Троица - один из главных праздников в православном календаре. Этот день всегда отмечают с особым торжеством и вниманием и желают в этот день близким и знакомым здоровья, добра, любви и Божьей благодати. Как поздравить с Троицей своими словами или стихом и открытки к светлому празднику - в подборке УНИАН.
Поздравления с праздником Троица 2023 в стихах
В День Троицы Святой.
Пускай Господня благодать
Всегда будет с тобой.
Пусть ангел душу бережет,
Пускай работа спорится,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!
***
С Днем Святой Троицы!
С праздником светлым.
Любви безграничной,
Улыбок приветных.
Пусть милость Господня
На вас почивает,
Надежда и вера в душе
Возрастают.
***
С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
***
Пусть в праздник светлой Троицы
Вам Бог добра пошлет,
И счастье пусть утроится,
Достаток в дом придёт!
Пускай теплом наполнятся
У каждого сердца,
И все мечты исполнятся
С помощью Творца!
***
С Троицей вас я поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.
Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!
***
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
***
С Днем Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
И будет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.
Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды - отведет!
Троица - поздравления короткие своими словами
Поздравляю с праздником Святой Троицы! Пусть небесные хранители всегда будут за спиной. Пусть горести, печали и невзгоды рассеются и уступят место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
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В этот летний день поздравляю со светлым праздником - Троицей. Пусть смятение и грусть покинут сердце, вера умножится, а счастье озаряет весь дальнейший жизненный путь!
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Всем сердцем и душой желаю добра в чистый и светлый праздник Святой Троицы. Пусть этот день дарит всем радость и исцеление, веточки берёзы прогоняют из жизни всё плохое, а хорошее непременно останется и умножится!
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Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник желаю мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!
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Поздравляю с прекрасным святым июньским праздником Троицы! Желаю, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Здоровья, благополучия и любви!
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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес!
Троица - поздравления-картинки
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Ранее мы рассказывали, как отмечается Троица 2023 - традиции и запреты этого дня.