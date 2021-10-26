День рождения подруги – прекрасный повод сказать несколько добрых слов имениннице и вспомнить, почему она нам так дорога. УНИАН подобрал красочные открытки и красивые поздравления с днем рождения для самой лучшей подруги в мире.
Поздравления с днем рождения подруги в стихах и прозе
Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!
***
Подруга милая моя,
С днем рождения тебя!
Счастья, радости, везения
Я желаю в день рождения!
А еще всех благ, здоровья
И душевного раздолья.
Помни, милая, всегда:
Ты богиня и звезда!
***
Желаю тебе море счастья
И бесконечный океан любви.
Желаю тебе сильной страсти
И постоянной радости внутри.
Чтобы была всегда такой красивой,
Любимой, нежной, справедливой.
Чтоб все мечты твои сбывались,
А все желанья исполнялись.
***
Дорогая моя, с днем рожденья!
Я хотела б тебе пожелать
Счастья, радости, море везенья,
А печали и горя не знать.
Подруга, мечтай о прекрасном.
С надеждой смотри в небеса.
И пусть никогда не угаснет
Огонь в твоих милых глазах!
***
Сегодня праздник у тебя,
Подруга милая моя.
Родившись в этот день звездой,
Мир осчастливила собой.
Желаю быть тебе счастливой,
Успеха, радости, тепла.
И с днем рождения тебя!
Улыбок много и любви.
И пусть желания твои
Исполнятся на "раз, два, три"!
***
Милая подруга, с праздником тебя!
Счастья и улыбок, береги себя.
Пусть будет много радости, достатка и любви,
Желаний исполненья, и как звезда, гори.
Успехов, уваженья и множества побед,
Побольше приключений и долгих, долгих лет.
Высот и позитива, красиво, ярко жить,
Улыбок, вдохновенья, желаю жизнь любить!
***
Дергаю сегодня ушки
У красавицы-подружки.
Сколько ей случилось лет —
Это наш большой секрет.
Пусть огромной будет радость,
Чтоб хватило и на старость,
Улыбайся, наслаждайся
И ничем не огорчайся!
***
Подруга родная, тебя поздравляю,
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любви, понимания заботы родных
И качеств прекрасных, и в меру простых!
Будь нежным цветочком, небесной росой,
Улыбчивой, милой, скромной, простой...
Всегда добивайся назначенной цели,
И чтоб твои глазки от счастья блестели!
***
Родная моя подружка, с днем рождения тебя! Желаю тебе оставаться такой же прекрасной и неповторимой личностью. Пусть у тебя будет много-много здоровья, счастья, удачи, любви и всего-всего, чего ты пожелаешь. Хочу, чтобы ни один день не вызывал у тебя грусти, а все события лишь радовали и наполняли тебя позитивом.
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Дорогая подруга, с днем рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, замечательным настроением и радостными встречами.
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Желаю тебе, моя милая подруга, чтобы все твои мечты и желания сбывались! Пусть все в твоей жизни складывается легко, красиво и удачно! Я желаю тебе всегда цвести, покорять всех своей красотой и лучезарно улыбаться!
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Дорогая моя подруга. Сегодня твой день и я безумна рада, что могу сейчас тебя поздравить от чистого сердца. Будь счастлива, не бойся нового, не держись за старое и получишь заслуженное. Оставайся такой же доброй и искренней, я люблю тебя.