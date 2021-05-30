Сегодня отмечают свой профессиональный праздник все работники химической и нефтехимической промышленности.

Химия - одна из важнейших наук в современном мире. Благодаря достижениям в этой области развивается медицина, электротехника, сельское хозяйство и другие сферы жизни. Чтобы почтить труд ученых, был учрежден Международный день химика. В этот праздник стоит поздравить всех людей, работающих на благо этой науки.

История праздника День химика

Ежегодно этот праздник отмечается в последнее воскресенье мая. Он был установлен 1 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. После обретения независимости традиции отмечать этот день сохранилась в Украине. В нашей стране праздник был повторно установлен указом президента в 1994 году.

Традиции Дня химика

Ко Дню химика на химических предприятиях Украины проводятся награждения и ежегодные концерты. Отмечают праздник также студенты специальностей, связанных с химией. В частности, день отмечают в КПИ, КНУ, ХНУ им. Каразина, ДонНУ. Ко Дню химика проводятся олимпиады, выставки, научные конференции.

Поздравления с Днем химика

Кто науку страшно любит,

И химичит день за днем,

С праздником я поздравляю,

И удачи вам во всём.

Пусть у вас все в жизни будет,

Лишь легко, как водород,

В кошельках пусть непременно,

Только аурум растет.

В любой из сфер огромной жизни

Бывает химия нужна.

Ведь без нее наш быт немыслим,

Гордится химиком страна!

Пусть здоровье словно феррум,

Не подводит никогда,

И конечно пусть в порядке,

Будут сердце и душа!

Собери ингредиенты:

Радость, счастье, комплименты,

Грамм удачи подмешай,

Про любовь не забывай,

Подогреть надеждой надо,

Шеф твой сдобрит пусть окладом.

Если вдруг в итоге смесь

Даст в осадке злобу, спесь —

Осторожненько их слей,

А полученный коктейль

Залпом выпей, старина,

За день химика до дна!

В любой из сфер огромной жизни

Бывает химия нужна.

Ведь без нее наш быт немыслим,

Гордится химиком страна!

И всех, кто к химии причастен,

С большим Днем химика сейчас.

Желаем вам добра и счастья,

Чтоб получалось все у вас!

Поздравляю химиков с их профессиональным праздником. Я вам желаю нескучных будней, прекрасных отпусков и наград за ваши открытия. Пусть элементы ваших судеб соединяют только счастье, везение и любовь.

С Днем химика! Я вам желаю найти свою формулу счастья, развиваться, как профессионалы и личности. Надеюсь, вы найдете идеальную формулу своей жизни. А еще новых открытий и нескучных будней вам.

Поздравляю с Днем химика! Пускай все соединения в жизни, будь то химические или человеческие, будут прочными и не подвергаются распадам. Пускай в сердцах у вас всегда происходит химия, от бурных реакций и положительных эмоций пускай всегда бурлит ваша кровь. Побольше вам удачных опытов, новых интересных открытий и стабильного успеха.

Поздравляем с праздником! Желаем творческих успехов и пусть все Ваши планы станут реальными. Ваша профессия настолько уникальна и полезна, благодаря которой общество получает огромную пользу. Будьте всегда на высоте во всех направлениях и удачи во всем!

С Днем химика сегодня

Сердечно поздравляю,

Реакций позитивных

Химических желаю.

Взрываются пусть чувства

И страсть пускай шипит,

Любимая работа

Признание сулит.

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Автор: Екатерина Пулатова