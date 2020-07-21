Церковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяц
09:33, 21 июля 2020Праздники
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Во второй летний месяц отмечают несколько крупных праздников. К тому же в этом месяце продолжается Петров пост.
Церковные праздники в июле 2020 года / фото ua.depositphotos.com
Июль 2020 года ознаменован множеством праздников в православии, но значимыми и особо почитаемыми верующими остаются лишь несколько.
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Так, во второй летний месяц православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.
К тому же в июле продолжается Петров пост, который начался 15 июня и закончится 11 июля. Этот пост считается не строгим – в некоторые дни разрешается употреблять рыбу и вино. В то же время, как и в любой другой пост, под запретом остаются мясные блюда, молочные продукты и яйца.
Подробный церковный календарь на июль 2020 года с описанием всех праздников подскажет немало других важных праздников и религиозных событий, которые нельзя пропустить.
Православные праздники в июле 2020: календарь
- 1 июля - мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; преподобного Леонтия, канонарха Печерского
- 2 июля - апостола Иуды Иаковлева, брата Господня; Святителя Иова, патриарха Московского и всея России; святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; преподобного Паисия Великого
- 3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского; благоверного князя Глеба Владимирского; перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
- 4 июля - мученика Юлиана Тарсийского; обретение мощей преподобного Максима Грека; священномученика Терентия, епископа Иконийского
- 5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского
- 6 июля - Собор Владимирских святых; Владимирской иконы Божией Матери; мученицы Агриппины Римляныни; праведного отрока Артемия Веркольского; второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
- 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи); преподобного Антония Димского; праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
Православный календарь на июль 2020 / фото hochu.ua
- 8 июля - благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Ефросинии); Муромских чудотворцев
- 9 июля - Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского; обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
- 10 июля - преподобного Самсона Странноприимца; обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
- 11 июля - Икона Божией Матери "Троеручица"; перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобных Сергия и Германа, Валаамських чудотворцев; преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
- 12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
- 13 июля - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова, сына Иакова, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, или Фаддея, Симона Зилота и Матфея; прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
- 14 июля - бессребреников мучеников Косьмы и Дамиана, в Риме пострадавших
- 15 июля - положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
- 16 июля - перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца; мученика Иакинфа Римского; благоверных князей Василия и Константина Ярославских; святителя Василия, епископа Рязанского; преподобного Анатолия Печерских; преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских; блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского; преподобного Никодима Кожеезерского
- 17 июля - Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; преподобного Андрея Рублева, иконописца; благоверного князя Андрея Боголюбского; святителя Андрея Критского, архиепископа; преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца; обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
- 18 июля - Преподобного Афанасия, игумена Афонского; обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца; преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
- 19 июля - Собор Радонежских святых; преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
- 20 июля - преподобной Ефросинии (в монахини Евдокии), великой княгини Московской; преподобного Фомы Малеина; преподобного Акакия Синайского; мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийськой
- 21 июля - появление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани; мученика Прокопия; праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
- 22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменійського; святителя Феодора, епископа Едеского; священномученика Кирилла, епископа Гортинского
Июль 2020 – православные праздники / фото ua.depositphotos.com
- 23 июля - положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве; мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Іаникита (Аникити), Сисин, Мнеи, Вирилада и иных; преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов; преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
- 24 июля - равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной
- 25 июля - Иконы Божией Матери "Троеручица"; мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Кузнецовой, игумена; преподобного Арсения Новгородского; мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве; преподобномученика Симона Воломського, игумена
- 26 июля - Собор Архангела Гавриила; преподобного Стефана Савваита
- 27 июля - апостола от 70-ти Акилы; преподобного Стефана Махрищского; преподобного Никодима Святогорца
- 28 июля - равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия); мученика Кирика и мученицы Иулитты
- 29 июля - священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его
- 30 июля - великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской; преподобного Иринарха Соловецкого, игумена; преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
- 31 июля - мученика Емилиана Доростольского; мученика Иакинфа Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Печерского; преподобных Памвы, затворника Печерского и Памва (Памво) отшельника, Нитрийского
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