Сегодня отмечаются 3 православных праздника: Рождество Иоанна Крестителя, день памяти Преподобного Антония Дымского и праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских.

Какой сегодня праздник

7 июля христиане отмечают великий церковный праздник - Рождество Иоанна Предтечи. Во 2-3 веке на свет появился мальчик, который пророчил Пришествие Христа и позже крестил его. Подробно об этом празднике можно прочесть здесь.

Кроме Дня Иоанна Крестителя сегодня празднуют ещё два события.

День памяти Преподобного Антония Дымского

Святой родился в Новгороде около 1157 года. Принял пострижение в Хутынском монастыре и там же стал игуменом после того, как преподобный Варлаам скончался. Через некоторое время он покинул монастырь и поселился близ Дымского озера. Антоний обрек себя на тяжелые муки во имя христианства. Чуть позже вокруг него стала собираться братия. Верующие построили церковь и назвали её именем Антония Великого. Преподобный прожил в монастыре до конца жизни. Его мощи были признаны нетленными, но нашествие татар заставило христиан опустить их в землю. Память Антония Дымского почитается также 17 января.

День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских

Читайте такжеИменины 7 июля: кто празднует День ангела и каким именем назвать ребенкаИаков и Иоанн были детьми благочестивых христиан - Варвары и Исидора. Воспитывались в христианской религии. Когда братьям было 3 и 5 лет, их настигла страшная смерть. Собираясь на работу, отец убил барана, затем вместе с матерью они ушли в поле, оставив детей одних. Братья видели деяние отца и восприняв это, как обыденность, решили сделать то же самое. Старший - Иоанн - взял палку, ударил младшего по голове, тот упал и умер. Тогда Иоанн испугался и спрятался за печью. По приходу родителей домой, мать увидела мертвого Иакова и разрыдалась. На плач ее сошлись все соседи и родственники, горюя совместно. Через какое-то время женщина успокоилась и решила растопить печь. Только тогда, когда пламя разгорелось, она увидела в нем своего старшего сына, уже мертвого, но невредимого от огня. Господь причислил отроков к лику Святых.

7 июля праздник - что можно делать сегодня

Сегодня также отмечается день Ивана Купала, поэтому можно купаться в открытых водоемах, главное - не заплывать слишком далеко. Можно разгадывать свои сны, собирать лекарственные травы, проводить обряды и народные гуляния.

Что сегодня нельзя делать

Топтать растения, особенно лекарственные;

Жаловаться на жизнь, конфликтовать и ссориться;

Спать, иначе нечистая сила может проникнуть в дом;

Отдавать, продавать или занимать что-либо, особенно деньги.

Приметы 7 июля

В эту ночь звездно - будет много грибов;

Сильная роса – к урожаю огурцов;

Днем дождь - через пять дней будет солнечно;

Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

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Автор: Кристина Кащавцева