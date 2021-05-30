Химия - одна из важнейших наук в современном мире. Благодаря достижениям в этой области развивается медицина, электротехника, сельское хозяйство и другие сферы жизни. Чтобы почтить труд ученых, был учрежден Международный день химика. В этот праздник стоит поздравить всех людей, работающих на благо этой науки.
История праздника День химика
Ежегодно этот праздник отмечается в последнее воскресенье мая. Он был установлен 1 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. После обретения независимости традиции отмечать этот день сохранилась в Украине. В нашей стране праздник был повторно установлен указом президента в 1994 году.
Традиции Дня химика
Ко Дню химика на химических предприятиях Украины проводятся награждения и ежегодные концерты. Отмечают праздник также студенты специальностей, связанных с химией. В частности, день отмечают в КПИ, КНУ, ХНУ им. Каразина, ДонНУ. Ко Дню химика проводятся олимпиады, выставки, научные конференции.
Поздравления с Днем химика
Кто науку страшно любит,
И химичит день за днем,
С праздником я поздравляю,
И удачи вам во всём.
Пусть у вас все в жизни будет,
Лишь легко, как водород,
В кошельках пусть непременно,
Только аурум растет.
В любой из сфер огромной жизни
Бывает химия нужна.
Ведь без нее наш быт немыслим,
Гордится химиком страна!
Пусть здоровье словно феррум,
Не подводит никогда,
И конечно пусть в порядке,
Будут сердце и душа!
Собери ингредиенты:
Радость, счастье, комплименты,
Грамм удачи подмешай,
Про любовь не забывай,
Подогреть надеждой надо,
Шеф твой сдобрит пусть окладом.
Если вдруг в итоге смесь
Даст в осадке злобу, спесь —
Осторожненько их слей,
А полученный коктейль
Залпом выпей, старина,
За день химика до дна!
В любой из сфер огромной жизни
Бывает химия нужна.
Ведь без нее наш быт немыслим,
Гордится химиком страна!
И всех, кто к химии причастен,
С большим Днем химика сейчас.
Желаем вам добра и счастья,
Чтоб получалось все у вас!
Поздравляю химиков с их профессиональным праздником. Я вам желаю нескучных будней, прекрасных отпусков и наград за ваши открытия. Пусть элементы ваших судеб соединяют только счастье, везение и любовь.
С Днем химика! Я вам желаю найти свою формулу счастья, развиваться, как профессионалы и личности. Надеюсь, вы найдете идеальную формулу своей жизни. А еще новых открытий и нескучных будней вам.
Поздравляю с Днем химика! Пускай все соединения в жизни, будь то химические или человеческие, будут прочными и не подвергаются распадам. Пускай в сердцах у вас всегда происходит химия, от бурных реакций и положительных эмоций пускай всегда бурлит ваша кровь. Побольше вам удачных опытов, новых интересных открытий и стабильного успеха.
Поздравляем с праздником! Желаем творческих успехов и пусть все Ваши планы станут реальными. Ваша профессия настолько уникальна и полезна, благодаря которой общество получает огромную пользу. Будьте всегда на высоте во всех направлениях и удачи во всем!
С Днем химика сегодня
Сердечно поздравляю,
Реакций позитивных
Химических желаю.
Взрываются пусть чувства
И страсть пускай шипит,
Любимая работа
Признание сулит.
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