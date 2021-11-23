До начала зимы осталось несколько дней, и украинцы уже с нетерпением ждут настоящей зимней погоды. Киевляне почувствовали приход зимы уже 23 ноября, когда в столице выпал первый снег. Хрупкие снежинки передают привет от зимы и напоминают о скорых праздниках.
Это хороший повод поздравить друзей и родных с выпадением первого снега. Порадуйте близких забавной картинкой или веселым стихом. И не забудьте поймать в руку неуловимую снежинку.
Поздравления с первым снегом в Украине
Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.
А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела.
***
Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело,
И стал весь мир чудесной сказкой!
***
Мягко падают снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.
В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.
***
Вот наконец, холодные дождинки
Немножечко устали моросить,
И превратились в лёгкие снежинки,
И стали в небе весело кружить.
И первый снег на землю лёг красиво,
Её укутал белым полотном.
Ну, наконец, случилось это диво!
Всех с первых снегом! С первым чудным днём!
***
С первым снегом поздравляю,
Счастья и любви желаю.
Пусть он стелит покрывало,
Что бы нам теплее стало.
Кружат в танце вновь снежинки,
Всем даря свои улыбки.
В этом трогательном танце
Пусть мечты у всех свершатся!
***
Читайте такжеРождественский сочельник 2022: когда отмечаем, что можно и нельзя делатьПоздравляю вас с первым снегом! Желаю, чтоб первый снежок не принёс вам новых падений, новых ушибов – чтоб вы всего этого успешно избежали, и чтоб у туши на ресничках была большая сопротивляемость к влаге. В общем – хороших и приятных вам впечатлений. С первым снегом!
***
Первый снег похож на сказку, которую долго ждешь, и вдруг она раскрывается, как чудесная книга, маня за собой. Первый снег – как начало новой жизни, переворачивает страницу сезона и дарит надежду на светлое, доброе, лучшее. С первым снегом тебя!