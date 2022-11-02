УНИАН собрал красивые и уместные поздравления с днем рождения во время войны.

Даже во время войны украинцы продолжают праздновать дни рождения. Конечно, громкое празднование с салютами и песнями сейчас неуместно. Но отметить торжество дома с родными вполне допустимо. Поздравления с днем рождения во время войны обычно содержат пожелание мира и спокойствия, ведь сейчас это главное желание каждого украинца.

Поздравления с днем рождения во время войны

Желаю в день рождения сил, мужества и отваги! Пускай здоровье никогда не подводит тебя, боевой настрой царит в душе, а в сердце живет безграничное счастье! Желаю отметить следующий день рождения в мирной и свободной Украине!

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Поздравляю с днем рождения. Пусть твои дни будут радостными и счастливыми. Желаю увидеть свой жизненный путь даже во время отключения света, согреваться любовью родных во время отключения тепла, и сохранять спокойствие души во время воздушных тревог.

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Хочу отправить тебе эти поздравления с днем рождения и пожелания мирного неба над головой. Сегодня только твой день и я желаю, чтобы он был самым счастливым, несмотря ни на что!

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С днем рождения и мирного неба! Пускай ничто не омрачит твой праздник! Желаю, чтобы твои близкие всегда были рядом, а жизнь была полна радостных моментов каждый день!

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С днем рождения, дружище! Желаю оставаться таким же человечным, искренним, добрым. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие люди, а зло обходит стороной. Война показала нам, кто есть кто. Пусть в твоем окружении останутся только лучшие люди, чтобы вместе отпраздновать победу Украины!

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Поздравляю с днем рождения. Желаю чтобы война в Украине поскорее кончилась и мы встретились вновь в свободной и мирной стране! Желаю чтобы ты обрел(а) душевное спокойствие и верил(а) в нашу победу! Мирного неба и безграничного счастья!

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Желаю крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни под мирным и безоблачным небом! Желаю жизни без стрессов и депрессий! Пускай твой день рождения станет днем начала новой мирной жизни в нашей стране!

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Поздравляю с днём рождения! Пусть этот день будет полон самых радостных и неожиданных сюрпризов. Желаю море радости, прекрасных ощущений, светлых дней и тёплых ночей. Пусть все твои следующие дни рождения будут отмечать под мирным небом!

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Желаю, чтобы твой День Рождения был особенным, не похожим на те, которые у тебя были! Чтобы тебя окружали те люди, к которым у тебя лежит сердце и кто желает тебе добра и счастья! Чтобы тебе было с ними весело и уютно, и душа возрадовалась и зажглась новым огнем! Чтобы исполнились твои мечты, и счастье постоянно было с тобой! Чтобы сбылась наша главная мечта - мирная жизнь и счастливое будущее в свободной стране!

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Желаю тебе отметить день рождения с верой в нашу победу и надеждой на лучшее будущее. Помни, что даже после самых темных дней всегда показывается солнце. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом в трудную минуту, а в кошельке всегда будут деньги. С днем рождения и мирного неба!

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Поздравляем Вас с днём рождения, желаем стойкости, мужества, мирного неба, бодрости духа. Пусть ничто не нарушает Вашего спокойствия, а все намеченные планы реализуются чётко и в срок.

Открытки и картинки с днем рождения во время войны

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