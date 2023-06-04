Как поздравить с Троицей родных и близких - теплые пожелания в стихах, прозе и красивые открытки

Троица - один из главных праздников в православном календаре. Этот день всегда отмечают с особым торжеством и вниманием и желают в этот день близким и знакомым здоровья, добра, любви и Божьей благодати. Как поздравить с Троицей своими словами или стихом и открытки к светлому празднику - в подборке УНИАН.

Поздравления с праздником Троица 2023 в стихах

В День Троицы Святой.

Пускай Господня благодать

Видео дня

Всегда будет с тобой.

Пусть ангел душу бережет,

Пускай работа спорится,

Тебя поздравить я спешу

В великий Праздник Троицы!

***

С Днем Святой Троицы!

С праздником светлым.

Любви безграничной,

Улыбок приветных.

Пусть милость Господня

На вас почивает,

Надежда и вера в душе

Возрастают.

***

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

***

Пусть в праздник светлой Троицы

Вам Бог добра пошлет,

И счастье пусть утроится,

Достаток в дом придёт!

Пускай теплом наполнятся

У каждого сердца,

И все мечты исполнятся

С помощью Творца!

***

С Троицей вас я поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтоб здоровье было крепче,

Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,

Все грехи, что есть простит.

Чтоб в душе настал покой

В день поистине святой!

***

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

***

С Днем Троицы Святой

Спешу поздравить вас!

И будет Божья благодать

Пусть с вами каждый час.

Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть Ангел бережет

Всех ваших близких и друзей,

А беды - отведет!

Троица - поздравления короткие своими словами

Поздравляю с праздником Святой Троицы! Пусть небесные хранители всегда будут за спиной. Пусть горести, печали и невзгоды рассеются и уступят место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

***

В этот летний день поздравляю со светлым праздником - Троицей. Пусть смятение и грусть покинут сердце, вера умножится, а счастье озаряет весь дальнейший жизненный путь!

***

Всем сердцем и душой желаю добра в чистый и светлый праздник Святой Троицы. Пусть этот день дарит всем радость и исцеление, веточки берёзы прогоняют из жизни всё плохое, а хорошее непременно останется и умножится!

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Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник желаю мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

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Поздравляю с прекрасным святым июньским праздником Троицы! Желаю, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Здоровья, благополучия и любви!

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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес!

Троица - поздравления-картинки

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Ранее мы рассказывали, как отмечается Троица 2023 - традиции и запреты этого дня.

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