Сегодня обладателей мужского имени Степан стоит поздравить с именинами.

Сегодня церковь почитает память первого христианского мученика - святого Стефана. Обладатели имени Степан отмечают свои именины. Это имя в переводе с древнегреческого означает "диадема", "венок" или "корона". Это активный и неусидчивый мужчина. Он любит заниматься творчеством, волонтерством или социальной активностью. Степан весьма обидчивый и злопамятный человек, но очень добрый и понимающий. Он умеет хранить секреты и никогда не позволит обидеть близкого человека.

Поздравления с именинами Степана

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

С именинами, Степа, тебя поздравляю!

Не просто твоё имя, Степан – «диадема»:

Очень много оно, может быть, означает,

Но одно несомненно, что ты – драгоценен!

Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,

Юморной и подвижный родной человечек,

Быть уверенным, сильным, душою свободным,

И чтоб счастье твоё было истинным, вечным!

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днем ангела Степана поздравления / rivne1.tv С Днем ангела Степана поздравления /

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть всё задуманное непременно свершится.

Добрый ангел коснулся крылом тебя,

И с именинами тихонечко поздравил,

И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,

Придерживайся, Степан, жизненных правил.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надёжные тебя окружают,

Пускай в душе всегда поёт весна,

Будь уверенным в себе всегда.

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Стёпа, поздравляю с твоим прекрасным и светлым праздником. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых успехах и всегда стремительно идти навстречу своим желаниям, желаю оптимистичных настроек и доброго здоровья, крепкой любви и безустанного энтузиазма, постоянного удовольствия и вечной любви.

Поздравляю, Степан. Силы, Таланта, Естественности, Праздников жизни, Абсолютных побед, Неизменного счастья! Пусть в жизни будет масса ярких дней, больших удач, весомых перспектив. Стёпа, будь всегда уверен в себе, любим близкими, жизнерадостен душой и сердцем.

***

Степан, с праздником тебя! Желаю прекрасного настроения, солнца, счастья, радости и успеха во всех начинаниях. Будь как кот в сметане — окружен достатком, комфортом и негой. Всегда верь в лучшее, достигай вершин и получай все самое лучшее! Желаю тебе браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.

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Автор: Екатерина Пулатова