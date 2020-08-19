Религиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц
Завершающий месяц лета богат на церковные праздники. Так, в августе 2020 года традиционно православные христиане будут праздновать три Спаса – медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Также в этом месяце будут отмечаться так и большие праздники, как Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
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На август традиционно приходится двухнедельный Успенский пост. Он считается строгим: под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а рыбу можно есть только в праздник Преображения Господня.
Подробный православный церковный календарь на август 2020 года с описанием всех праздников подскажет немало других важных праздников и религиозных событий, которые нельзя пропустить.
Православные праздники в августе 2020: календарь
- 1 августа - обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского; преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (в Святом Крещении Евфросинии), Сербских; преподобного Дия Константинопольского; иконы Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская
- 2 августа - пророка Илии; преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
- 3 августа - преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, его сподвижника; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских
- 4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского
- 5 августа - Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников
- 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида); мученицы Кристины Тирских; преподобного Поликарпа Печерского архимандрита
- 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, дияконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтоводского, Унженского
- 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийского; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской
- 9 августа - великомученика и целителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинского; блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского
- 10 августа - Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" (Проводница); апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов
- 11 августа - преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинських, старорусских; мученицы Серафимы девы
- 12 августа - апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого
- 13 августа - предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима Каппадокиянина; священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских
- 14 августа - начало Успенского поста; Медовый Спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Єлеазара
- 15 августа - перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
- 16 августа - преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста
- 17 августа - семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина
- 18 августа - предпразднство Преображения Господня; мученика Антиохийского Евсигния
- 19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас
- 20 августа - попразднство Преображения Господня; обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского; преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского; преподобных Пимена Многоболезненного, и Пимена Печерского, игумена, постника Печерского
- 21 августа - перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического
- 22 августа - Собор Соловецких святых; апостола Матфея
- 23 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских; блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского
- 24 августа - священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
- 25 августа - преподобномучеников Белогорских; мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними
- 26 августа - Отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
- 27 августа - предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа - попразднство Успения Пресвятой Богородицы; Хлебный Спас; перенос с Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача
- 30 августа - священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского
- 31 августа - преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра
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