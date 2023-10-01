Ежегодно в октябре в Украине отмечают день работников образования. У праздника нет фиксированной даты - учителей поздравляют в первое воскресенье октября. Когда День учителя в Украине в этом году и как выразить признательность педагогам за их труд в профессиональный праздник - мы собрали самые душевные пожелания и оригинальные открытки.
Когда День учителя в 2023 году
Учитель - одна из самых популярных профессий. И одна - из самых сложных. Ведь хороший педагог должен не только знать и доступно объяснять свой предмет, но и прислушиваться к мнению учеников, улавливать их эмоциональное состояние, настраивать на позитив и достижение цели и, ко всему этому - быть примером уравновешенного и жизнерадостного человека. Именно учитель помогает нам найти место в обществе, выбрать профессию. Именно таких педагогов их ученики любят больше всего и помнят о них даже поле окончания школы. День учителя - это хороший повод сказать огромное "Спасибо" своим педагогам, отправить смс, а если есть возможность - подарить цветы и обнять.
В 2023 году День учителя отмечают 1 октября.
Поздравление на День учителя
Поздравляю Вас с замечательным праздником - Днем учителя. Желаю всегда сохранять в душе любовь к своей трудной, но такой важной и нужной профессии педагога. Пусть сил прибавляют Вам любовь и уважение Ваших учеников, гордость за их успехи и достижения, в которых немало и Вашей заслуги. Будьте бодры и здоровы. Оптимизма Вам и душевного равновесия. Будьте счастливы, с праздником!
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Дорогой учитель, от чистого сердца говорю вам большое спасибо за бесценный труд и старания, за доброе, искреннее сердце, за ваше упорство и несгибаемый оптимизм. Вы - тот маяк, который помогает ученикам не потеряться в огромной стране науки и ведёт их за собой по проторенной дороге. Спасибо за все ваши советы и добрые слова. Желаю Вам долгих лет успешной деятельности, благополучия и здоровья.
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Лучшие пожелания в День учителя! Пусть у Вас всегда будут талантливые, способные и благодарные ученики. Желаем огромного вдохновения. Получайте от своей работы удовольствие!
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С днем учителя, любимый учитель! Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время Вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. Удачного дня и хорошего настроения!
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Примите поздравление с Днем учителя! Пускай Ваши счастливые глаза всегда сияют, а душа будет полна добра и спокойствия! Желаем Вам удачи во всех начинаниях и делах, оригинальных идей и блестящих успехов! Искренне благодарим Вас за то, что каждый ваш урок невероятно увлекателен и интересен, и пускай так будет всегда!
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Пусть каждый день радует отличное здоровье, превосходное настроение, приятные коллеги, послушные ученики. Больше поддержки от близких, искренних отношений от окружающих, красоты и баланса во всем. С Днем учителя!
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Дорогие наши учителя, поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за щедрость ваших сердец, безграничное терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам. Быть учителем - нелегкий труд, поэтому желаем вам здоровья, бодрости тела и духа. Пусть ученики вас уважают и любят, а их родители всегда помнят, кто привел их детей на светлую дорогу знаний.
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Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.
Стихи на День учителя
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет!
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Спасибо вам за жизненный урок,
За мудрые и ценные советы.
Я несколько скажу вам тёплых строк,
Вам - лучшему учителю на свете.
Желаю вам здоровья крепкого, любви,
Жизнь без расстройства и печалей.
Пускай заветные сбываются мечты,
Ученики ценили чтоб и уважали.
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Надежд Вам счастливых, большого признанья,
Новых находок и новых побед,
В жизни - успехов и процветания,
Счастья и детских улыбок букет!
С Днем учителя!
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Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!
Здоровья пожелать, удачи
Вам в День учителя хотим.
Пусть будут легкими задачи.
Мы Вас за всё благодарим!
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С поклоном низким к Вам спешим
Поздравить Вас от всей души.
За труд спасибо и за знания,
За доброту и понимание!
Здоровья, радости, удачи,
Легко решать судьбы задачи!
С Днем учителя!
***
Спасибо за внимание, терпение,
Готовность и помочь и поддержать!
Желаем быть в хорошем настроении,
С улыбкой дни прекрасные встречать!
С Днем учителя!
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Вы учите детей с любовью,
Находите ко всем подход.
Так дай вам Бог добра, здоровья,
Счастливой жизни без невзгод.
Желаем радости, добра,
Побед в работе, вдохновения.
Чтоб жизнь удачу принесла
и счастья множество мгновений!
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Спасибо за терпение,
Спасибо за урок.
Таблицу умножения
Мы знаем на зубок.
И пишем, и читаем мы,
Проекты создаём.
Скорей за порцией знания
К вам в школу мы идём.
Вы - учитель то, что надо!
Вы - учитель просто класс!
Мы поздравить вас всем классом
Собираемся сейчас.
Будьте счастливы, любимы
И не сильно к нам строги,
И бодры, неутомимы,
Вечно молоды, мудры!
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Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!
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С днём учителя спешим мы поздравить вас сейчас,
Пусть волшебным и чудесным будет этот день для вас,
Пусть улыбка озаряет ваше сердце и лицо,
Пусть добро вокруг витает, всё наполнится теплом!
День учителя - картинки
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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в октябре 2023 - календарь по дням.