в апреле - Украина в этом году отмечает важные даты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Апрельский календарь 2025 включает множество интересных дней. В частности, ближе к концу месяца мы отпразднуем Пасху.

Календарь с праздничными и выходными днями - далее в материале.

Новый календарь праздников в апреле

Рассмотрим подробнее, какие праздники в апреле. Мы собрали интересные факты для некоторых из них.

Видео дня
  • 1.04 – День смеха
  • 2.04 – День книг для детей (международный): День информирования об аутизме (всемирный)

Первая дата говорит сама за себя, тогда как вторая посвящена детям - празднуют в день рождения великого автора сказок Ханса Кристиана Андерсена.

  • 4.04 – День интернета (международный), День просвещения касательно минной опасности (международный); 

В последние три года в Украине минная опасность достигла невероятного уровня. Во время боевых действий вражеские войска распространяют взрывоопасные предметы.

  • 6.04 – День геологов

Представители этой профессии исследуют почву, горные породы, земную кору и все, что с ними связано. Является государственным праздником в Украине с 1995 года.

  • 7.04 – День здоровья (всемирный)

Призван мотивировать людей заниматься своим здоровьем.

  • 8.04 – День народа ромов (международный) 

Посвящен богатой культуре и истории этого народа.

  • 11.04 – День вызволения узников концлагерей фашистов (международный)

Это памятная дата, которую учредили в честь восстания узников в 1945-м в одном из "лагерей смерти" - Бухенвальде. 

  • 12.04 – День работников украинской ракетно-космической отрасли

Дату этого праздника выбрали неспроста, ведь в этот день человек впервые полетел в космос. По этому случаю поздравляют всех представителей этой отрасли.

  • 15.04 – День сотрудников уголовного розыска

Профессиональный праздник представителей этой сферы. 

17.04 – День сотрудников пожарной охраны

С начала полномасштабного вторжения работа пожарных в Украине приобрела особое значение, ведь именно они освобождают из-под завалов наших сограждан. Из-за подлых ударов вражеской армии они неоднократно погибали на месте разборов.

  • 18.04 – День выдающихся мест и памятников (международный)

Подчеркивает важность мест, которые являются частью культурного наследия.

  • 19.04 – День окружающей среды

Дату учредили, чтоб привлечь больше внимания к проблемам нашей планеты.

  • 20.04 – Пасха

Главный праздник христиан, в который украинцы ходят в храм. Символизирует то, что жизнь торжествует над смертью.

  • 23.04 – День психологов (всемирный); День авторского права и книги (всемирный); 
  • 26.04 – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (международный); День интеллектуальной собственности (всемирный); 
  • 28.04 – День охраны труда (всемирный)

В этот день уделяют внимание проблеме травм в рабочих условиях. Обычно по этом случаю проводят мероприятия, посвященные технике безопасности.

  • 30.04 – День украинского пограничника

В эту дату в 1918 году украинские защитники во время контрнаступления на силы большевиков захватили на Донбассе станцию Колпаково. Там был установлен украинский флаг. По этому случаю и чествуют пограничников, которые защищают границы нашей страны.

Какие праздники в апреле 2025: будем ли отдыхать на Пасху

Выходные дни в апреле - когда отдыхаем 

Из-за военного положения украинцы будут трудиться в апреле 22 дня, а отдыхать - только восемь. 

Выходные в апреле охватят все субботы и воскресенья, а вот праздничный дней отдыха ждать пока что не стоит. Несмотря на это, никто не мешает украинцам отпраздновать светлый праздник Пасхи, который в этому году ожидается 20-го числа.

Вас также могут заинтересовать новости: