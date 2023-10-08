8 октября - День ангела Сергея.

Обладатели одного из самых популярных имен - Сережа - празднуют свои именины много раз в году, в том числе и 8 октября. Поздравьте сегодня своих родных и знакомых Сергеев и Сережек - мы собрали лучшие пожелания и красивые открытки в день ангела Сергея.

Когда именины у Сергея по церковному календарю

День ангела Сергея по церковному календарю отмечают более 50 раз (!) в году. Но главные именины по православному церковному календарю Сергеи отмечают в октябре - 8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского и 20 октября, в день памяти преподобного Сергея Печерского. Еще одна из наиболее почитаемых дат - 11 июля, в день памяти преподобного Сергия Валаамского, чудотворца.

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты этих церковных праздников, а, значит, и именин, сдвигаются - на 13 дней раньше.

Видео дня

Таким образом, по новому церковному календарю именины Сергея будут отмечать:

25 сентября (вместо 8 октября);

7 октября (вместо 20 октября);

28 июня (вместо 11 июля).

Кстати, имя Сергей походит от римского Сергиус, что означает "высокий", "ясный".

Именины Сергея - поздравления

С именинами, Сергей!

Счастья, мира, светлых дней!

Пусть лишь множится достаток,

А в делах царит порядок.

В семье - лад, любовь и счастье.

Пусть хранит Бог от напастей.

Пусть здоровья будет столько,

Чтобы жил ты долго-долго!

***

Сережа, пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено позитивом, добром и счастьем! Желаю тебе шагать только вперед и осуществлять заветные мечты и цели! Пускай здоровье и близкие люди никогда тебя не подводят! Желаю тебе достатка, гармонии в душе и везения во всем!

***

Сережка, я желаю счастья,

Мира, доброты, любви,

И ещё во всём удачи

Пусть сбываются мечты!

***

Поздравляю тебя, Серёга. Пусть у тебя всегда будет свобода выбора в жизни, масса возможностей и идей, множество удач и побед!

***

Сергей! Желаю жить и процветать.

Желаю оптимизма не терять,

Не знать ни огорчения, ни горя.

Пусть денег и здоровья будет море!

***

Сергей, с праздником! Высокочтим, любим, здоров, красив как Бог. Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку множиться.

***

Сергей, желаем мы тебе:

Успех пусть ждёт всегда, везде,

Свершений новых и побед,

Не знать печалей или бед.

Желаем радостных событий

И новых планов и открытий.

***

Пускай у тебя, Сережка, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Пускай все твои самые заветные мечты сбываются, чтобы радость и позитив всегда переполняли твою душу! Самое главное - будь здоров, полон сил и энергии! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового благополучия!

***

С днём ангела, Сергей!

Всегда будь под защитой,

Чтоб дверь в судьбе твоей

Добру была открыта!

Пусть ангел за спиной

Всегда с тобой пребудет,

И мир составят твой

Лишь искренние люди!

***

Сергей, поздравляю тебя с твоим Днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это самое главное для каждого человека!

***

Серёженька, сильный и смелый,

Ты - рыцарь всей жизни моей!

Тебе пожелать я хотела

Двоих, нет, троих сыновей!

Пусть смелость твоя не робеет,

Пусть счастье тебя бережет!

Судьба пусть подарок затеет,

Удача тебя пусть ведет!

Открытки с Днем ангела Сергея

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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в октябре 2023 - календарь по дням.

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