Обладатели одного из самых популярных имен - Сережа - празднуют свои именины много раз в году, в том числе и 8 октября. Поздравьте сегодня своих родных и знакомых Сергеев и Сережек - мы собрали лучшие пожелания и красивые открытки в день ангела Сергея.
Когда именины у Сергея по церковному календарю
День ангела Сергея по церковному календарю отмечают более 50 раз (!) в году. Но главные именины по православному церковному календарю Сергеи отмечают в октябре - 8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского и 20 октября, в день памяти преподобного Сергея Печерского. Еще одна из наиболее почитаемых дат - 11 июля, в день памяти преподобного Сергия Валаамского, чудотворца.
С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты этих церковных праздников, а, значит, и именин, сдвигаются - на 13 дней раньше.
Таким образом, по новому церковному календарю именины Сергея будут отмечать:
- 25 сентября (вместо 8 октября);
- 7 октября (вместо 20 октября);
- 28 июня (вместо 11 июля).
Кстати, имя Сергей походит от римского Сергиус, что означает "высокий", "ясный".
Именины Сергея - поздравления
С именинами, Сергей!
Счастья, мира, светлых дней!
Пусть лишь множится достаток,
А в делах царит порядок.
В семье - лад, любовь и счастье.
Пусть хранит Бог от напастей.
Пусть здоровья будет столько,
Чтобы жил ты долго-долго!
***
Сережа, пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено позитивом, добром и счастьем! Желаю тебе шагать только вперед и осуществлять заветные мечты и цели! Пускай здоровье и близкие люди никогда тебя не подводят! Желаю тебе достатка, гармонии в душе и везения во всем!
***
Сережка, я желаю счастья,
Мира, доброты, любви,
И ещё во всём удачи
Пусть сбываются мечты!
***
Поздравляю тебя, Серёга. Пусть у тебя всегда будет свобода выбора в жизни, масса возможностей и идей, множество удач и побед!
***
Сергей! Желаю жить и процветать.
Желаю оптимизма не терять,
Не знать ни огорчения, ни горя.
Пусть денег и здоровья будет море!
***
Сергей, с праздником! Высокочтим, любим, здоров, красив как Бог. Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку множиться.
***
Сергей, желаем мы тебе:
Успех пусть ждёт всегда, везде,
Свершений новых и побед,
Не знать печалей или бед.
Желаем радостных событий
И новых планов и открытий.
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Пускай у тебя, Сережка, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Пускай все твои самые заветные мечты сбываются, чтобы радость и позитив всегда переполняли твою душу! Самое главное - будь здоров, полон сил и энергии! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового благополучия!
***
С днём ангела, Сергей!
Всегда будь под защитой,
Чтоб дверь в судьбе твоей
Добру была открыта!
Пусть ангел за спиной
Всегда с тобой пребудет,
И мир составят твой
Лишь искренние люди!
***
Сергей, поздравляю тебя с твоим Днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это самое главное для каждого человека!
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Серёженька, сильный и смелый,
Ты - рыцарь всей жизни моей!
Тебе пожелать я хотела
Двоих, нет, троих сыновей!
Пусть смелость твоя не робеет,
Пусть счастье тебя бережет!
Судьба пусть подарок затеет,
Удача тебя пусть ведет!
Открытки с Днем ангела Сергея
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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в октябре 2023 - календарь по дням.