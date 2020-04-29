Православные праздники в мае 2020: церковный календарь на месяц

Православный церковный календарь на май 2020 года предусматривает важные церковные праздники в мае 2020.

Верующие разных конфессий в мае 2020 года отмечают несколько церковных праздников.

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Главным православным праздником мая станет Вознесение Господне 2020. По церковным канонам, празднование Пасхи закончится на 40-й день после Воскресения Господнего. Это событие знаменует большой церковный праздник - Вознесение Господне.

Что касается многодневных постов, то таковых в мае 2020 года нет. Зато есть девять постных дней. В то же время церковный календарь на май 2020 года показывает также немало других важных праздников и религиозных событий, которые нельзя пропустить.

Православные церковные праздники в мае 2020 года:

1 мая 2020 года - Седмица 2-я по Пасхе. Максимовской иконы Божией Матери. Преподобного Иоанна Солунского и ученика преподобного Григория Декаполита.

Постный день.

2 мая 2020 года - День памяти блаженной Матроны Московской. Преподобного Иоанна Ветхопещерника.

3 мая 2020 года - Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Преподобного Феодора Трихины. Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Святителей Григория и Анастасия Первого Синаита, патриархов Антиохийских; Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Празднование Кипрской, Кипяжской икон Божией Матери.

4 мая 2020 года - Седмица 3-я по Пасхе. Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона. Мученика Феодора, иже в Пергии, матери его, мученицы Филиппии, мучеников Диоскора, Сократа и Дионисия. Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. Праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.

5 мая 2020 года - Седмица 3-я по Пасхе. Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.

6 мая 2020 года - Седмица 3-я по Пасхе. Великомученика Георгия Победоносца. Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

Постный день.

7 мая 2020 года - Седмица 3-я по Пасхе. День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. "Молченской" икoны Божией Матери.

8 мая 2020 года - Седмица 3-я по Пасхе. Апостоластола и евангелиста Марка. Цареградской иконы Божией Матери.

Постный день.

9 мая 2020 года - Седмица 3-я по Пасхе. Поминовение усопших воинов. Святителя Стефана, епископа Великопермского. Священномученика Василия, епископа Амасийского.

10 мая 2020 года - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Апостола от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня.

11 мая 2020 года - Седмица 4-я по Пасхе. Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших. Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

12 мая 2020 года - Седмица 4-я по Пасхе. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского. Преподобного Нектария Оптинского.

13 мая 2020 года - Седмица 4-я по Пасхе. Преполовение Пятидесятницы. Апостола Иакова Зеведеева. Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского. Моздокской (Иверской); Дубенской (Красногорской) - икон Божией Матери.

Постный день.

14 мая 2020 года - Седмица 4-я по Пасхе. Преподобного Пафнутия Боровского. Пророкака Иеремии. «Нечаянная Радость»; Царевококшайской (Мироносицкой); Андрониковской и именуемой «Нечаянная Радость» - икон Божией Матери.

15 мая 2020 года - Седмица 4-я по Пасхе. Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского. Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида. Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.

Постный день.

16 мая 2020 года - Седмица 4-я по Пасхе. Мученика Тимофея, чтеца и мученицы Мавры. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского. Преподобных Иулиании и Евпраксии, Московских. Празднование икон Божией Матери: Печерской-Нерукотворенной; Яскинской-Печерской; Свенской (Печерской); «Успение» Киево-Печерской; Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием).

17 мая 2020 года - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Мученицы Пелагии. Старорусской икoны Божией Матери.

18 мая 2020 года - Седмица 5-я по Пасхе. Великомученицы Ирины Македонской. Празднование иконы Божиeй Матери "Неупиваемая чаша".

19 мая 2020 года - Неделя 5-я по Пасхе. Прaведного Иова Многострадального.

20 мая 2020 года - Седмица 5-я по Пасхе. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мученика Акакия сотника. Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.

Постный день.

21 мая 2020 года - Седмица 5-я по Пасхе. Апостола и евангелистa Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого.

22 мая 2020 года - Седмица 5-я по Пасхе. Пророка Исаии. Мученика Христофора Ликийского. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Преподобного Иосифа Оптинского. Празднование Перекопской иконы Божией Матери.

Постный день.

23 мая 2020 года - Седмица 5-я по Пасхе. Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери.

24 мая 2020 года - Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Священномученика Мокия. Равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.

25 мая 2020 года - Седмица 6-я по Пасхе. Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. Святителя Епифания, епископа Кипрского. Святителя Германа, патриарха Константинопольского.

26 мая 2020 года - Седмица 6-я по Пасхе. Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.

27 мая 2020 года - Седмица 6-я по Пасхе. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца. Мученика Исидора Хиосского. Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.

Постный день.

28 мая 2020 года - Седмица 6-я по Пасхе. Вознесение Господне. Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца. Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского.

29 мая 2020 года - Седмица 6-я по Пасхе. Попразднство Вознесения Господня. Преподобного Феодора Освященного. Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.

Постный день.

30 мая 2020 года - Седмица 6-я по Пасхе. Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.

31 мая 2020 года - Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора. Память святых отцов сeми Вселенских Соборов. Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии (Евфросинии), Матроны и Иулии. Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины. Преподобного Макария Алтайского. Празднование Чолнской (Челнской); «Умиление» Псково-Печерской - икон Божией Матери.

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