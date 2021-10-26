Поздравления с днем рождения подруги сделают праздник незабываемым для именинницы.

День рождения подруги – прекрасный повод сказать несколько добрых слов имениннице и вспомнить, почему она нам так дорога. УНИАН подобрал красочные открытки и красивые поздравления с днем рождения для самой лучшей подруги в мире.

Поздравления с днем рождения подруги в стихах и прозе

Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На всё хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой

И пусть везет всегда в судьбе!

***

Подруга милая моя,

С днем рождения тебя!

Счастья, радости, везения

Я желаю в день рождения!

А еще всех благ, здоровья

И душевного раздолья.

Помни, милая, всегда:

Ты богиня и звезда!

***

Желаю тебе море счастья

И бесконечный океан любви.

Желаю тебе сильной страсти

И постоянной радости внутри.

Чтобы была всегда такой красивой,

Любимой, нежной, справедливой.

Чтоб все мечты твои сбывались,

А все желанья исполнялись.

***

Дорогая моя, с днем рожденья!

Я хотела б тебе пожелать

Счастья, радости, море везенья,

А печали и горя не знать.

Подруга, мечтай о прекрасном.

С надеждой смотри в небеса.

И пусть никогда не угаснет

Огонь в твоих милых глазах!

***

Сегодня праздник у тебя,

Подруга милая моя.

Родившись в этот день звездой,

Мир осчастливила собой.

Желаю быть тебе счастливой,

Успеха, радости, тепла.

И с днем рождения тебя!

Улыбок много и любви.

И пусть желания твои

Исполнятся на "раз, два, три"!

***

Милая подруга, с праздником тебя!

Счастья и улыбок, береги себя.

Пусть будет много радости, достатка и любви,

Желаний исполненья, и как звезда, гори.

Успехов, уваженья и множества побед,

Побольше приключений и долгих, долгих лет.

Высот и позитива, красиво, ярко жить,

Улыбок, вдохновенья, желаю жизнь любить!

***

Дергаю сегодня ушки

У красавицы-подружки.

Сколько ей случилось лет —

Это наш большой секрет.

Пусть огромной будет радость,

Чтоб хватило и на старость,

Улыбайся, наслаждайся

И ничем не огорчайся!

***

Подруга родная, тебя поздравляю,

Здоровья и счастья тебе я желаю,

Любви, понимания заботы родных

И качеств прекрасных, и в меру простых!

Будь нежным цветочком, небесной росой,

Улыбчивой, милой, скромной, простой...

Всегда добивайся назначенной цели,

И чтоб твои глазки от счастья блестели!

***

Родная моя подружка, с днем рождения тебя! Желаю тебе оставаться такой же прекрасной и неповторимой личностью. Пусть у тебя будет много-много здоровья, счастья, удачи, любви и всего-всего, чего ты пожелаешь. Хочу, чтобы ни один день не вызывал у тебя грусти, а все события лишь радовали и наполняли тебя позитивом.

***

Дорогая подруга, с днем рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, замечательным настроением и радостными встречами.

***

Желаю тебе, моя милая подруга, чтобы все твои мечты и желания сбывались! Пусть все в твоей жизни складывается легко, красиво и удачно! Я желаю тебе всегда цвести, покорять всех своей красотой и лучезарно улыбаться!

***

Дорогая моя подруга. Сегодня твой день и я безумна рада, что могу сейчас тебя поздравить от чистого сердца. Будь счастлива, не бойся нового, не держись за старое и получишь заслуженное. Оставайся такой же доброй и искренней, я люблю тебя.

С днем рождения подруга: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова