Поздравления с первым снегом поднимут настроение близким и напомнят о приближении новогодних праздников.

До начала зимы осталось несколько дней, и украинцы уже с нетерпением ждут настоящей зимней погоды. Киевляне почувствовали приход зимы уже 23 ноября, когда в столице выпал первый снег. Хрупкие снежинки передают привет от зимы и напоминают о скорых праздниках.

Это хороший повод поздравить друзей и родных с выпадением первого снега. Порадуйте близких забавной картинкой или веселым стихом. И не забудьте поймать в руку неуловимую снежинку.

Поздравления с первым снегом в Украине

Представим сейчас, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Судьба дуновением ветра

Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве

Снежинки в ладони летели?

И радости первому снегу

У нас не бывало предела.

***

Пусть станет все белым-бело,

Зальет пусть землю белой краской,

Хочу, чтоб снега намело,

И стал весь мир чудесной сказкой!

***

Мягко падают снежинки,

Снегу рада детвора,

Белизну дворов и улиц

Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю

Счастья, радости и смеха,

Будет столько пусть удачи,

Сколько выпало уж снега.

***

Вот наконец, холодные дождинки

Немножечко устали моросить,

И превратились в лёгкие снежинки,

И стали в небе весело кружить.

И первый снег на землю лёг красиво,

Её укутал белым полотном.

Ну, наконец, случилось это диво!

Всех с первых снегом! С первым чудным днём!

***

С первым снегом поздравляю,

Счастья и любви желаю.

Пусть он стелит покрывало,

Что бы нам теплее стало.

Кружат в танце вновь снежинки,

Всем даря свои улыбки.

В этом трогательном танце

Пусть мечты у всех свершатся!

***

Читайте такжеРождественский сочельник 2022: когда отмечаем, что можно и нельзя делатьПоздравляю вас с первым снегом! Желаю, чтоб первый снежок не принёс вам новых падений, новых ушибов – чтоб вы всего этого успешно избежали, и чтоб у туши на ресничках была большая сопротивляемость к влаге. В общем – хороших и приятных вам впечатлений. С первым снегом!

***

Первый снег похож на сказку, которую долго ждешь, и вдруг она раскрывается, как чудесная книга, маня за собой. Первый снег – как начало новой жизни, переворачивает страницу сезона и дарит надежду на светлое, доброе, лучшее. С первым снегом тебя!

Автор: Екатерина Пулатова