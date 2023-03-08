Фестиваль красок и веселья Холи ежегодно отмечается в Индии в начале марта.

Ежегодно в начале марта в Индии отмечают фестиваль красок и веселья Холи - один из самых ярких праздников в мире. Этот праздник стал популярным и в других странах мира, в частности, в Украине. Холи отмечается на следующий день после первого полнолуния в марте. В 2023 году это 8 марта.

Что означает праздник Холи

Холи - это праздник весны, возрождения жизни и изгнания зла, который отмечают в индуистских странах, прежде всего - в Индии. Холи описывается в древних санскритских текстах. Длится он три дня после первого весеннего полнолуния.

В этот день индуисты вспоминают древнюю легенду о святом по имени Прахлада. Его преследовал и пытался убить один низший демон. Однажды демон посадил Прахладу в костер вместе со своей сестрой демонессой Холикой, которая не горела в огне. Прахлада стал молиться Вишне и не сгорел, а Холика наоборот сгорела. С тех пор на праздник Холи разжигают костер как символ победы добра над злом.

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Как отмечают праздник Холи

Холи начинают отмечать в полночь с гигантского костра. В костре сжигают чучело демонессы Холики. Из костра собирают золу - считается, что она приносит удачу. Днем на Холи ходят в гости и пьют специальный напиток бханга.

В течение трех дней Холи индийцы поют народные песни и веселятся, посыпают прохожих цветным порошком и обливают водой. Запачкаться в краске в этот день может абсолютно каждый вне зависимости от пола и возраста.

Вот так индийцы отмечали Холи в 2021 году.

Как отмечают Холи в Украине

Яркий фестиваль красок получил всемирную популярность, и отмечается также в Украине на неофициальном уровне. Праздник полюбился своими веселыми традициями и позитивным посылом. В этот фестиваль можно облить водой и обсыпать краской других участников, а также поиграть в пейнтбол. Украинцы отмечают фестиваль красок Холи не в марте, а летом, когда все ходят в футболках.

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